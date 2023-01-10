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Как сэкономить на услугах ЖКХ после праздников
Как сэкономить на услугах ЖКХ после праздников - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Как сэкономить на услугах ЖКХ после праздников
Плата за коммунальные услуги в январе может быть ниже для россиян, которые отсутствовали дома в праздничные дни. Кому положен перерасчет и сколько можно... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T08:14
2023-01-10T08:14
2023-01-10T08:14
общество
жкх
совет эксперта
цены и тарифы
мнения
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Плата за коммунальные услуги в январе может быть ниже для россиян, которые отсутствовали дома в праздничные дни. Кому положен перерасчет и сколько можно сэкономить со ссылкой на экспертов пишет Life.ru.По словам юриста Елены Кузнецовой, если жильцы отсутствовали в квартире более пяти дней и не пользовались газом, водой, светом и услугой по вывозу мусора, то они могут рассчитывать на уменьшение стоимости выплат по квитанциям.Для этого нужно подать заявление в управляющую компанию до отъезда или не позднее 30 дней с момента возвращения. А также подтвердить факт своего отсутствия в этот период.Перерасчет и компенсация за услуги ЖКХ положены и в случае неправильных расчетов со стороны управляющей компании, напомнил старший управляющий партнер юридической компании Петр Гусятников. Он отметил, что обычно переплата остается незамеченной ввиду небольших сумм. Если же счет завышен, стоит проверить правильность начислений и обратиться в управляющую компанию. Проверку проводят в течение месяца и, если ошибка действительно была допущена, владелец жилья может рассчитывать на компенсацию в размере 50% от суммы переплаты."Эти деньги обычно идут в зачет будущей платы за коммунальные услуги. Таким образом, их не выплачивают наличными, но сумма в следующей квитанции будет меньше. Если же управляющая компания отказывается признавать ошибки, но потребитель уверен в своей правоте, то решить вопрос можно через суд", - заключил эксперт.В свою очередь Кузнецова добавила, что это правило касается и тех случаев, когда в квартире временно отсутствовал только один из проживающих.Читайте также на РИА Новости Крым:Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистовТарифы на ЖКХ не изменятся до середины 2024 года — ХуснуллинЖКХ в Крыму: общественники подвели коммунальные итоги года
https://crimea.ria.ru/20221126/kakie-uslugi-zhkkh-v-krymu-ne-zatronet-povyshenie-tarifov--ekspert-1125555337.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, совет эксперта, цены и тарифы, мнения, закон и право
Как сэкономить на услугах ЖКХ после праздников
Эксперты рассказали, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ после праздников
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым
. Плата за коммунальные услуги в январе может быть ниже для россиян, которые отсутствовали дома в праздничные дни. Кому положен перерасчет и сколько можно сэкономить со ссылкой на экспертов пишет
Life.ru.
По словам юриста Елены Кузнецовой, если жильцы отсутствовали в квартире более пяти дней и не пользовались газом, водой, светом и услугой по вывозу мусора, то они могут рассчитывать на уменьшение стоимости выплат по квитанциям.
"Перерасчет можно сделать за газ, воду, свет и вывоз мусора. Конечно, если говорить про воду, то речь идет о тех случаях, когда в квартире нет счетчиков. Например, когда в доме нет технической возможности установить их", - отметила Кузнецова и добавила, что пересмотру подлежат и услуги водоотведения.
Для этого нужно подать заявление в управляющую компанию до отъезда или не позднее 30 дней с момента возвращения. А также подтвердить факт своего отсутствия в этот период.
Перерасчет и компенсация за услуги ЖКХ положены и в случае неправильных расчетов со стороны управляющей компании, напомнил старший управляющий партнер юридической компании Петр Гусятников. Он отметил, что обычно переплата остается незамеченной ввиду небольших сумм. Если же счет завышен, стоит проверить правильность начислений и обратиться в управляющую компанию. Проверку проводят в течение месяца и, если ошибка действительно была допущена, владелец жилья может рассчитывать на компенсацию в размере 50% от суммы переплаты.
"Эти деньги обычно идут в зачет будущей платы за коммунальные услуги. Таким образом, их не выплачивают наличными, но сумма в следующей квитанции будет меньше. Если же управляющая компания отказывается признавать ошибки, но потребитель уверен в своей правоте, то решить вопрос можно через суд", - заключил эксперт.
В свою очередь Кузнецова добавила, что это правило касается и тех случаев, когда в квартире временно отсутствовал только один из проживающих.
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