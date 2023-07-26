https://crimea.ria.ru/20230726/produktovaya-bezopasnost-v-krymu-otkryli-ogromnyy-sklad-kholodilnik-1130300342.html
Продуктовая безопасность: в Крыму открыли огромный склад-холодильник
Продуктовая безопасность: в Крыму открыли огромный склад-холодильник - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Продуктовая безопасность: в Крыму открыли огромный склад-холодильник
Теплая куртка, выданная на входе, хорошо согревает. Морозный воздух после 35-градусой жары и духоты, приятно бодрит и освежает. Но это только в первые секунды... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T09:18
2023-07-26T09:18
2023-07-26T09:18
логистика
крым
экономика
новости крыма
новости
елена элекчян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Теплая куртка, выданная на входе, хорошо согревает. Морозный воздух после 35-градусой жары и духоты, приятно бодрит и освежает. Но это только в первые секунды. Очень скоро, когда летние брюки начинают индеветь, а кроссовки – скользить по поверхности пола, хочется побыстрее выбраться из этого огромного холодильника.В Симферополе открыли самый крупный в регионе мультитемпературный и высокотехнологичный склад площадью больше 8 тыс. кв.м. Здесь есть сухая и холодная зоны хранения, которые отделены автоматическими воротами с датчиками тепла: отрываются, если к ним близко подойти. В холодной зоне предусмотрена зона разгрузки-загрузки – так называемая экспедиция, здесь рабочая температура около 10 градусов. Дальше – зона охлажденного хранения (+3…+5 градусов) и камеры глубокой заморозки, где от 19 до 24 градусов мороза.Три зоны для хранения"Сотрудники склада, которым выдается спецодежда и спецобувь, могут находиться в холодильной камере в течение полутора часов и чувствовать себя комфортно", - заверяет гендиректор логистической компании Михаил Сентемов. Но все же дает распоряжение заблокировать автоматические двери, чтобы они оставались открытыми – так паники у журналистов будет меньше, объясняет он.В зоне глубокой заморозки хранятся полуфабрикаты, замороженная мясная и рыбная продукция. Камера рассчитана на 1100 паллето-мест, куда можно разместить 70 тонн продукции.В соседнем изолированном помещении хранятся охлажденные продукты питания: куры, колбасы, сыры, молочная и кисломолочная продукция. Под это предусмотрено 1900 паллето-мест для 10 тысяч тонн продукции.В зоне сухого хранения, в которую попадаешь при входе и где находится пост охраны, температура воздуха комфортная, по ощущениям около 25 градусов. Здесь хранится газированная вода, соки и другие напитки. Всего 4,5 тысячи паллето-мест."Склад рассчитан на 10 тысяч паллето-мест. Управляет складскими процессами автоматизированная система WMS, программное решение, которое обеспечивает прозрачность всех запасов компании, находящихся на складах или в пути в реальном времени. Эта система даже автоматически предлагает выбрать полку. Сотрудник производит выгрузку товара, его стикеровку, приемку, система управления отслеживает все движения товара со всеми необходимыми потребностями", - рассказывает Сентемов. И объясняет: если у кого-то из клиентов есть потребность хранить товар на полу – ставят товар только на пол, и он не поднимается выше первого яруса.На складе полное покрытие сетью wi-fi, все операторы работают с индивидуальными коммуникаторами, которыми считываются штрих-коды по хранению ячеек товара.Специальная система управления исключает путаницу товара и ячеек, ничего на полке не "присоседится" и ничего с нее не исчезнет без ведома руководства. Кроме того, на складе шестиярусное размещение паллет – такого в Крыму больше нет нигде.Машины работают быстроПо огромному складу снуют вилочные погрузчики, они могут развивать скорость до пяти километров в час и разворачиваться на 360 градусов. Для того, чтобы сесть за руль складской техники, нужно иметь права категории В.На складе работает два таких погрузчика. Смена у водителя длится с восьми утра до восьми вечера с перерывом на обед. Перед тем, как уйти домой, водитель обязательно приводит машину в порядок: протирает, ставит на подзарядку.Работают вилочные погрузчики на литиевых батареях, которые особенно удобны тем, что их можно подзарядить в любой момент. Также есть самоходные операторские тележки с платформами, благодаря им можно быстро доставить паллеты куда надо, легко загрузить их в машину, уточняет главный инженер логистической компании Александр Черняков."