https://crimea.ria.ru/20230726/produktovaya-bezopasnost-v-krymu-otkryli-ogromnyy-sklad-kholodilnik-1130300342.html

Продуктовая безопасность: в Крыму открыли огромный склад-холодильник

Продуктовая безопасность: в Крыму открыли огромный склад-холодильник - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Продуктовая безопасность: в Крыму открыли огромный склад-холодильник

Теплая куртка, выданная на входе, хорошо согревает. Морозный воздух после 35-градусой жары и духоты, приятно бодрит и освежает. Но это только в первые секунды... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T09:18

2023-07-26T09:18

2023-07-26T09:18

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елена элекчян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Теплая куртка, выданная на входе, хорошо согревает. Морозный воздух после 35-градусой жары и духоты, приятно бодрит и освежает. Но это только в первые секунды. Очень скоро, когда летние брюки начинают индеветь, а кроссовки – скользить по поверхности пола, хочется побыстрее выбраться из этого огромного холодильника.В Симферополе открыли самый крупный в регионе мультитемпературный и высокотехнологичный склад площадью больше 8 тыс. кв.м. Здесь есть сухая и холодная зоны хранения, которые отделены автоматическими воротами с датчиками тепла: отрываются, если к ним близко подойти. В холодной зоне предусмотрена зона разгрузки-загрузки – так называемая экспедиция, здесь рабочая температура около 10 градусов. Дальше – зона охлажденного хранения (+3…+5 градусов) и камеры глубокой заморозки, где от 19 до 24 градусов мороза.Три зоны для хранения"Сотрудники склада, которым выдается спецодежда и спецобувь, могут находиться в холодильной камере в течение полутора часов и чувствовать себя комфортно", - заверяет гендиректор логистической компании Михаил Сентемов. Но все же дает распоряжение заблокировать автоматические двери, чтобы они оставались открытыми – так паники у журналистов будет меньше, объясняет он.В зоне глубокой заморозки хранятся полуфабрикаты, замороженная мясная и рыбная продукция. Камера рассчитана на 1100 паллето-мест, куда можно разместить 70 тонн продукции.В соседнем изолированном помещении хранятся охлажденные продукты питания: куры, колбасы, сыры, молочная и кисломолочная продукция. Под это предусмотрено 1900 паллето-мест для 10 тысяч тонн продукции.В зоне сухого хранения, в которую попадаешь при входе и где находится пост охраны, температура воздуха комфортная, по ощущениям около 25 градусов. Здесь хранится газированная вода, соки и другие напитки. Всего 4,5 тысячи паллето-мест."Склад рассчитан на 10 тысяч паллето-мест. Управляет складскими процессами автоматизированная система WMS, программное решение, которое обеспечивает прозрачность всех запасов компании, находящихся на складах или в пути в реальном времени. Эта система даже автоматически предлагает выбрать полку. Сотрудник производит выгрузку товара, его стикеровку, приемку, система управления отслеживает все движения товара со всеми необходимыми потребностями", - рассказывает Сентемов. И объясняет: если у кого-то из клиентов есть потребность хранить товар на полу – ставят товар только на пол, и он не поднимается выше первого яруса.На складе полное покрытие сетью wi-fi, все операторы работают с индивидуальными коммуникаторами, которыми считываются штрих-коды по хранению ячеек товара.Специальная система управления исключает путаницу товара и ячеек, ничего на полке не "присоседится" и ничего с нее не исчезнет без ведома руководства. Кроме того, на складе шестиярусное размещение паллет – такого в Крыму больше нет нигде.Машины работают быстроПо огромному складу снуют вилочные погрузчики, они могут развивать скорость до пяти километров в час и разворачиваться на 360 градусов. Для того, чтобы сесть за руль складской техники, нужно иметь права категории В.На складе работает два таких погрузчика. Смена у водителя длится с восьми утра до восьми вечера с перерывом на обед. Перед тем, как уйти домой, водитель обязательно приводит машину в порядок: протирает, ставит на подзарядку.Работают вилочные погрузчики на литиевых батареях, которые особенно удобны тем, что их можно подзарядить в любой момент. Также есть самоходные операторские тележки с платформами, благодаря им можно быстро доставить паллеты куда надо, легко загрузить их в машину, уточняет главный инженер логистической компании Александр Черняков."Есть у нас и погрузчик ричтрак – это технология широкопроходной работы в складских комплексах. Максимальная рабочая точка – 12 метров высоты. На нем установлена камера. Он подъезжает к ячейке, при помощи специальной программы сканирует ее и размещает товар", - объясняет он.Открыто 400 рабочих вакансий"В новый проект, который сейчас находится на этапе запуска, уже вложено порядка 230 млн рублей. Кроме того, еще около 85 млн рублей мы вложили в малотоннажный транспорт для доставки по всей территории республики", - рассказывает Михаил Сентемов.В комментарии РИА Новости Крым гендиректор уточняет, что сейчас на складе открыто 400 вакансий, на текущий момент занято 62, идет планомерный набор персонала в зависимости от объема наполнения продукцией на складе. Есть вакансии менеджеров по продажам, сотрудников склада, операторов, начальников смен, водителей, бухгалтеров, сотрудников отдела кадров.Подписаны соглашения как с местными, довольно крупными производителями, так и с материковыми поставщиками. Поставки уже идут из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Москвы, Московской и Тульской областей. Крымские поставщики собираются заезжать на склад в сентябре-октябре.По словам Сентемова, логистическая компания планирует расширяться, сейчас на стадии проектирования находится большой складской мультитемпературный комплекс площадью порядка 75 тысяч квадратных метров в селе Трудовое Симферопольского района. Планируемые инвестиции около пяти млрд рублей.Один из центров продуктовой безопасностиНовый складской объект, откуда товар развозится по всему полуострову, важное звено в цепочке поставок продуктов питания в регион.По ее словам, появление такого склада также поможет аграриям, ведь они смогут хранить здесь свою продукцию в весенне-зимний период."Кроме того, мы надеемся, что это позволит привлечь в регион дополнительные продукты – как со стороны Краснодарского края, так и новых территорий", - говорит Элекчян.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук заявил, что санкции только помогают развитию аграрного сектора республики – на освободившиеся места рынка заходят отечественные производители, а инвесторы активно вкладывают деньги в развитие агросектора.С 2015 года инвесторы вложили в развитие крымского агросектора больше 24 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотокаЦена бензина на российской бирже побила рекорд

https://crimea.ria.ru/20221201/pervyy-logisticheskiy-tsentr-otkryli-v-krymu-1125637812.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, крым, экономика, новости крыма, новости, елена элекчян