https://crimea.ria.ru/20230712/agrosektor-razvivaetsya-chto-interesno-investoram-v-krymu-1129995413.html
Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму
Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму
С 2015 года инвесторы вложили в развитие крымского агросектора больше 24 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник управления... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T08:28
2023-07-12T08:28
2023-07-12T10:48
крым
сельское хозяйство
радио "спутник в крыму"
инвестиции
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овощи
урожай зерновых культур
урожай в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. С 2015 года инвесторы вложили в развитие крымского агросектора больше 24 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства РК Офелия Димакова.Инвесторы любят Крым"С 2015 года между Совмином РК и инвесторами были подписаны 59 соглашений, 20 из которых уже реализованы. Капитальных вложений - более 24 млрд рублей. Создано порядка четырех тысяч постоянных рабочих мест", - сообщила Димакова.Особенно перспективными направлениями агросектора, на которые чаще всего делают ставку инвесторы, начальник профильного управления назвала садоводство, виноградарство и виноделие. Кроме того, интерес для инвесторов представляет отрасль рыболовства и выращивание аквакультуры.Процесс хранения и переработки также привлекает бизнес, который готов вкладывать в строительство хранилищ для овощей и фруктов, отметила она."В полеводстве (зерновые, технические культуры) – 13 проектов, в садоводстве – десять, также в работе два инвестпроекта по выращиванию эфиромасличных культур", - рассказала Димакова.По ее словам, благодаря достижениям аграрной науки постепенно удается уходить от сложностей, которые могут возникать в зоне "рискованного земледелия", к которой относится и Крымский полуостров.В Крыму выращивают орехи"В последнее время большим спросом пользуются орехи, активно закладываются ореховые сады: орех грецкий, миндаль и фундук. Предусмотрена господдержка на закладку таких садов", - отметила представитель регионального минсельхоза.Несмотря на санкции, отрасль растениеводства в регионе развивается, закладываются новые насаждения, есть собственный посадочный материал плодово-ягодной продукции, зерновых и масличных культур, говорит Димакова. Вопрос с семенами овощных культур тоже решен - их приобретают в других регионах РФ. Ранее сообщалось, что после разрушения Каховской ГЭС скачка цен на овощи и фрукты в Крыму ожидать не стоит.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лукКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожаеКрымским рисоводам компенсируют все затраты
https://crimea.ria.ru/20220428/kuda-vlozhitsya-investoru-v-krymu-nazvali-vostrebovannye-sfery-biznesa-1123073360.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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крым, сельское хозяйство, инвестиции, минсельхоз крыма, экономика, овощи, урожай зерновых культур, урожай в крыму
Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму
Минсельхоз: инвесторы вложили в агросектор Крыма 24 млрд рублей
08:28 12.07.2023 (обновлено: 10:48 12.07.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым.
С 2015 года инвесторы вложили в развитие крымского агросектора больше 24 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства РК Офелия Димакова.
Инвесторы любят Крым
"С 2015 года между Совмином РК и инвесторами были подписаны 59 соглашений, 20 из которых уже реализованы. Капитальных вложений - более 24 млрд рублей. Создано порядка четырех тысяч постоянных рабочих мест", - сообщила Димакова.
Особенно перспективными направлениями агросектора, на которые чаще всего делают ставку инвесторы, начальник профильного управления назвала садоводство, виноградарство и виноделие. Кроме того, интерес для инвесторов представляет отрасль рыболовства и выращивание аквакультуры.
Процесс хранения и переработки также привлекает бизнес, который готов вкладывать в строительство хранилищ для овощей и фруктов, отметила она.
"В полеводстве (зерновые, технические культуры) – 13 проектов, в садоводстве – десять, также в работе два инвестпроекта по выращиванию эфиромасличных культур", - рассказала Димакова.
По ее словам, благодаря достижениям аграрной науки постепенно удается уходить от сложностей, которые могут возникать в зоне "рискованного земледелия", к которой относится и Крымский полуостров.
В Крыму выращивают орехи
"В последнее время большим спросом пользуются орехи, активно закладываются ореховые сады: орех грецкий, миндаль и фундук. Предусмотрена господдержка на закладку таких садов", - отметила представитель регионального минсельхоза.
Несмотря на санкции, отрасль растениеводства в регионе развивается, закладываются новые насаждения, есть собственный посадочный материал плодово-ягодной продукции, зерновых и масличных культур, говорит Димакова. Вопрос с семенами овощных культур тоже решен - их приобретают в других регионах РФ.
"В этом году более 30 миллионов рублей будет выделено на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям на продукцию овощей открытого грунта, также оказывается поддержка и тем, кто выращивает овощи закрытого грунта, – возмещение затрат на энергоносители. Площади под овощными культурами и картофелем остаются стабильными, на уровне прошлого года: порядка четырех тысяч гектаров будет картофеля и более шести тысяч гектаров овощей", - отметила она.
Ранее сообщалось, что после разрушения Каховской ГЭС скачка цен
на овощи и фрукты в Крыму ожидать не стоит.
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