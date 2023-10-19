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Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность
Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность
Более тысячи фур поставляют продовольствие в Крым исключительно по новым территориям, через Мариуполь, Мелитополь и Бердянск. Трасса абсолютно безопасна,... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T07:28
2023-10-19T07:17
новые регионы россии
эксклюзивы риа новости крым
крым
логистика
транспорт
михаил сентемов
мнения
сухопутный коридор в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Более тысячи фур поставляют продовольствие в Крым исключительно по новым территориям, через Мариуполь, Мелитополь и Бердянск. Трасса абсолютно безопасна, снабжение Крыма продовольственными и промышленными товарами происходит без перебоев. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор крупнейшей в Крыму логистической компании Михаил Сентемов.Трасса обеспечена всей необходимой инфраструктурой, на проверку в пунктах пропуска в Ростове и на въезде в Крым уходит полтора часа. "Это абсолютно нормальный формат", говорит Михаил.Благодаря большому количеству машин, которые использует логистическая компания, никаких перебоев в перевозках не возникает. Даже если некоторые грузовики задерживаются по каким-то причинам, на общем объеме поставок это не сказывается.У перевозчика в планах укомплектовать автопарк до 260 машин, а также при необходимости могут быть задействованы дополнительные мощности.На данный момент в компании сдано в эксплуатацию два крупных логистических центра в общей сложности на 14 000 кв. метров, 12 000 паллето-мест для груза. Еще один мультитемпературный распределительный центр на 70 000 кв. метров (250 000 паллето-мест) строится в селе Чистенькое Симферопольского района. Такие комплексы необходимы для хранения и распределения больших партий товара, которые теперь поставляются исключительно через новые территории.По данным Минтранса РК, трафик по сухопутному коридору в Крым за год вырос более чем в два раза. Если в прошлом году за сутки через пункты пропуска проезжало 400 – 600 автомобилей в одном направлении, то сейчас – от 800 до 1400.Как отмечают водители, дорожное полотно на трассе Крым – Ростов практически везде идеально новое, за исключением нескольких участков, где еще ведутся работы. Благоустроены ливневки, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, высажены зеленые насаждения. Есть достаточное количество автозаправок, открываются гостиницы и отели, кафе и столовые.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожники приступили к ремонту трассы в ГеническПродуктовая безопасность: в Крыму открыли огромный склад-холодильникВ Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схема
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4.7
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новые регионы россии, крым, логистика, транспорт, михаил сентемов, мнения, сухопутный коридор в крым
Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность

Трасса в Крым через новые территории удобна и безопасна – грузоперевозчик

07:28 19.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСухопутный маршрут в Крым
Сухопутный маршрут в Крым - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Более тысячи фур поставляют продовольствие в Крым исключительно по новым территориям, через Мариуполь, Мелитополь и Бердянск. Трасса абсолютно безопасна, снабжение Крыма продовольственными и промышленными товарами происходит без перебоев. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор крупнейшей в Крыму логистической компании Михаил Сентемов.

"После того, как на мосту случился первый теракт в октябре прошлого года, мы ровно через три дня поехали через новые территории и с тех пор по-другому не ездим. Трасса абсолютно безопасна, я сам по ней езжу, вот позавчера ехал из Ростова, обедал в Мариуполе. Мне она намного больше нравится с точки зрения эффективности и качества автодорожного покрытия", – сказал он.

Трасса обеспечена всей необходимой инфраструктурой, на проверку в пунктах пропуска в Ростове и на въезде в Крым уходит полтора часа. "Это абсолютно нормальный формат", говорит Михаил.

"Конечно, бывает, что закрывают погранпереходы, когда есть опасность, и ПВО отрабатывает. Но это нормальная практика. С нашими водителями никаких инцидентов ни разу не было" , – говорит руководитель компании.

Благодаря большому количеству машин, которые использует логистическая компания, никаких перебоев в перевозках не возникает. Даже если некоторые грузовики задерживаются по каким-то причинам, на общем объеме поставок это не сказывается.
У перевозчика в планах укомплектовать автопарк до 260 машин, а также при необходимости могут быть задействованы дополнительные мощности.
На данный момент в компании сдано в эксплуатацию два крупных логистических центра в общей сложности на 14 000 кв. метров, 12 000 паллето-мест для груза. Еще один мультитемпературный распределительный центр на 70 000 кв. метров (250 000 паллето-мест) строится в селе Чистенькое Симферопольского района. Такие комплексы необходимы для хранения и распределения больших партий товара, которые теперь поставляются исключительно через новые территории.
По данным Минтранса РК, трафик по сухопутному коридору в Крым за год вырос более чем в два раза. Если в прошлом году за сутки через пункты пропуска проезжало 400 – 600 автомобилей в одном направлении, то сейчас – от 800 до 1400.
Как отмечают водители, дорожное полотно на трассе Крым – Ростов практически везде идеально новое, за исключением нескольких участков, где еще ведутся работы. Благоустроены ливневки, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, высажены зеленые насаждения. Есть достаточное количество автозаправок, открываются гостиницы и отели, кафе и столовые.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовые регионы РоссииКрымЛогистикаТранспортМихаил СентемовМненияСухопутный коридор в Крым
 
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