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В Крыму замедлился рост цен
В Крыму замедлился рост цен - РИА Новости Крым, 25.01.2023
В Крыму замедлился рост цен
Годовая инфляция в Крыму в декабре 2022 года замедлилась до 13,2%, после 13,3% в ноябре, сообщает Банк России. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T08:24
2023-01-25T08:24
2023-01-25T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости Крым. Годовая инфляция в Крыму в декабре 2022 года замедлилась до 13,2%, после 13,3% в ноябре, сообщает Банк России.На полуострове снизились годовые темпы роста цен на сосиски, сардельки, мясные полуфабрикаты, сметану, молоко и сливки - благодаря росту производства мясомолочной продукции в России. К тому же фермерам удается экономить на кормах, в связи с высоким урожаем зерновых и ограничением экспорта кормов. Также сельхозпроизводителям помогает льготное кредитование.Благодаря хорошему урожаю фруктов в Крыму, медленнее дорожают яблоки и ускорилось снижение цен на виноград.Снизился годовой рост цен на легковые машины и автомобильные шины - на это повлияла сдержанная потребительская активность.В то же время ускорилось подорожание коммунальных услуг. Это связано с переносом индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022-го.Инфляция в РоссииВ России годовая инфляция замедлилась и составила около 12%. По прогнозу Банка России, она и в дальнейшем будет снижаться. Ожидается, что в 2023 году инфляция составит 5-7 процентов, а в 2024 году - 4 процента.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил ФАС контролировать ценыБелоусов: следующий год для экономики будет гораздо легче нынешнегоВ Крыму дорожают овощи и фрукты, зато дешевеет гречка — Центробанк
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новости, крым, новости крыма, экономика, инфляция
В Крыму замедлился рост цен
Банк России: в декабре в Крыму замедлилась инфляция
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости Крым.
Годовая инфляция в Крыму в декабре 2022 года замедлилась до 13,2%, после 13,3% в ноябре, сообщает
Банк России.
На полуострове снизились годовые темпы роста цен на сосиски, сардельки, мясные полуфабрикаты, сметану, молоко и сливки - благодаря росту производства мясомолочной продукции в России. К тому же фермерам удается экономить на кормах, в связи с высоким урожаем зерновых и ограничением экспорта кормов. Также сельхозпроизводителям помогает льготное кредитование.
Благодаря хорошему урожаю фруктов в Крыму, медленнее дорожают яблоки и ускорилось снижение цен на виноград.
Снизился годовой рост цен на легковые машины и автомобильные шины - на это повлияла сдержанная потребительская активность.
В то же время ускорилось подорожание коммунальных услуг. Это связано с переносом индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022-го.
Инфляция в России
В России годовая инфляция замедлилась и составила около 12%. По прогнозу Банка России, она и в дальнейшем будет снижаться. Ожидается, что в 2023 году инфляция составит 5-7 процентов, а в 2024 году - 4 процента.
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