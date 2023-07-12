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Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму
Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму
С 2015 года инвесторы вложили в развитие крымского агросектора больше 24 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник управления... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T08:28
2023-07-12T10:48
крым
сельское хозяйство
радио "спутник в крыму"
инвестиции
минсельхоз крыма
экономика
овощи
урожай зерновых культур
урожай в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. С 2015 года инвесторы вложили в развитие крымского агросектора больше 24 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства РК Офелия Димакова.Инвесторы любят Крым"С 2015 года между Совмином РК и инвесторами были подписаны 59 соглашений, 20 из которых уже реализованы. Капитальных вложений - более 24 млрд рублей. Создано порядка четырех тысяч постоянных рабочих мест", - сообщила Димакова.Особенно перспективными направлениями агросектора, на которые чаще всего делают ставку инвесторы, начальник профильного управления назвала садоводство, виноградарство и виноделие. Кроме того, интерес для инвесторов представляет отрасль рыболовства и выращивание аквакультуры.Процесс хранения и переработки также привлекает бизнес, который готов вкладывать в строительство хранилищ для овощей и фруктов, отметила она."В полеводстве (зерновые, технические культуры) – 13 проектов, в садоводстве – десять, также в работе два инвестпроекта по выращиванию эфиромасличных культур", - рассказала Димакова.По ее словам, благодаря достижениям аграрной науки постепенно удается уходить от сложностей, которые могут возникать в зоне "рискованного земледелия", к которой относится и Крымский полуостров.В Крыму выращивают орехи"В последнее время большим спросом пользуются орехи, активно закладываются ореховые сады: орех грецкий, миндаль и фундук. Предусмотрена господдержка на закладку таких садов", - отметила представитель регионального минсельхоза.Несмотря на санкции, отрасль растениеводства в регионе развивается, закладываются новые насаждения, есть собственный посадочный материал плодово-ягодной продукции, зерновых и масличных культур, говорит Димакова. Вопрос с семенами овощных культур тоже решен - их приобретают в других регионах РФ. Ранее сообщалось, что после разрушения Каховской ГЭС скачка цен на овощи и фрукты в Крыму ожидать не стоит.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лукКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожаеКрымским рисоводам компенсируют все затраты
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крым, сельское хозяйство, инвестиции, минсельхоз крыма, экономика, овощи, урожай зерновых культур, урожай в крыму
Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму

Минсельхоз: инвесторы вложили в агросектор Крыма 24 млрд рублей

08:28 12.07.2023 (обновлено: 10:48 12.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПерсик
Персик - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. С 2015 года инвесторы вложили в развитие крымского агросектора больше 24 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства РК Офелия Димакова.

Инвесторы любят Крым

"С 2015 года между Совмином РК и инвесторами были подписаны 59 соглашений, 20 из которых уже реализованы. Капитальных вложений - более 24 млрд рублей. Создано порядка четырех тысяч постоянных рабочих мест", - сообщила Димакова.
Особенно перспективными направлениями агросектора, на которые чаще всего делают ставку инвесторы, начальник профильного управления назвала садоводство, виноградарство и виноделие. Кроме того, интерес для инвесторов представляет отрасль рыболовства и выращивание аквакультуры.
Процесс хранения и переработки также привлекает бизнес, который готов вкладывать в строительство хранилищ для овощей и фруктов, отметила она.
"В полеводстве (зерновые, технические культуры) – 13 проектов, в садоводстве – десять, также в работе два инвестпроекта по выращиванию эфиромасличных культур", - рассказала Димакова.
По ее словам, благодаря достижениям аграрной науки постепенно удается уходить от сложностей, которые могут возникать в зоне "рискованного земледелия", к которой относится и Крымский полуостров.
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В Крыму выращивают орехи

"В последнее время большим спросом пользуются орехи, активно закладываются ореховые сады: орех грецкий, миндаль и фундук. Предусмотрена господдержка на закладку таких садов", - отметила представитель регионального минсельхоза.
Несмотря на санкции, отрасль растениеводства в регионе развивается, закладываются новые насаждения, есть собственный посадочный материал плодово-ягодной продукции, зерновых и масличных культур, говорит Димакова. Вопрос с семенами овощных культур тоже решен - их приобретают в других регионах РФ.

"В этом году более 30 миллионов рублей будет выделено на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям на продукцию овощей открытого грунта, также оказывается поддержка и тем, кто выращивает овощи закрытого грунта, – возмещение затрат на энергоносители. Площади под овощными культурами и картофелем остаются стабильными, на уровне прошлого года: порядка четырех тысяч гектаров будет картофеля и более шести тысяч гектаров овощей", - отметила она.

Ранее сообщалось, что после разрушения Каховской ГЭС скачка цен на овощи и фрукты в Крыму ожидать не стоит.
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