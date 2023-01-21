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Первая в 2023 году сельхозярмарка прошла в Симферополе - РИА Новости Крым, 21.01.2023
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Первая в 2023 году сельхозярмарка прошла в Симферополе
Первая в 2023 году сельхозярмарка прошла в Симферополе - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Первая в 2023 году сельхозярмарка прошла в Симферополе
Более 70 тонн продукции привезли аграрии на первую в этом году сельхозярмарку, которая прошла в Симферополе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T16:37
2023-01-21T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Более 70 тонн продукции привезли аграрии на первую в этом году сельхозярмарку, которая прошла в Симферополе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.По его словам, на ярмарках цена на продукцию на 15-20% ниже рыночной.На три площадки аграрии привезли около 70 тонн овощей, фруктов, мяса, рыбы, кисломолочной продукции и многого другого.Следующие агроярмарки в Симферополе пройдут в феврале и марте, 4-го и 18-го числа.Производство сельхозпродукции в КрымуПроизводство продукции сельского хозяйства в Крыму в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года, сообщал глава республики Сергей Аксенов.По его данным, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%).Аксенов уточнил, что в 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возобновят работу продуктовых ярмарокЧто не так с ярмарками в Севастополе – ревизоры КСПБолее 20 тонн продукции: итоги предновогодних ярмарок в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230118/anomalii-zimy-chto-budet-s-urozhaem-v-krymu-iz-za-strannostey-pogody-1126441913.html
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симферополь, новости крыма, крым, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, андрей савчук, экономика, общество
Первая в 2023 году сельхозярмарка прошла в Симферополе

В Симферополь на первую в 2023 году сельхозярмарку провезли более 70 тонн продукции

16:37 21.01.2023
 
© Пресс-служба Министерства сельского хозяйства КрымаПервая в 2023 году сельхозярмарка открылась в Симферополе
Первая в 2023 году сельхозярмарка открылась в Симферополе
© Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Более 70 тонн продукции привезли аграрии на первую в этом году сельхозярмарку, которая прошла в Симферополе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.
"Сегодня посетил несколько локаций, на которых проходят наши ярмарки в Симферополе. Это первое мероприятие в этом году. Здесь можно купить все, начиная от овощей и заканчивая кондитерскими изделиями, а самое главное, все наше, крымское", - отметил министр.
По его словам, на ярмарках цена на продукцию на 15-20% ниже рыночной.
На три площадки аграрии привезли около 70 тонн овощей, фруктов, мяса, рыбы, кисломолочной продукции и многого другого.
Следующие агроярмарки в Симферополе пройдут в феврале и марте, 4-го и 18-го числа.

Производство сельхозпродукции в Крыму

Производство продукции сельского хозяйства в Крыму в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
По его данным, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%).
Аксенов уточнил, что в 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.
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