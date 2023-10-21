https://crimea.ria.ru/20231021/krymskiy-most-situatsiya-s-dvizheniem-v-subbotu-vecherom-1132245107.html

Крымский мост: ситуация с движением в субботу вечером

Крымский мост: ситуация с движением в субботу вечером - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Крымский мост: ситуация с движением в субботу вечером

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу вечером свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T21:05

2023-10-21T21:05

2023-10-21T21:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу вечером свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена 14 октября. Движение разрешено по всем четырем полосам, но только автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все водители и их транспорт проходят обязательную процедуру досмотра.Остальной транспорт проходит либо через Керченскую паромную переправу, либо по сухопутному коридору через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.Через паромную переправу в первую очередь отправляют рейсовые автобусы с пассажирами и большегрузный транспорт со скоропортящимися товарами. Ночью работа переправы временно приостанавливается.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность

https://crimea.ria.ru/20230904/stroit-dorogi-v-rossii-stanet-dostupnee--novaya-mera-podderzhki-1131155157.html

крымский мост

крым

кубань

тамань

керчь

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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