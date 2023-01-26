https://crimea.ria.ru/20230126/v-rossii-podorozhali-ovoschi-svinina-i-khleb--dannye-rosstata-1126596360.html

В России подорожали овощи, свинина и хлеб – данные Росстата

В России подорожали овощи, свинина и хлеб – данные Росстата - РИА Новости Крым, 26.01.2023

В России подорожали овощи, свинина и хлеб – данные Росстата

За минувшую неделю в России подорожали овощи, свинина, вермишель и белый хлеб, подешевели – мясо кур, рис и гречка. Такие данные Росстата приводит агентство... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T20:26

2023-01-26T20:26

2023-01-26T19:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. За минувшую неделю в России подорожали овощи, свинина, вермишель и белый хлеб, подешевели – мясо кур, рис и гречка. Такие данные Росстата приводит агентство "Прайм". Дорогие огурцыПо статистике, средний недельный рост цен на овощи составил три процента. Однако больше всего подорожали огурцы – сразу на 6,2%. Далее следуют репчатый лук и морковь — 5,34% и 3,08% соответственно. В целом с начала года огурцы прибавили к цене 26%, а лук и морковь – 16,95% и 13,8%.Недельный рост цен на помидоры составил чуть менее трех процентов, с начала года томаты стали дороже почти на 21%. Картофель за неделю подорожал на 1,92%, с 1 января - на 4,7 %. Капуста на 1,67% за период с 17 по 23 января, и на 6% с начала года. Небольшой рост в пределах процента также отмечен на яблоки и бананы. Кроме того, на 0,7% за неделю стала дороже свинина, на 0,01% белый хлеб.Что дешевеетНезначительно подешевели черный хлеб, мясо кур, куриные яйца, сахарный песок, подсолнечное масло, пшено и черный хлеб – по каждой из этих позиций снижение цены составило менее процента. Гречка подешевела на 1%, рис – на 3,4%.Ранее Банк России сообщил о снижении годовой инфляции в Крыму в декабре 2022 года до 13,2%, после 13,3% в ноябре. На полуострове снизились годовые темпы роста цен на сосиски, сардельки, мясные полуфабрикаты, сметану, молоко и сливки - благодаря росту производства мясомолочной продукции в России. Благодаря хорошему урожаю фруктов в Крыму, медленнее дорожают яблоки и ускорилось снижение цен на виноград.. Читайте также на РИА Новости Крым:Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраляПервая в 2023 году сельхозярмарка прошла в СимферополеКак защитить свои сбережения и спать спокойно

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россия, росстат, общество, экономика, цены и тарифы, новости