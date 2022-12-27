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Аксенов назвал сумму поступлений и федеральных дотаций в бюджет Крыма

Аксенов назвал сумму поступлений и федеральных дотаций в бюджет Крыма - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Аксенов назвал сумму поступлений и федеральных дотаций в бюджет Крыма

Крым заработал за год 66 млрд, еще 189 млрд рублей зашли в бюджет в виде федеральных дотаций. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T09:29

2022-12-27T09:29

2022-12-27T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 — РИА Новости Крым. Крым заработал за год 66 млрд, еще 189 млрд рублей зашли в бюджет в виде федеральных дотаций. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Доходная часть"По предварительным данным, в текущем году в бюджет Республики Крым поступит свыше 66 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов. Это более чем на 12% превышает уровень прошлого года. Объем федеральной финансовой помощи составит более 189 миллиардов рублей", — написал он в своем Telegram-канале.Дополнительно республика получила 16,8 млрд по соглашению между правительством Москвы и Совмином РК. Это деньги на благоустройство, также из этих средств закуплена коммунальная техника, пассажирский транспорт, медицинское оборудование.Расходы республикиЧто касается прогноза исполнения расходной части бюджета, по итогам года она составляет более 262 миллиардов рублей: "Больше 77% расходов бюджета направлено на развитие дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, реформирование ЖКХ и на социальную поддержку граждан", — перечислил глава региона.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 8 млрд рублейНацпроекты в Крыму: что сделаноВ Севастополе приняли бюджет на три года

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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