https://crimea.ria.ru/20221123/v-minfine-kryma-soobschili-v-roste-sobstvennykh-dokhodov-respubliki-1125512735.html

В Минфине Крыма сообщили в росте собственных доходов республики

В Минфине Крыма сообщили в росте собственных доходов республики - РИА Новости Крым, 23.11.2022

В Минфине Крыма сообщили в росте собственных доходов республики

Собственные доходы республики увеличились более чем на 11,7 млрд рублей или на 18,2% в сравнении с прошлым годом, сообщила зампредседателя Совмина Крыма Ирина... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T14:52

2022-11-23T14:52

2022-11-23T14:52

крымский бюджет

экономика

крым

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Собственные доходы республики увеличились более чем на 11,7 млрд рублей или на 18,2% в сравнении с прошлым годом, сообщила зампредседателя Совмина Крыма Ирина Кивико.Министр финансов отметила, что республиканский бюджет исполнен с профицитом в 2,5 млрд рублей при доходах в 211,3 млрд рублей. При этом доходная часть консолидированного бюджета составила почти 76 млрд рублей, что составляет 92,8% годового исполнения. Кроме того, объем исполненных назначений за январь-октябрь составил 111,8%, объем поступлений в бюджет республики превысил плановые показатели на 12,9% и составил 57,9 млрд рублей. Бюджеты муниципальных образований получили 18,1 млрд рублей или 108,5% от плановых показателей.Собственные доходы выросли более чем на 11,7 млрд рублей или на 18,2%. Поступления от НДФЛ составили 25,9 млрд рублей и показали рост в 8,9% или 2,1 млрд рублей в сравнении с прошлым годом. Поступления по налогу на прибыль организаций составили 12 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом прирост составил 49,1% или более 3,9 млрд рублей. Рост доходов произошел в связи с увеличением налогооблагаемой базы по отдельным налогоплательщикам, пояснила министр.За десять месяцев поступления по УСН составили 7,1 млрд рублей (+17,4% к прошлому году), реализация патентов принесла бюджету 556,7 млн рублей (39,2% к прошлому году), налог на профдоход составил 171,6 млн рублей (рост в 2,3 раза к прошлому году), поступления по единому сельскохозяйственному налогу – 220,7 млн рублей (рост в 1,6 раза к прошлому году).Кром того, поступления по налогу на имущество составили 3,6 млрд рублей (+6,8% к прошлому году), по транспортному налогу – 563,2 млн рублей (к прошлому году рост составил 10,3 млн рублей). Кроме того, в 1,8 раза выросли отчисления по доходам от продажи материальных и нематериальных активов и составили 4,4 млрд рублей.Ранее спикер парламента Крыма сообщил о снижении доходов туротрасли региона.

https://crimea.ria.ru/20221031/raskhody-krymskogo-byudzheta-vyrosli-na-tret--kuda-napravlyali-sredstva-1125172064.html

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