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Аксенов назвал сумму поступлений и федеральных дотаций в бюджет Крыма - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Аксенов назвал сумму поступлений и федеральных дотаций в бюджет Крыма
Аксенов назвал сумму поступлений и федеральных дотаций в бюджет Крыма - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Аксенов назвал сумму поступлений и федеральных дотаций в бюджет Крыма
Крым заработал за год 66 млрд, еще 189 млрд рублей зашли в бюджет в виде федеральных дотаций. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T09:29
2022-12-27T09:33
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 — РИА Новости Крым. Крым заработал за год 66 млрд, еще 189 млрд рублей зашли в бюджет в виде федеральных дотаций. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Доходная часть"По предварительным данным, в текущем году в бюджет Республики Крым поступит свыше 66 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов. Это более чем на 12% превышает уровень прошлого года. Объем федеральной финансовой помощи составит более 189 миллиардов рублей", — написал он в своем Telegram-канале.Дополнительно республика получила 16,8 млрд по соглашению между правительством Москвы и Совмином РК. Это деньги на благоустройство, также из этих средств закуплена коммунальная техника, пассажирский транспорт, медицинское оборудование.Расходы республикиЧто касается прогноза исполнения расходной части бюджета, по итогам года она составляет более 262 миллиардов рублей: "Больше 77% расходов бюджета направлено на развитие дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, реформирование ЖКХ и на социальную поддержку граждан", — перечислил глава региона.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 8 млрд рублейНацпроекты в Крыму: что сделаноВ Севастополе приняли бюджет на три года
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крым, сергей аксенов, крымский бюджет, экономика, новости крыма, общество, налоги, дороги крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, жкх крыма и севастополя, соцзащита
Аксенов назвал сумму поступлений и федеральных дотаций в бюджет Крыма

Аксенов: в этом году доходная часть бюджета Крыма выросла до 66 млрд рублей

09:29 27.12.2022 (обновлено: 09:33 27.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 — РИА Новости Крым. Крым заработал за год 66 млрд, еще 189 млрд рублей зашли в бюджет в виде федеральных дотаций. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Доходная часть

"По предварительным данным, в текущем году в бюджет Республики Крым поступит свыше 66 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов. Это более чем на 12% превышает уровень прошлого года. Объем федеральной финансовой помощи составит более 189 миллиардов рублей", — написал он в своем Telegram-канале.
Дополнительно республика получила 16,8 млрд по соглашению между правительством Москвы и Совмином РК. Это деньги на благоустройство, также из этих средств закуплена коммунальная техника, пассажирский транспорт, медицинское оборудование.
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Расходы республики

Что касается прогноза исполнения расходной части бюджета, по итогам года она составляет более 262 миллиардов рублей:
"Больше 77% расходов бюджета направлено на развитие дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, реформирование ЖКХ и на социальную поддержку граждан", — перечислил глава региона.
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