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Крымский мост: ситуация с движением в субботу вечером - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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Крымский мост: ситуация с движением в субботу вечером
Крымский мост: ситуация с движением в субботу вечером - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Крымский мост: ситуация с движением в субботу вечером
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу вечером свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T21:05
2023-10-21T21:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу вечером свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена 14 октября. Движение разрешено по всем четырем полосам, но только автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все водители и их транспорт проходят обязательную процедуру досмотра.Остальной транспорт проходит либо через Керченскую паромную переправу, либо по сухопутному коридору через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.Через паромную переправу в первую очередь отправляют рейсовые автобусы с пассажирами и большегрузный транспорт со скоропортящимися товарами. Ночью работа переправы временно приостанавливается.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность
https://crimea.ria.ru/20230904/stroit-dorogi-v-rossii-stanet-dostupnee--novaya-mera-podderzhki-1131155157.html
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крымский мост, крым, кубань, тамань, керчь, керченский пролив, новости, новости крыма
Крымский мост: ситуация с движением в субботу вечером

Крымский мост: проезд в субботу вечером со стороны Керчи и Тамани свободен

21:05 21.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу вечером свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 21:00 в Республике Крым с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена 14 октября. Движение разрешено по всем четырем полосам, но только автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все водители и их транспорт проходят обязательную процедуру досмотра.
Остальной транспорт проходит либо через Керченскую паромную переправу, либо по сухопутному коридору через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Через паромную переправу в первую очередь отправляют рейсовые автобусы с пассажирами и большегрузный транспорт со скоропортящимися товарами. Ночью работа переправы временно приостанавливается.
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