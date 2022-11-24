https://crimea.ria.ru/20221124/v-gosdume-utverdili-byudzhet-na-2023-2025-gody-1125527712.html

В Госдуме утвердили бюджет на 2023-2025 годы

В Госдуме утвердили бюджет на 2023-2025 годы - РИА Новости Крым, 24.11.2022

В Госдуме утвердили бюджет на 2023-2025 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеет социальную направленность и гарантирует исполнение... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T15:14

2022-11-24T15:14

2022-11-24T15:14

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеет социальную направленность и гарантирует исполнение всех социальных обязательств перед гражданами."Задача при подготовке бюджета в таких условиях – предусмотреть его гибкость и одновременно надежность", – подчеркнул Володин.При этом принятый документ гарантирует исполнение всех соцобязательств перед гражданами, позволяет обеспечить поддержку военнослужащих-участников СВО. Найдены дополнительные источники для финансирования развития сельских территорий, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, а также ключевых отраслей экономики, добавил он.Согласно документу, в 2023 году предусмотрены доходы бюджета страны в размере 26,13 трлн рублей или 17,4 % ВВП, расходы запланированы на уровне 29,056 трлн рублей или 19,4 % ВВП. Дефицит бюджета в следующем году спрогнозирован на уровне 2% ВВП.В плановых 2024 и 2025 годах доходы бюджета возрастут до 27,24 трлн рублей и 27,98 трлн рублей соответственно. Расходы составят 29,43 трлн рублей и 29,24 трлн рублей. Дефицит бюджета запланирован на уровне 1,4% ВВП в 2024 и 0,7% ВВП в 2025 году. В качестве основных источников покрытия дефицита названы госзаимствования.Накануне минфин Крыма опубликовал ключевые параметры бюджета республики на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы.

https://crimea.ria.ru/20221031/raskhody-krymskogo-byudzheta-vyrosli-na-tret--kuda-napravlyali-sredstva-1125172064.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российская федерация (россия, рф)