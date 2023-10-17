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Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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https://crimea.ria.ru/20231017/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-vyros-trafik-i-est-li-ocheredi-1132147324.html
Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди
Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди
Автомобильный трафик по сухопутному коридору через новые регионы России за год вырос более чем вдвое, существенных очередей на пунктах пропуска на границе Крыма РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T17:25
2023-10-17T17:25
эксклюзивы риа новости крым
николай лукашенко
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
крым
минтранс крыма
логистика
транспорт
новые регионы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Автомобильный трафик по сухопутному коридору через новые регионы России за год вырос более чем вдвое, существенных очередей на пунктах пропуска на границе Крыма и Херсонской области не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр транспорта республики Николай Лукашенко.По словам Лукашенко, на маршруте приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности проезда. Министр отметил, что во время воздушной тревоги пункты пропуска приостанавливают работу, как это происходит на Крымском мосту. Это делается в целях обеспечения безопасности, но время ожидания, как правило, незначительное. После снятия угрозы движение возобновляется.Министр добавил, что пункты пропуска Армянск, Перекоп и Джанкой работают в штатном режиме, больших очередей нет.Лукашенко добавил, что пропускную способность пунктов значительно увеличили благодаря выделению отдельных полос движения для грузового, легкового и общественного транспорта, установке дополнительных модулей и оборудованию дополнительных рабочих мест для работников различных служб государственного контроля.Глава минтранса также заверил, что власти Крыма не отказались от планов расширить до четырех полос дороги Симферополь – Армянск и Симферополь – Джанкой, соединяющие трассу "Таврида" с Херсонской областью. По словам Лукашенко, до начала этой реконструкции дорожные службы займутся текущим ямочным ремонтом и восстановлением покрытия данных магистралей.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около шести часов, включая прохождение контроля на АПП и блокпостахПассажирский автомобильный трафик через новые территории существенно вырос после второго теракта на Крымском мосту 17 июля.К этому времени большая часть 387 км дороги уже была капитально отремонтирована, открылись первые сетевые автозаправочные комплексы. Поэтому многие автомобилисты, оказывавшиеся перед выбором длительного ожидания в очереди на паром или перед пунктами досмотра на мост, предпочли открыть для себя новую дорогу.
https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
николай лукашенко, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, крым, минтранс крыма, логистика, транспорт, новые регионы россии, новости крыма
Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди

Минтранс РК: трафик по сухопутному коридору в Крым за год вырос более чем вдвое

17:25 17.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Автомобильный трафик по сухопутному коридору через новые регионы России за год вырос более чем вдвое, существенных очередей на пунктах пропуска на границе Крыма и Херсонской области не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"Если взять октябрь прошлого года, когда после первого теракта на Крымском мосту мы начали организованно отправлять колонны (по сухопутному маршруту), трафик составлял 400-600 автомобилей в одном направлении. Сейчас он составляет 800-1400 автомобилей. Маршрут активно пользуется спросом. С точки зрения логистики добраться из Крыма, например, в Москву или Санкт-Петербург, можно быстрее и удобнее именно по сухопутному коридору, которым водители активно пользуются", - сказал руководитель ведомства.
По словам Лукашенко, на маршруте приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности проезда. Министр отметил, что во время воздушной тревоги пункты пропуска приостанавливают работу, как это происходит на Крымском мосту. Это делается в целях обеспечения безопасности, но время ожидания, как правило, незначительное. После снятия угрозы движение возобновляется.
Министр добавил, что пункты пропуска Армянск, Перекоп и Джанкой работают в штатном режиме, больших очередей нет.
Лукашенко добавил, что пропускную способность пунктов значительно увеличили благодаря выделению отдельных полос движения для грузового, легкового и общественного транспорта, установке дополнительных модулей и оборудованию дополнительных рабочих мест для работников различных служб государственного контроля.
Глава минтранса также заверил, что власти Крыма не отказались от планов расширить до четырех полос дороги Симферополь – Армянск и Симферополь – Джанкой, соединяющие трассу "Таврида" с Херсонской областью. По словам Лукашенко, до начала этой реконструкции дорожные службы займутся текущим ямочным ремонтом и восстановлением покрытия данных магистралей.
Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около шести часов, включая прохождение контроля на АПП и блокпостах
Пассажирский автомобильный трафик через новые территории существенно вырос после второго теракта на Крымском мосту 17 июля.
К этому времени большая часть 387 км дороги уже была капитально отремонтирована, открылись первые сетевые автозаправочные комплексы. Поэтому многие автомобилисты, оказывавшиеся перед выбором длительного ожидания в очереди на паром или перед пунктами досмотра на мост, предпочли открыть для себя новую дорогу.
Дорога в Крым - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
20 июля, 21:22Новые регионы России глазами РИА Новости Крым
Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНиколай ЛукашенкоСухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в КрымКрымМинтранс КрымаЛогистикаТранспортНовые регионы РоссииНовости Крыма
 
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