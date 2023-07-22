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"Санкции нам помощник": как развивается сельское хозяйство в Крыму
"Санкции нам помощник": как развивается сельское хозяйство в Крыму - РИА Новости Крым, 22.07.2023
"Санкции нам помощник": как развивается сельское хозяйство в Крыму
Санкции только помогают развитию аграрного сектора республики – на освободившиеся места рынка заходят отечественные производители, а инвесторы активно... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T18:18
2023-07-22T18:18
2023-07-22T18:18
минсельхоз крыма
сельское хозяйство
андрей савчук
санкции
санкции против россии
промышленность в крыму
промышленность россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Санкции только помогают развитию аграрного сектора республики – на освободившиеся места рынка заходят отечественные производители, а инвесторы активно вкладывают деньги в развитие агросектора, рассказал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук в пресс-центре РИА Новости Крым."Санкции нам помощник: освободился рынок – пустым место не будет никогда. Бизнес заполнит его моментально", — убежден Савчук.Особенно активно в регионе развивается производство сыров, отметил он. Качество этого продукта высоко оценивают на различных конкурсах. Крымские сыры очень востребованы в Москве, а для тех, кто приезжает на полуостров отдыхать, становятся неожиданным приятным открытием.При этом производством сыров в Крыму занимаются не только местные фермеры, но и европейцы, получившие российское гражданство. Андрей Савчук рассказал об итальянцах, которые уже работают в Севастополе и строят большую сыроварню в Бахчисарайском районе.По словам Андрея Савчука, иностранные инвесторы получают в Крыму различные льготы. Говоря об инвестициях, спикер отметил, что они всегда были необходимы сельскому хозяйству, так как важны и переработка, и хранение урожая без потери качества. А это требует серьезных капиталовложений."Надо на два-три шага опережать Европу, — говорит Савчук. – Мы с удовольствием ждем инвестиций. Они заходят, и от них есть результат".Активно в сельском хозяйстве развивается и импортозамещение: приобретается инвентарь, новые сеялки, уборочные комбайны. По мнению министра, исправная техника позволяет выполнять работы в срок и качественно."У нас действуют различные программы, в том числе по льготному кредитованию, благодаря чему сельхозпроизводители получают российскую технику, которая ничем не уступает зарубежной, — рассказал министр сельского хозяйства Крыма. - Импортной техники становится меньше. Существует проблема с запчастями к ней: они есть на рынке, но цена неоправданно высокая. Доставка по срокам сложная и долгая. Санкции помогают развивать российское машиностроение".Читайте также на РИА Новости Крым:Агросектор развивается: что интересно инвесторам в КрымуКак выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотокаИм мешают нормальные дети: в Крыму ответили на санкции против "Артека"
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минсельхоз крыма, сельское хозяйство, андрей савчук, санкции, санкции против россии, промышленность в крыму, промышленность россии
"Санкции нам помощник": как развивается сельское хозяйство в Крыму
Министр Андрей Савчук о работе аграриев Крыма в условиях санкций
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым.
Санкции только помогают развитию аграрного сектора республики – на освободившиеся места рынка заходят отечественные производители, а инвесторы активно вкладывают деньги в развитие агросектора, рассказал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук в пресс-центре РИА Новости Крым
.
"Санкции нам помощник: освободился рынок – пустым место не будет никогда. Бизнес заполнит его моментально", — убежден Савчук.
Особенно активно в регионе развивается производство сыров, отметил он. Качество этого продукта высоко оценивают на различных конкурсах. Крымские сыры очень востребованы в Москве, а для тех, кто приезжает на полуостров отдыхать, становятся неожиданным приятным открытием.
При этом производством сыров в Крыму занимаются не только местные фермеры, но и европейцы, получившие российское гражданство. Андрей Савчук рассказал об итальянцах, которые уже работают в Севастополе и строят большую сыроварню в Бахчисарайском районе.
"Они сами удивляются, что качество сыра здесь получается лучше, чем у них на родине, — поделился министр. – Может, это из-за коров, которые едят местную траву, из-за окружающих гор".
По словам Андрея Савчука, иностранные инвесторы получают в Крыму различные льготы. Говоря об инвестициях, спикер отметил, что они всегда были необходимы сельскому хозяйству, так как важны и переработка, и хранение урожая без потери качества. А это требует серьезных капиталовложений.
"Надо на два-три шага опережать Европу, — говорит Савчук. – Мы с удовольствием ждем инвестиций. Они заходят, и от них есть результат".
Активно в сельском хозяйстве развивается и импортозамещение: приобретается инвентарь, новые сеялки, уборочные комбайны. По мнению министра, исправная техника позволяет выполнять работы в срок и качественно.
"У нас действуют различные программы, в том числе по льготному кредитованию, благодаря чему сельхозпроизводители получают российскую технику, которая ничем не уступает зарубежной, — рассказал министр сельского хозяйства Крыма. - Импортной техники становится меньше. Существует проблема с запчастями к ней: они есть на рынке, но цена неоправданно высокая. Доставка по срокам сложная и долгая. Санкции помогают развивать российское машиностроение".
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