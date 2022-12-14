https://crimea.ria.ru/20221214/slozhnaya-logistika-zhdat-li-rosta-tsen-i-ischeznoveniya-tovarov-v-krymu-1125891021.html

Сложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму

Сложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Сложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму

После теракта на Крымском мосту грузовая логистика доставки товаров на полуостров изменилась, однако вряд ли это как-то серьезно повлияет на ассортимент товаров РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T20:26

2022-12-14T20:26

2022-12-14T20:26

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. После теракта на Крымском мосту грузовая логистика доставки товаров на полуостров изменилась, однако вряд ли это как-то серьезно повлияет на ассортимент товаров и на их стоимость, считает председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.Дефицита не будет"Каждый менеджер магазина знает, что бывают пиковые подъемы продаж, в том числе на праздники. Исходя из этого, в течение года заключались договоры. Поэтому, думаю, в плане отсутствия в Крыму на Новый год каких-то товаров никаких проблем не произойдет. Тем более в этом году погодные условия позволяют сельхозпроизводителям сохранять урожай - много качественной местной продукции", - сказал Макеев в эфире радио "Спутник в Крыму" .Ценовые рискиОн напомнил, что овощи "борщевого набора" в этом году дешевле, чем в минувшем - во многом, благодаря их поставкам с освобожденных территорий, а розничный бизнес в Крыму имеет договоренность с властями о недопущении завышения цен на ряд товаров.В группу социально значимых попадают всего около 10% товаров, по остальным 90% наценка ограничивается только здравым смыслом и конкуренцией. Но и в этой части Макеев не видит высоких рисков: "Конкуренция в Крыму растет. Отрываются новые сетевые супермаркеты. Хотя эта работа по разным муниципалитетам Крыма ведется с разным успехом", - отмечает он.Небольшой рост возможенПри этом, традиционные предпраздничные маркетинговые уловки и подорожания все же могут быть. Но это не связано с логистикой, уверяет Макеев. "Кроме автодорожной части моста, есть железнодорожная часть, а также переправа, хотя она зависит от погоды. Самый надежный - сухопутный маршрут. Сначала у перевозчиков была определенная настороженность, но все урегулировалось, и сейчас там серьезной проблемы с логистикой нет. Да, немного это может повлиять на ценообразование, но не значительно", - убежден эксперт.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают.Для ремонта одного из путей железнодорожной части Крымского моста, которая тоже пострадала, будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть. Ожидается, что он будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил в ноябре Марат Хуснуллин.Вице-премьер сообщил, что сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пустят. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опросПервый логистический центр открыли в КрымуХерсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса

https://crimea.ria.ru/20221213/pod-melitopolem-vzorvan-most-izmenitsya-li-sukhoputnyy-marshrut-v-krym-1125832483.html

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новости крыма, крым, мнения, экономика, крымский мост, транспорт, цены и тарифы