https://crimea.ria.ru/20230115/v-krymu-vozobnovyat-rabotu-produktovykh-yarmarok-1126315871.html

В Крыму возобновят работу продуктовых ярмарок

В Крыму возобновят работу продуктовых ярмарок - РИА Новости Крым, 15.01.2023

В Крыму возобновят работу продуктовых ярмарок

Первая сельхозярмарка в Симферополе состоится 21 января и будет проводится дважды в месяц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук. РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T08:35

2023-01-15T08:35

2023-01-15T08:35

новости крыма

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сельское хозяйство

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андрей савчук

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Первая сельхозярмарка в Симферополе состоится 21 января и будет проводится дважды в месяц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.Торговые ряды установят на улице Севастопольской, Киевской, а также на перекрестке улиц Кечкеметской и Бела Куна. Крымским производителям предоставят порядка 150-200 торговых мест, добавил глава республиканского минсельхоза.По предварительным оценкам, на каждой из ярмарок производители смогут реализовать более ста тонн продукции. Это широкий ассортимент овощей, фруктов, свежего мяса, копченых изделий, рыбы, разнообразной выпечки, круп и молочной продукции.Андрей Савчук отметил, что в предновогоднюю неделю в республике прошло больше 260 агроярмарок, на которых было задействовано более 2300 ярмарочных мест. За год в Крыму провели более 13,7 тысяч ярмарок, на которых было реализовано более 23 тысяч тонн продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Что не так с ярмарками в Севастополе – ревизоры КСПБолее 20 тонн продукции: итоги предновогодних ярмарок в КрымуКакие продукты из новых регионов представят на ярмарке в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20221229/v-krymu-stali-proizvodit-bolshe-vin-muki-i-yaits-1126196183.html

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новости крыма, симферополь, сельское хозяйство, ярмарка, андрей савчук, общество, экономика, крым