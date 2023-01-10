Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил ФАС контролировать цены - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230110/putin-poruchil-fas-kontrolirovat-tseny-1126323992.html
Путин поручил ФАС контролировать цены
Путин поручил ФАС контролировать цены - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Путин поручил ФАС контролировать цены
Президент Владимир Путин заявил о снижении инфляции в России, но призвал активизировать контроль цен. Об этом он сказал на встрече с главой Федеральной... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T15:19
2023-01-10T15:22
владимир путин (политик)
фас (федеральная антимонопольная служба)
максим шаскольский
цены и тарифы
экономика
россия
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121749091_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b52c8e4951cabb7606446913c97127d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин заявил о снижении инфляции в России, но призвал активизировать контроль цен. Об этом он сказал на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским.Глава ФАС, в свою очередь, подчеркнул, что контроль ценообразования на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение. Речь идет не только о продовольственных товарах, но и о лекарственных препаратах, нефтепродуктах, стройматериалах и услугах сотовой связи."У нас, как я сказал, ведется работа также по лекарственным препаратам. Есть перечень жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов, по которым мы пересмотрели 14 тысяч цен, из которых семь тысяч снижены в среднем на 35 процентов", - проинформировал Шаскольский.Цены на стройматериалыФАС установила, что зафиксированный ранее рост цен на строительные материалы был вызван не только рыночными условиями, но и конкретными действиями предпринимателей, которые делали ставку на так называемую экспортную альтернативу."Мы провели ряд расследований, возбудили дела в отношении металлургов, в отношении производителей материалов из древесины, из газобетона, стекла. Расследования продолжаются. Можно сказать, что в том числе и поэтому идет снижение цен на ряд строительных материалов", - отметил Шаскольский.Торговые наценки на продуктыПо информации главы Федеральной антимонопольной службы, в результате проведенной ведомством работы наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5 процента. Такое ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в КрымуКак херсонские фермеры повлияли на цены в Крыму: что говорят на рынкахКак сэкономить на услугах ЖКХ после праздников
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121749091_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7aacf48f7e169498a5b3f818464307d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), фас (федеральная антимонопольная служба), максим шаскольский, цены и тарифы, экономика, россия, инфляция
Путин поручил ФАС контролировать цены

Путин сообщил о снижении инфляции в России, но призвал ФАС контролировать цены

15:19 10.01.2023 (обновлено: 15:22 10.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПокупатель в торговом центре
Покупатель в торговом центре - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин заявил о снижении инфляции в России, но призвал активизировать контроль цен. Об этом он сказал на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским.
"У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них – это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно. Правда, на данный момент все-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению", - отметил Путин.
Глава ФАС, в свою очередь, подчеркнул, что контроль ценообразования на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение. Речь идет не только о продовольственных товарах, но и о лекарственных препаратах, нефтепродуктах, стройматериалах и услугах сотовой связи.
"У нас, как я сказал, ведется работа также по лекарственным препаратам. Есть перечень жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов, по которым мы пересмотрели 14 тысяч цен, из которых семь тысяч снижены в среднем на 35 процентов", - проинформировал Шаскольский.

Цены на стройматериалы

ФАС установила, что зафиксированный ранее рост цен на строительные материалы был вызван не только рыночными условиями, но и конкретными действиями предпринимателей, которые делали ставку на так называемую экспортную альтернативу.
"Мы провели ряд расследований, возбудили дела в отношении металлургов, в отношении производителей материалов из древесины, из газобетона, стекла. Расследования продолжаются. Можно сказать, что в том числе и поэтому идет снижение цен на ряд строительных материалов", - отметил Шаскольский.

Торговые наценки на продукты

По информации главы Федеральной антимонопольной службы, в результате проведенной ведомством работы наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5 процента. Такое ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей.
"Проведена дополнительная работа и по таким категориям, как хлеб, молоко, сахар, борщевой набор. Федеральные торговые сети обязались в каждой категории поддерживать на самый востребованный товар также наценку не выше пяти процентов", - добавил он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму
Как херсонские фермеры повлияли на цены в Крыму: что говорят на рынках
Как сэкономить на услугах ЖКХ после праздников
 
Владимир Путин (политик)ФАС (Федеральная антимонопольная служба)Максим ШаскольскийЦены и тарифыЭкономикаРоссияИнфляция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе
15:19Путин поручил ФАС контролировать цены
15:06Российские военные уничтожили военную технику из США и Польши в Донбассе
14:55Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью Жукова
14:46Российские летчики сбили три украинских штурмовика в ДНР
14:28В Крыму прокомментировали сообщения о работе ПВО над Симферополем
14:12Движение по Крымскому мосту возобновлено
13:39Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФ
13:34В Кремле предупредили о последствиях конфискации российских активов
13:18Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск
13:13Работники общепита заработали 3,4 млн благодаря электронным чаевым
13:01Аксенов уволил главу Жилинспекции Крыма
12:56Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной - Роспотребнадзор
12:39На госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС
12:28В Совбезе объяснили, зачем США новые войны и зачем России сильная армия
12:14Громкие звуки и работа ПВО: что происходит в Севастополе
11:57Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал
11:45Где в Крыму отключат воду во вторник – адреса и сроки
11:38Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света
11:16Двоих туристов искали ночью в горах под Судаком
Лента новостейМолния