https://crimea.ria.ru/20221227/belousov-sleduyuschiy-god-dlya-ekonomiki-budet-gorazdo-legche-nyneshnego-1126154470.html

Белоусов: следующий год для экономики будет гораздо легче нынешнего

Белоусов: следующий год для экономики будет гораздо легче нынешнего - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Белоусов: следующий год для экономики будет гораздо легче нынешнего

Для экономики России следующий год будет гораздо легче, чем 2022-й, об этом свидетельствуют нынешние темпы экономического роста. Такой прогноз озвучил . РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T15:18

2022-12-27T15:18

2022-12-27T15:20

россия

экономика

банк россии

инфляция

общество

первый вице-премьер андрей белоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0b/1118927887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b12fbf7647ef89c66d7d0f7191bcb49d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Для экономики России следующий год будет гораздо легче, чем 2022-й, об этом свидетельствуют нынешние темпы экономического роста. Такой прогноз озвучил .Он заверил, что правительству удастся решить поставленные президентом задачи – сохранить уровень жизни россиян и снабдить Вооруженные силы всем необходимым без перехода на мобилизационные рельсы."Это во многом вопрос скорости восстановления экономики, выхода на устойчивые темпы. Конечно, в следующем году три процента (роста ВВП – ред.) мы не сможем показать, скорее всего. Будет ниже. Думаю, будет около нуля. Прогноз у нас сейчас примерно минус один процент, чуть меньше одного процента. Расчеты показывают, что мы можем решить поставленные президентом задачи при тех экономических параметрах, которые сейчас достижимы", – уверен первый вице-премьер.Белоусов также прогнозирует, что инфляция в России в следующем году, скорее всего, будет ниже прогнозных 4-5%.Он не исключил, что при таких условиях Центробанк в 2023 году, вероятно, пойдет на смягчение денежно-кредитной политики.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал сумму поступлений и федеральных дотаций в бюджет КрымаПутин оценил экономическую ситуацию в РоссииВ России продлили программу поддержки занятости населения

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика, банк россии, инфляция, общество, первый вице-премьер андрей белоусов