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Белоусов: следующий год для экономики будет гораздо легче нынешнего - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Белоусов: следующий год для экономики будет гораздо легче нынешнего
Белоусов: следующий год для экономики будет гораздо легче нынешнего - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Белоусов: следующий год для экономики будет гораздо легче нынешнего
Для экономики России следующий год будет гораздо легче, чем 2022-й, об этом свидетельствуют нынешние темпы экономического роста. Такой прогноз озвучил . РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T15:18
2022-12-27T15:20
россия
экономика
банк россии
инфляция
общество
первый вице-премьер андрей белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Для экономики России следующий год будет гораздо легче, чем 2022-й, об этом свидетельствуют нынешние темпы экономического роста. Такой прогноз озвучил .Он заверил, что правительству удастся решить поставленные президентом задачи – сохранить уровень жизни россиян и снабдить Вооруженные силы всем необходимым без перехода на мобилизационные рельсы."Это во многом вопрос скорости восстановления экономики, выхода на устойчивые темпы. Конечно, в следующем году три процента (роста ВВП – ред.) мы не сможем показать, скорее всего. Будет ниже. Думаю, будет около нуля. Прогноз у нас сейчас примерно минус один процент, чуть меньше одного процента. Расчеты показывают, что мы можем решить поставленные президентом задачи при тех экономических параметрах, которые сейчас достижимы", – уверен первый вице-премьер.Белоусов также прогнозирует, что инфляция в России в следующем году, скорее всего, будет ниже прогнозных 4-5%.Он не исключил, что при таких условиях Центробанк в 2023 году, вероятно, пойдет на смягчение денежно-кредитной политики.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал сумму поступлений и федеральных дотаций в бюджет КрымаПутин оценил экономическую ситуацию в РоссииВ России продлили программу поддержки занятости населения
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россия, экономика, банк россии, инфляция, общество, первый вице-премьер андрей белоусов
Белоусов: следующий год для экономики будет гораздо легче нынешнего

Первый вице-премьер Белоусов: 2023 год будет гораздо легче для экономики России

15:18 27.12.2022 (обновлено: 15:20 27.12.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги на фоне графика
Деньги на фоне графика - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Для экономики России следующий год будет гораздо легче, чем 2022-й, об этом свидетельствуют нынешние темпы экономического роста. Такой прогноз озвучил .
"Если говорить в целом, то мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет гораздо легче, чем 2022-й. Мы не видим там каких-то фатальных проблем. Благодаря тому, что в первом полугодии удалось не упустить ситуацию, сейчас все находится под контролем", - сказал Белоусов в эфире телеканала "Россия 24".
Он заверил, что правительству удастся решить поставленные президентом задачи – сохранить уровень жизни россиян и снабдить Вооруженные силы всем необходимым без перехода на мобилизационные рельсы.
"Это во многом вопрос скорости восстановления экономики, выхода на устойчивые темпы. Конечно, в следующем году три процента (роста ВВП – ред.) мы не сможем показать, скорее всего. Будет ниже. Думаю, будет около нуля. Прогноз у нас сейчас примерно минус один процент, чуть меньше одного процента. Расчеты показывают, что мы можем решить поставленные президентом задачи при тех экономических параметрах, которые сейчас достижимы", – уверен первый вице-премьер.
Белоусов также прогнозирует, что инфляция в России в следующем году, скорее всего, будет ниже прогнозных 4-5%.
Он не исключил, что при таких условиях Центробанк в 2023 году, вероятно, пойдет на смягчение денежно-кредитной политики.
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РоссияЭкономикаБанк РоссииИнфляцияОбществоПервый вице-премьер Андрей Белоусов
 
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