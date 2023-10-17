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Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди

Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди

Автомобильный трафик по сухопутному коридору через новые регионы России за год вырос более чем вдвое, существенных очередей на пунктах пропуска на границе Крыма РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T17:25

2023-10-17T17:25

2023-10-17T17:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Автомобильный трафик по сухопутному коридору через новые регионы России за год вырос более чем вдвое, существенных очередей на пунктах пропуска на границе Крыма и Херсонской области не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр транспорта республики Николай Лукашенко.По словам Лукашенко, на маршруте приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности проезда. Министр отметил, что во время воздушной тревоги пункты пропуска приостанавливают работу, как это происходит на Крымском мосту. Это делается в целях обеспечения безопасности, но время ожидания, как правило, незначительное. После снятия угрозы движение возобновляется.Министр добавил, что пункты пропуска Армянск, Перекоп и Джанкой работают в штатном режиме, больших очередей нет.Лукашенко добавил, что пропускную способность пунктов значительно увеличили благодаря выделению отдельных полос движения для грузового, легкового и общественного транспорта, установке дополнительных модулей и оборудованию дополнительных рабочих мест для работников различных служб государственного контроля.Глава минтранса также заверил, что власти Крыма не отказались от планов расширить до четырех полос дороги Симферополь – Армянск и Симферополь – Джанкой, соединяющие трассу "Таврида" с Херсонской областью. По словам Лукашенко, до начала этой реконструкции дорожные службы займутся текущим ямочным ремонтом и восстановлением покрытия данных магистралей.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около шести часов, включая прохождение контроля на АПП и блокпостахПассажирский автомобильный трафик через новые территории существенно вырос после второго теракта на Крымском мосту 17 июля.К этому времени большая часть 387 км дороги уже была капитально отремонтирована, открылись первые сетевые автозаправочные комплексы. Поэтому многие автомобилисты, оказывавшиеся перед выбором длительного ожидания в очереди на паром или перед пунктами досмотра на мост, предпочли открыть для себя новую дорогу.

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