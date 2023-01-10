https://crimea.ria.ru/20230110/kak-sekonomit-na-uslugakh-zhkkh-posle-prazdnikov-1126310799.html

Как сэкономить на услугах ЖКХ после праздников

Как сэкономить на услугах ЖКХ после праздников - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Как сэкономить на услугах ЖКХ после праздников

Плата за коммунальные услуги в январе может быть ниже для россиян, которые отсутствовали дома в праздничные дни. Кому положен перерасчет и сколько можно... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T08:14

2023-01-10T08:14

2023-01-10T08:14

общество

жкх

совет эксперта

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Плата за коммунальные услуги в январе может быть ниже для россиян, которые отсутствовали дома в праздничные дни. Кому положен перерасчет и сколько можно сэкономить со ссылкой на экспертов пишет Life.ru.По словам юриста Елены Кузнецовой, если жильцы отсутствовали в квартире более пяти дней и не пользовались газом, водой, светом и услугой по вывозу мусора, то они могут рассчитывать на уменьшение стоимости выплат по квитанциям.Для этого нужно подать заявление в управляющую компанию до отъезда или не позднее 30 дней с момента возвращения. А также подтвердить факт своего отсутствия в этот период.Перерасчет и компенсация за услуги ЖКХ положены и в случае неправильных расчетов со стороны управляющей компании, напомнил старший управляющий партнер юридической компании Петр Гусятников. Он отметил, что обычно переплата остается незамеченной ввиду небольших сумм. Если же счет завышен, стоит проверить правильность начислений и обратиться в управляющую компанию. Проверку проводят в течение месяца и, если ошибка действительно была допущена, владелец жилья может рассчитывать на компенсацию в размере 50% от суммы переплаты."Эти деньги обычно идут в зачет будущей платы за коммунальные услуги. Таким образом, их не выплачивают наличными, но сумма в следующей квитанции будет меньше. Если же управляющая компания отказывается признавать ошибки, но потребитель уверен в своей правоте, то решить вопрос можно через суд", - заключил эксперт.В свою очередь Кузнецова добавила, что это правило касается и тех случаев, когда в квартире временно отсутствовал только один из проживающих.Читайте также на РИА Новости Крым:Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистовТарифы на ЖКХ не изменятся до середины 2024 года — ХуснуллинЖКХ в Крыму: общественники подвели коммунальные итоги года

https://crimea.ria.ru/20221126/kakie-uslugi-zhkkh-v-krymu-ne-zatronet-povyshenie-tarifov--ekspert-1125555337.html

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общество, жкх, совет эксперта, цены и тарифы, мнения, закон и право