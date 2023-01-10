https://crimea.ria.ru/20230110/putin-poruchil-fas-kontrolirovat-tseny-1126323992.html

Путин поручил ФАС контролировать цены

Путин поручил ФАС контролировать цены - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Путин поручил ФАС контролировать цены

Президент Владимир Путин заявил о снижении инфляции в России, но призвал активизировать контроль цен. Об этом он сказал на встрече с главой Федеральной... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T15:19

2023-01-10T15:19

2023-01-10T15:22

владимир путин (политик)

фас (федеральная антимонопольная служба)

максим шаскольский

цены и тарифы

экономика

россия

инфляция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин заявил о снижении инфляции в России, но призвал активизировать контроль цен. Об этом он сказал на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским.Глава ФАС, в свою очередь, подчеркнул, что контроль ценообразования на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение. Речь идет не только о продовольственных товарах, но и о лекарственных препаратах, нефтепродуктах, стройматериалах и услугах сотовой связи."У нас, как я сказал, ведется работа также по лекарственным препаратам. Есть перечень жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов, по которым мы пересмотрели 14 тысяч цен, из которых семь тысяч снижены в среднем на 35 процентов", - проинформировал Шаскольский.Цены на стройматериалыФАС установила, что зафиксированный ранее рост цен на строительные материалы был вызван не только рыночными условиями, но и конкретными действиями предпринимателей, которые делали ставку на так называемую экспортную альтернативу."Мы провели ряд расследований, возбудили дела в отношении металлургов, в отношении производителей материалов из древесины, из газобетона, стекла. Расследования продолжаются. Можно сказать, что в том числе и поэтому идет снижение цен на ряд строительных материалов", - отметил Шаскольский.Торговые наценки на продуктыПо информации главы Федеральной антимонопольной службы, в результате проведенной ведомством работы наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5 процента. Такое ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в КрымуКак херсонские фермеры повлияли на цены в Крыму: что говорят на рынкахКак сэкономить на услугах ЖКХ после праздников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), фас (федеральная антимонопольная служба), максим шаскольский, цены и тарифы, экономика, россия, инфляция