Есть у нас и погрузчик ричтрак – это технология широкопроходной работы в складских комплексах. Максимальная рабочая точка – 12 метров высоты. На нем установлена камера. Он подъезжает к ячейке, при помощи специальной программы сканирует ее и размещает товар", - объясняет он.Открыто 400 рабочих вакансий"В новый проект, который сейчас находится на этапе запуска, уже вложено порядка 230 млн рублей. Кроме того, еще около 85 млн рублей мы вложили в малотоннажный транспорт для доставки по всей территории республики", - рассказывает Михаил Сентемов.В комментарии РИА Новости Крым гендиректор уточняет, что сейчас на складе открыто 400 вакансий, на текущий момент занято 62, идет планомерный набор персонала в зависимости от объема наполнения продукцией на складе. Есть вакансии менеджеров по продажам, сотрудников склада, операторов, начальников смен, водителей, бухгалтеров, сотрудников отдела кадров.Подписаны соглашения как с местными, довольно крупными производителями, так и с материковыми поставщиками. Поставки уже идут из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Москвы, Московской и Тульской областей. Крымские поставщики собираются заезжать на склад в сентябре-октябре.По словам Сентемова, логистическая компания планирует расширяться, сейчас на стадии проектирования находится большой складской мультитемпературный комплекс площадью порядка 75 тысяч квадратных метров в селе Трудовое Симферопольского района. Планируемые инвестиции около пяти млрд рублей.Один из центров продуктовой безопасностиНовый складской объект, откуда товар развозится по всему полуострову, важное звено в цепочке поставок продуктов питания в регион.По ее словам, появление такого склада также поможет аграриям, ведь они смогут хранить здесь свою продукцию в весенне-зимний период."Кроме того, мы надеемся, что это позволит привлечь в регион дополнительные продукты – как со стороны Краснодарского края, так и новых территорий", - говорит Элекчян.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук заявил, что санкции только помогают развитию аграрного сектора республики – на освободившиеся места рынка заходят отечественные производители, а инвесторы активно вкладывают деньги в развитие агросектора.С 2015 года инвесторы вложили в развитие крымского агросектора больше 24 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотокаЦена бензина на российской бирже побила рекорд
https://crimea.ria.ru/20221201/pervyy-logisticheskiy-tsentr-otkryli-v-krymu-1125637812.html
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логистика, крым, экономика, новости крыма, новости, елена элекчян
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Теплая куртка, выданная на входе, хорошо согревает. Морозный воздух после 35-градусой жары и духоты, приятно бодрит и освежает. Но это только в первые секунды. Очень скоро, когда летние брюки начинают индеветь, а кроссовки – скользить по поверхности пола, хочется побыстрее выбраться из этого огромного холодильника.
В Симферополе открыли самый крупный в регионе мультитемпературный и высокотехнологичный склад площадью больше 8 тыс. кв.м. Здесь есть сухая и холодная зоны хранения, которые отделены автоматическими воротами с датчиками тепла: отрываются, если к ним близко подойти. В холодной зоне предусмотрена зона разгрузки-загрузки – так называемая экспедиция, здесь рабочая температура около 10 градусов. Дальше – зона охлажденного хранения (+3…+5 градусов) и камеры глубокой заморозки, где от 19 до 24 градусов мороза.
Три зоны для хранения
"Сотрудники склада, которым выдается спецодежда и спецобувь, могут находиться в холодильной камере в течение полутора часов и чувствовать себя комфортно", - заверяет гендиректор логистической компании Михаил Сентемов. Но все же дает распоряжение заблокировать автоматические двери, чтобы они оставались открытыми – так паники у журналистов будет меньше, объясняет он.
В зоне глубокой заморозки хранятся полуфабрикаты, замороженная мясная и рыбная продукция. Камера рассчитана на 1100 паллето-мест, куда можно разместить 70 тонн продукции.
"Еще два месяца назад это был обычный сухой склад, даже пола, на котором мы стоим, не было. Мы переделали все напольное покрытие, установили оборудование для холодильников и компрессов, сделали ремонт, закупили необходимую технику", - рассказывает гендиректор.
В соседнем изолированном помещении хранятся охлажденные продукты питания: куры, колбасы, сыры, молочная и кисломолочная продукция. Под это предусмотрено 1900 паллето-мест для 10 тысяч тонн продукции.
В зоне сухого хранения, в которую попадаешь при входе и где находится пост охраны, температура воздуха комфортная, по ощущениям около 25 градусов. Здесь хранится газированная вода, соки и другие напитки. Всего 4,5 тысячи паллето-мест.
