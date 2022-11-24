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В Госдуме утвердили бюджет на 2023-2025 годы - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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В Госдуме утвердили бюджет на 2023-2025 годы
В Госдуме утвердили бюджет на 2023-2025 годы - РИА Новости Крым, 24.11.2022
В Госдуме утвердили бюджет на 2023-2025 годы
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеет социальную направленность и гарантирует исполнение... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T15:14
2022-11-24T15:14
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеет социальную направленность и гарантирует исполнение всех социальных обязательств перед гражданами."Задача при подготовке бюджета в таких условиях – предусмотреть его гибкость и одновременно надежность", – подчеркнул Володин.При этом принятый документ гарантирует исполнение всех соцобязательств перед гражданами, позволяет обеспечить поддержку военнослужащих-участников СВО. Найдены дополнительные источники для финансирования развития сельских территорий, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, а также ключевых отраслей экономики, добавил он.Согласно документу, в 2023 году предусмотрены доходы бюджета страны в размере 26,13 трлн рублей или 17,4 % ВВП, расходы запланированы на уровне 29,056 трлн рублей или 19,4 % ВВП. Дефицит бюджета в следующем году спрогнозирован на уровне 2% ВВП.В плановых 2024 и 2025 годах доходы бюджета возрастут до 27,24 трлн рублей и 27,98 трлн рублей соответственно. Расходы составят 29,43 трлн рублей и 29,24 трлн рублей. Дефицит бюджета запланирован на уровне 1,4% ВВП в 2024 и 0,7% ВВП в 2025 году. В качестве основных источников покрытия дефицита названы госзаимствования.Накануне минфин Крыма опубликовал ключевые параметры бюджета республики на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы.
https://crimea.ria.ru/20221031/raskhody-krymskogo-byudzheta-vyrosli-na-tret--kuda-napravlyali-sredstva-1125172064.html
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96
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экономика, российская федерация (россия, рф)
В Госдуме утвердили бюджет на 2023-2025 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановые 2024 - 2025 годы

15:14 24.11.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеет социальную направленность и гарантирует исполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятый бюджет – самый сложный за последние годы в силу введенных против России санкций и невозможности спрогнозировать развитие мировой экономики.
"Задача при подготовке бюджета в таких условиях – предусмотреть его гибкость и одновременно надежность", – подчеркнул Володин.
При этом принятый документ гарантирует исполнение всех соцобязательств перед гражданами, позволяет обеспечить поддержку военнослужащих-участников СВО. Найдены дополнительные источники для финансирования развития сельских территорий, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, а также ключевых отраслей экономики, добавил он.
Согласно документу, в 2023 году предусмотрены доходы бюджета страны в размере 26,13 трлн рублей или 17,4 % ВВП, расходы запланированы на уровне 29,056 трлн рублей или 19,4 % ВВП. Дефицит бюджета в следующем году спрогнозирован на уровне 2% ВВП.
В плановых 2024 и 2025 годах доходы бюджета возрастут до 27,24 трлн рублей и 27,98 трлн рублей соответственно. Расходы составят 29,43 трлн рублей и 29,24 трлн рублей. Дефицит бюджета запланирован на уровне 1,4% ВВП в 2024 и 0,7% ВВП в 2025 году. В качестве основных источников покрытия дефицита названы госзаимствования.
Накануне минфин Крыма опубликовал ключевые параметры бюджета республики на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы.
Гоцанюк Юрий Михайлович Председатель Совета министров Республики Крым - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 12:47
Расходы крымского бюджета выросли на треть — куда направляли средства
 
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