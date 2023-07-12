https://crimea.ria.ru/20230712/agrosektor-razvivaetsya-chto-interesno-investoram-v-krymu-1129995413.html

Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму

Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму

С 2015 года инвесторы вложили в развитие крымского агросектора больше 24 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник управления... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T08:28

2023-07-12T08:28

2023-07-12T10:48

крым

сельское хозяйство

радио "спутник в крыму"

инвестиции

минсельхоз крыма

экономика

овощи

урожай зерновых культур

урожай в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1e/1124340004_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c9de12f408be4c95f7e1687955113624.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. С 2015 года инвесторы вложили в развитие крымского агросектора больше 24 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства РК Офелия Димакова.Инвесторы любят Крым"С 2015 года между Совмином РК и инвесторами были подписаны 59 соглашений, 20 из которых уже реализованы. Капитальных вложений - более 24 млрд рублей. Создано порядка четырех тысяч постоянных рабочих мест", - сообщила Димакова.Особенно перспективными направлениями агросектора, на которые чаще всего делают ставку инвесторы, начальник профильного управления назвала садоводство, виноградарство и виноделие. Кроме того, интерес для инвесторов представляет отрасль рыболовства и выращивание аквакультуры.Процесс хранения и переработки также привлекает бизнес, который готов вкладывать в строительство хранилищ для овощей и фруктов, отметила она."В полеводстве (зерновые, технические культуры) – 13 проектов, в садоводстве – десять, также в работе два инвестпроекта по выращиванию эфиромасличных культур", - рассказала Димакова.По ее словам, благодаря достижениям аграрной науки постепенно удается уходить от сложностей, которые могут возникать в зоне "рискованного земледелия", к которой относится и Крымский полуостров.В Крыму выращивают орехи"В последнее время большим спросом пользуются орехи, активно закладываются ореховые сады: орех грецкий, миндаль и фундук. Предусмотрена господдержка на закладку таких садов", - отметила представитель регионального минсельхоза.Несмотря на санкции, отрасль растениеводства в регионе развивается, закладываются новые насаждения, есть собственный посадочный материал плодово-ягодной продукции, зерновых и масличных культур, говорит Димакова. Вопрос с семенами овощных культур тоже решен - их приобретают в других регионах РФ. Ранее сообщалось, что после разрушения Каховской ГЭС скачка цен на овощи и фрукты в Крыму ожидать не стоит.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лукКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожаеКрымским рисоводам компенсируют все затраты

https://crimea.ria.ru/20220428/kuda-vlozhitsya-investoru-v-krymu-nazvali-vostrebovannye-sfery-biznesa-1123073360.html

https://crimea.ria.ru/20230703/kakim-budet-urozhay-persikov-v-krymu-startovala-uborka-rannikh-sortov-1129786036.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, инвестиции, минсельхоз крыма, экономика, овощи, урожай зерновых культур, урожай в крыму