"Склад рассчитан на 10 тысяч паллето-мест. Управляет складскими процессами автоматизированная система WMS, программное решение, которое обеспечивает прозрачность всех запасов компании, находящихся на складах или в пути в реальном времени. Эта система даже автоматически предлагает выбрать полку. Сотрудник производит выгрузку товара, его стикеровку, приемку, система управления отслеживает все движения товара со всеми необходимыми потребностями", - рассказывает Сентемов.
И объясняет: если у кого-то из клиентов есть потребность хранить товар на полу – ставят товар только на пол, и он не поднимается выше первого яруса.
На складе полное покрытие сетью wi-fi, все операторы работают с индивидуальными коммуникаторами, которыми считываются штрих-коды по хранению ячеек товара.
Специальная система управления исключает путаницу товара и ячеек, ничего на полке не "присоседится" и ничего с нее не исчезнет без ведома руководства. Кроме того, на складе шестиярусное размещение паллет – такого в Крыму больше нет нигде.
Машины работают быстро
По огромному складу снуют вилочные погрузчики, они могут развивать скорость до пяти километров в час и разворачиваться на 360 градусов. Для того, чтобы сесть за руль складской техники, нужно иметь права категории В.
"Эта машинка очень маневренная, может поднять товар на высоту шесть метров, опустить его или поставить влево-вправо. Ее максимальная грузоподъемность по регламенту – одна тонна", - рассказывает водитель Олег.
На складе работает два таких погрузчика. Смена у водителя длится с восьми утра до восьми вечера с перерывом на обед. Перед тем, как уйти домой, водитель обязательно приводит машину в порядок: протирает, ставит на подзарядку.
Работают вилочные погрузчики на литиевых батареях, которые особенно удобны тем, что их можно подзарядить в любой момент. Также есть самоходные операторские тележки с платформами, благодаря им можно быстро доставить паллеты куда надо, легко загрузить их в машину, уточняет главный инженер логистической компании Александр Черняков.
"Есть у нас и погрузчик ричтрак – это технология широкопроходной работы в складских комплексах. Максимальная рабочая точка – 12 метров высоты. На нем установлена камера. Он подъезжает к ячейке, при помощи специальной программы сканирует ее и размещает товар", - объясняет он.
Открыто 400 рабочих вакансий
"В новый проект, который сейчас находится на этапе запуска, уже вложено порядка 230 млн рублей. Кроме того, еще около 85 млн рублей мы вложили в малотоннажный транспорт для доставки по всей территории республики", - рассказывает Михаил Сентемов.
В комментарии РИА Новости Крым
гендиректор уточняет, что сейчас на складе открыто 400 вакансий, на текущий момент занято 62, идет планомерный набор персонала в зависимости от объема наполнения продукцией на складе. Есть вакансии менеджеров по продажам, сотрудников склада, операторов, начальников смен, водителей, бухгалтеров, сотрудников отдела кадров.
"Сейчас, несмотря на то, что мы находимся на стадии заполнения и массово товар начнет завозиться в конце этой недели и в начале следующей, склад уже продан – все полностью расписано с заполнением до конца сентября", - сообщает он.
Подписаны соглашения как с местными, довольно крупными производителями, так и с материковыми поставщиками. Поставки уже идут из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Москвы, Московской и Тульской областей. Крымские поставщики собираются заезжать на склад в сентябре-октябре.
По словам Сентемова, логистическая компания планирует расширяться, сейчас на стадии проектирования находится большой складской мультитемпературный комплекс площадью порядка 75 тысяч квадратных метров в селе Трудовое Симферопольского района. Планируемые инвестиции около пяти млрд рублей.
Один из центров продуктовой безопасности
Новый складской объект, откуда товар развозится по всему полуострову, важное звено в цепочке поставок продуктов питания в регион.
"Создание на территории Республики Крым такого многофункционального мультитемпературного центра даст возможность в сложные периоды, которые связаны с логистикой, обеспечить наших граждан достаточным количеством продуктов, создать основу для продуктовой безопасности", - комментирует врио министра промышленной политики региона Елена Элекчян.
По ее словам, появление такого склада также поможет аграриям, ведь они смогут хранить здесь свою продукцию в весенне-зимний период.
"Кроме того, мы надеемся, что это позволит привлечь в регион дополнительные продукты – как со стороны Краснодарского края, так и новых территорий", - говорит Элекчян.
Ранее министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук заявил, что санкции только помогают развитию
аграрного сектора республики – на освободившиеся места рынка заходят отечественные производители, а инвесторы активно вкладывают деньги в развитие агросектора.
С 2015 года инвесторы вложили
в развитие крымского агросектора больше 24 млрд рублей.
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