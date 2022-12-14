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В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 8 млрд рублей
В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 8 млрд рублей - РИА Новости Крым, 14.12.2022
В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 8 млрд рублей
Государственный совет Крыма принял во втором чтении проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2024 годов. Закон принят на итоговом заседании... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T10:52
2022-12-14T10:52
2022-12-14T12:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма принял во втором чтении проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2024 годов. Закон принят на итоговом заседании осенней сессии парламента региона в среду.Покрытие дефицита планируется за счет инвестиционного бюджетного кредита в 4,3 млрд рублей, реализации акций на 100 млн рублей и остатка бюджетных средств на начало года в сумме 3,8 млрд рублей. В 2024 году доходы прогнозируются в объеме 196,8 млрд рублей, расходы – 197,3 млрд рублей, дефицит – 420 млн рублей. В 2025 году расходы составят 207,5 млрд рублей, расходы – 207,7 млрд рублей, дефицит – 250 млн рублей.Она уточнила, что в итоговом законопроекте увеличены доходы от уплаты акцизов на крепкий алкоголь в 2023 году на 76,1 млн, в 2024 году – на 79,5 млн, в 2025 году – на 188 млн рублей. Кроме того, по словам Кивико, объем безвозмездных поступлений на 2023 год уменьшится в целом на 2,6 млрд рублей.24 ноября Госдума РФ приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятый бюджет – самый сложный за последние годы в силу введенных против России санкций и невозможности спрогнозировать развитие мировой экономики.При этом он гарантирует исполнение всех соцобязательств перед гражданами, позволяет обеспечить поддержку военнослужащих-участников СВО. Найдены дополнительные источники финансирования для развития сельских территорий, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, а также ключевых отраслей экономики, добавил он.Согласно документу, в 2023 году предусмотрены доходы бюджета страны в размере 26,13 трлн рублей или 17,4 % ВВП, расходы запланированы на уровне 29,056 трлн рублей или 19,4 % ВВП. Дефицит бюджета в следующем году спрогнозирован на уровне 2% ВВП.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета КрымаВ Совфеде одобрили трехлетний бюджет РоссииВ Севастополе раскритиковали и приняли проект бюджета на три года
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новости крыма, крым, экономика, государственный совет рк (госсовет), крымский бюджет
В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 8 млрд рублей
Парламент Крыма утвердил бюджет республики на 2023 год с дефицитом 8,2 миллиарда рублей
10:52 14.12.2022 (обновлено: 12:04 14.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма принял во втором чтении проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2024 годов. Закон принят на итоговом заседании осенней сессии парламента региона в среду.
Согласно закону, в 2023 году доходы бюджета составят 228,3 млрд рублей, расходы – 236,5 млрд рублей, дефицит – 8,2 млрд рублей.
Покрытие дефицита планируется за счет инвестиционного бюджетного кредита в 4,3 млрд рублей, реализации акций на 100 млн рублей и остатка бюджетных средств на начало года в сумме 3,8 млрд рублей.
В 2024 году доходы прогнозируются в объеме 196,8 млрд рублей, расходы – 197,3 млрд рублей, дефицит – 420 млн рублей.
В 2025 году расходы составят 207,5 млрд рублей, расходы – 207,7 млрд рублей, дефицит – 250 млн рублей.
"В результате (внесения поправок после первого чтений – ред.) бюджет у нас сбалансирован, сохраняет социальную направленность и в то же время обеспечивает дальнейшее экономическое развитие Республики Крым", – отметила вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико.
Она уточнила, что в итоговом законопроекте увеличены доходы от уплаты акцизов на крепкий алкоголь в 2023 году на 76,1 млн, в 2024 году – на 79,5 млн, в 2025 году – на 188 млн рублей. Кроме того, по словам Кивико, объем безвозмездных поступлений на 2023 год уменьшится в целом на 2,6 млрд рублей.
24 ноября Госдума РФ приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятый бюджет – самый сложный за последние годы в силу введенных против России санкций и невозможности спрогнозировать развитие мировой экономики.
При этом он гарантирует исполнение всех соцобязательств перед гражданами, позволяет обеспечить поддержку военнослужащих-участников СВО. Найдены дополнительные источники финансирования для развития сельских территорий, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, а также ключевых отраслей экономики, добавил он.
Согласно документу, в 2023 году предусмотрены доходы бюджета страны в размере 26,13 трлн рублей или 17,4 % ВВП, расходы запланированы на уровне 29,056 трлн рублей или 19,4 % ВВП. Дефицит бюджета в следующем году спрогнозирован на уровне 2% ВВП.
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