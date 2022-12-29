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Что не так с ярмарками в Севастополе – ревизоры КСП

Что не так с ярмарками в Севастополе – ревизоры КСП - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Что не так с ярмарками в Севастополе – ревизоры КСП

Соотношение цены и качества товаров на продовольственных ярмарках в Севастополе вызвало вопросы у Контрольно-счетной палаты – здесь будут добиваться изменений... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T07:45

2022-12-29T07:45

2022-12-29T07:45

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Соотношение цены и качества товаров на продовольственных ярмарках в Севастополе вызвало вопросы у Контрольно-счетной палаты – здесь будут добиваться изменений подходов к их организации и проведению. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель КСП Севастополя Юлия Кокарева.Примером того, какими должны быть ярмарки, далеко ходить не нужно – такие есть в крымской столице, сказала Кокарева.Контрольно-счетная палата Севастополя уже подняла проблему, котора, по ее словам, заключается в несоответствии цены и качества на товары, представленные на ярмарках в городе федерального значения.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что большие продовольственные ярмарки в Севастополе станут регулярными и будут проводиться раз в месяц. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие продукты из новых регионов представят на ярмарке в Севастополе Херсонские продукты в Крыму и Севастополе: радости и риски В Симферополе стартовал марафон предновогодних ярмарок

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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