Рейтинг@Mail.ru
В Крыму возобновят работу продуктовых ярмарок - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230115/v-krymu-vozobnovyat-rabotu-produktovykh-yarmarok-1126315871.html
В Крыму возобновят работу продуктовых ярмарок
В Крыму возобновят работу продуктовых ярмарок - РИА Новости Крым, 15.01.2023
В Крыму возобновят работу продуктовых ярмарок
Первая сельхозярмарка в Симферополе состоится 21 января и будет проводится дважды в месяц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук. РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T08:35
2023-01-15T08:35
новости крыма
симферополь
сельское хозяйство
ярмарка
андрей савчук
общество
экономика
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/18/1121526293_0:231:2934:1881_1920x0_80_0_0_a2c34b004e852fcb3de028cac28b3e35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Первая сельхозярмарка в Симферополе состоится 21 января и будет проводится дважды в месяц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.Торговые ряды установят на улице Севастопольской, Киевской, а также на перекрестке улиц Кечкеметской и Бела Куна. Крымским производителям предоставят порядка 150-200 торговых мест, добавил глава республиканского минсельхоза.По предварительным оценкам, на каждой из ярмарок производители смогут реализовать более ста тонн продукции. Это широкий ассортимент овощей, фруктов, свежего мяса, копченых изделий, рыбы, разнообразной выпечки, круп и молочной продукции.Андрей Савчук отметил, что в предновогоднюю неделю в республике прошло больше 260 агроярмарок, на которых было задействовано более 2300 ярмарочных мест. За год в Крыму провели более 13,7 тысяч ярмарок, на которых было реализовано более 23 тысяч тонн продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Что не так с ярмарками в Севастополе – ревизоры КСПБолее 20 тонн продукции: итоги предновогодних ярмарок в КрымуКакие продукты из новых регионов представят на ярмарке в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20221229/v-krymu-stali-proizvodit-bolshe-vin-muki-i-yaits-1126196183.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/18/1121526293_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_d8875dbf643b8c3a42bc997cb8df8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, симферополь, сельское хозяйство, ярмарка, андрей савчук, общество, экономика, крым
В Крыму возобновят работу продуктовых ярмарок

Продуктовые ярмарки в Симферополе начнут работать в 21 января – минсельхоз

08:35 15.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСельскохозяйственная ярмарка в Симферополе
Сельскохозяйственная ярмарка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Первая сельхозярмарка в Симферополе состоится 21 января и будет проводится дважды в месяц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.
"Ближайшая сельхозярмарка в крымской столице состоится 21 января. С февраля ярмарочные мероприятия планируется проводить два раза в месяц – 4 и 18 числа", – сказал Савчук.
Торговые ряды установят на улице Севастопольской, Киевской, а также на перекрестке улиц Кечкеметской и Бела Куна. Крымским производителям предоставят порядка 150-200 торговых мест, добавил глава республиканского минсельхоза.
По предварительным оценкам, на каждой из ярмарок производители смогут реализовать более ста тонн продукции. Это широкий ассортимент овощей, фруктов, свежего мяса, копченых изделий, рыбы, разнообразной выпечки, круп и молочной продукции.
Андрей Савчук отметил, что в предновогоднюю неделю в республике прошло больше 260 агроярмарок, на которых было задействовано более 2300 ярмарочных мест. За год в Крыму провели более 13,7 тысяч ярмарок, на которых было реализовано более 23 тысяч тонн продукции.
яйца - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 16:12
В Крыму стали производить больше вин, муки и яиц
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что не так с ярмарками в Севастополе – ревизоры КСП
Более 20 тонн продукции: итоги предновогодних ярмарок в Крыму
Какие продукты из новых регионов представят на ярмарке в Севастополе
 
Новости КрымаСимферопольСельское хозяйствоЯрмаркаАндрей СавчукОбществоЭкономикаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54Все находившиеся на борту упавшего в Непале самолета погибли – СМИ
10:09Жуткая авиакатастрофа в Непале: что известно
09:58Киев готовит провокацию в рамках зерновой сделки – Минобороны
09:05Как начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренера
08:35В Крыму возобновят работу продуктовых ярмарок
08:02На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту
03:20Придут ли в Крым снег и морозы
00:01Какой будет погода в Крыму 15 января
00:00Какой сегодня праздник: 15 января
20:43Удары по городам Украины: повреждены пять объектов
20:29ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые
19:38Время снимать маски – астролог дала прогноз на 2023 год
19:07"Работа ПВО" над Симферополем и подзатыльник Зеленскому: топ недели
18:47Прогульщикам платят больше: аналитики раскрыли секрет успеха
18:30Главные события и заявления дня: 14 января
17:46Мысли о ремонте повергают в ужас и панику пятую часть россиян
17:32Новая волна взрывов в городах Украины – что известно
17:08В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах
16:48Ярчайшая звезда театрального небосклона: Россия скорбит по Чуриковой
16:46Льготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ"
Лента новостейМолния