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Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность

Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность

Более тысячи фур поставляют продовольствие в Крым исключительно по новым территориям, через Мариуполь, Мелитополь и Бердянск. Трасса абсолютно безопасна,... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T07:28

2023-10-19T07:28

2023-10-19T07:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Более тысячи фур поставляют продовольствие в Крым исключительно по новым территориям, через Мариуполь, Мелитополь и Бердянск. Трасса абсолютно безопасна, снабжение Крыма продовольственными и промышленными товарами происходит без перебоев. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор крупнейшей в Крыму логистической компании Михаил Сентемов.Трасса обеспечена всей необходимой инфраструктурой, на проверку в пунктах пропуска в Ростове и на въезде в Крым уходит полтора часа. "Это абсолютно нормальный формат", говорит Михаил.Благодаря большому количеству машин, которые использует логистическая компания, никаких перебоев в перевозках не возникает. Даже если некоторые грузовики задерживаются по каким-то причинам, на общем объеме поставок это не сказывается.У перевозчика в планах укомплектовать автопарк до 260 машин, а также при необходимости могут быть задействованы дополнительные мощности.На данный момент в компании сдано в эксплуатацию два крупных логистических центра в общей сложности на 14 000 кв. метров, 12 000 паллето-мест для груза. Еще один мультитемпературный распределительный центр на 70 000 кв. метров (250 000 паллето-мест) строится в селе Чистенькое Симферопольского района. Такие комплексы необходимы для хранения и распределения больших партий товара, которые теперь поставляются исключительно через новые территории.По данным Минтранса РК, трафик по сухопутному коридору в Крым за год вырос более чем в два раза. Если в прошлом году за сутки через пункты пропуска проезжало 400 – 600 автомобилей в одном направлении, то сейчас – от 800 до 1400.Как отмечают водители, дорожное полотно на трассе Крым – Ростов практически везде идеально новое, за исключением нескольких участков, где еще ведутся работы. Благоустроены ливневки, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, высажены зеленые насаждения. Есть достаточное количество автозаправок, открываются гостиницы и отели, кафе и столовые.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожники приступили к ремонту трассы в ГеническПродуктовая безопасность: в Крыму открыли огромный склад-холодильникВ Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схема

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

новые регионы россии, крым, логистика, транспорт, михаил сентемов, мнения, сухопутный коридор в крым