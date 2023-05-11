https://crimea.ria.ru/20230511/sezonnyy-skachok-pochemu-v-krymu-dorozhaet-luk-1128643378.html
"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лук
"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лук - РИА Новости Крым, 11.05.2023
"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лук
Скачок цен на лук в Крыму вызван сезонным дефицитом этого овоща на рынке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T07:51
2023-05-11T07:51
2023-05-11T09:03
радио "спутник в крыму"
крым
овощи
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цены в крыму
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арсен арзиев
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Замминистра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев рассказал почему дорожает лук
Замминистра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев рассказал почему дорожает лук
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Скачок цен на лук в Крыму вызван сезонным дефицитом этого овоща на рынке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра сельского хозяйства республики Арсен Арзиев.Цена выросла из-за храненияПо данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию еще в феврале увеличились в среднем на 3%, а лук "взлетел" в стоимости на 10%, что ощущается и сейчас.По его словам, небольшой дефицит этой культуры сложился и в целом по стране, "по этой причине подорожание заметно на рынке". При этом замминистра отметил, что в ближайшее время в продаже должен появиться лук урожая нового года, и это "нивелирует ситуацию". Посевная кампания по репчатому луку началась ранней весной, а в начале июня аграрии приступят к севу поздних групп овощей, уточнил Арзиев.В июне начнется сбор урожая"В Крыму выращивают и репчатый лук, и ялтинский, как в небольших хозяйствах, жилищно-подсобных, так и на крупных предприятиях. Ялтинский лук, который стал уже нашим брендом, возделывают в промышленных объемах в Бахчисарайском, Советском и Красногвардейском районах", - рассказал замминистра.Он также отметил, что Крым способен обеспечить себя сельхозпродукцией, в том числе мясом птицы, кондитерскими и хлебобулочными изделиями, молоком, овощами и фруктами."По итогам 2022 года в Крыму увеличены показатели по производству молока, яиц, отмечен рост поголовья в сельхозорганизациях – это тот сектор экономики, который контролируется и регулируется, в том числе, и при помощи государственных мер поддержки. В целом по всем секторам идет положительная динамика", - заключил замминистра.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму дорожают овощи – мнение экспертовВ России подорожали овощи, свинина и хлеб – данные РосстатаВ крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатов
https://crimea.ria.ru/20230412/tysyacha-tonn-v-nedelyu-v-mae-novye-regiony-obespechat-krym-produktsiey-1128139924.html
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крым, овощи, сельское хозяйство, цены в крыму, общество, минсельхоз крыма, россия, арсен арзиев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым
. Скачок цен на лук в Крыму вызван сезонным дефицитом этого овоща на рынке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал замминистра сельского хозяйства республики Арсен Арзиев.
Цена выросла из-за хранения
По данным Росстата, цены
на плодоовощную продукцию еще в феврале увеличились в среднем на 3%, а лук "взлетел" в стоимости на 10%, что ощущается и сейчас.
"Подорожание лука – это сезонный скачок, потому что сейчас на рынке лук урожая прошлого года, он был на хранении. А хранение в целом увеличивает себестоимость продукции", - объяснил Арзиев.
По его словам, небольшой дефицит этой культуры сложился и в целом по стране, "по этой причине подорожание заметно на рынке".
При этом замминистра отметил, что в ближайшее время в продаже должен появиться лук урожая нового года, и это "нивелирует ситуацию". Посевная кампания по репчатому луку началась ранней весной, а в начале июня аграрии приступят к севу поздних групп овощей, уточнил Арзиев.
В июне начнется сбор урожая
"В Крыму выращивают и репчатый лук, и ялтинский, как в небольших хозяйствах, жилищно-подсобных, так и на крупных предприятиях. Ялтинский лук, который стал уже нашим брендом, возделывают в промышленных объемах в Бахчисарайском, Советском и Красногвардейском районах", - рассказал замминистра.
Он также отметил, что Крым способен обеспечить себя сельхозпродукцией, в том числе мясом птицы, кондитерскими и хлебобулочными изделиями, молоком, овощами и фруктами.
"По итогам 2022 года в Крыму увеличены показатели по производству молока, яиц, отмечен рост поголовья в сельхозорганизациях – это тот сектор экономики, который контролируется и регулируется, в том числе, и при помощи государственных мер поддержки. В целом по всем секторам идет положительная динамика", - заключил замминистра.
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