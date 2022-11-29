https://crimea.ria.ru/20221129/v-sevastopole-raskritikovali-i-prinyali-proekt-byudzheta-na-tri-goda-1125597272.html

В Севастополе раскритиковали и приняли проект бюджета на три года

В Севастополе раскритиковали и приняли проект бюджета на три года - РИА Новости Крым, 29.11.2022

В Севастополе раскритиковали и приняли проект бюджета на три года

В Севастополе в первом чтении приняли проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024-25 гг. При этом в ходе обсуждения документа на сессии Заксобрания РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T13:00

2022-11-29T13:00

2022-11-29T13:14

экономика

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в первом чтении приняли проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024-25 гг. При этом в ходе обсуждения документа на сессии Заксобрания представители Контрольно-счетной палаты и прокуратуры высказали мнение, что запланированные средства не обеспечивают решения важных социально-экономических проблем региона, а прогнозы по ряду показателей являются излишне оптимистичными.ЦифрыЗапланированный общий объем доходов бюджета города на 2023 год, согласно документу, составляет 59,7 млрд рублей. На 2024 год – 53,8 млрд рублей и на 2025 год – 60,4 млрд рублей. Расходы, соответственно: 64,2 млрд, 53,8 млрд и 60,8 млрд рублей."Дефицит бюджета Севастополя в 2023 году составит 4,5 млрд рублей. В 2025 году – 400 миллионов. В 2024 году планируется бездефицитный бюджет", – отметил и. о. директора департамента финансов Алексей Плотников.По его словам, "динамика собственных доходов города характеризуется стабильным ростом – 107 %. При этом основным бюджетообразующим источником по-прежнему является налог на доходы физлиц. Таких поступлений в 2023 году запланировано порядка 12,5 млрд. В общем объеме собственных доходов это больше половины – 51%, подчеркнул Плотников.Доходы от налога на прибыль, специальных налоговых режимов и акцизов обещают по 11%. Доля неналоговых доходов (2,5 млрд рублей) в общих поступлениях составляет 10%. Наконец, прочие налоговые доходы, согласно расчетам, обеспечат 1,5 млрд, то есть долю в 6%, отметил он.Наибольшую долю в ней занимает отрасль образования – 37% (11, 605 млрд), на втором месте социальная политика – 27,9% (8,8 млрд рублей), на третьем здравоохранение – 24,4% (7,7 млрд рублей). Существенно меньшие доли отведены для культуры – 6,6% (2 млрд рублей), а также физукультуры и спорта – 4,5% (1,4 млрд рублей).МненияПо словам председателя Контрольно-счетной палаты Севастополя Юлии Кокаревой, все основные параметры – доходы, расходы, дефицит бюджета и объем дорожного фонда – подлежат корректировке и уточнению в соответствии с назначениями федерального бюджета.Она также подчеркнула, что по ряду показателей проект бюджета излишне оптимистичный. В частности, там, где речь об объемах неналоговых доходов, а также о доходах населения."Мы считаем его излишне оптимистичным по некоторым показателям. В том числе - прогноз роста реальных располагаемых доходов населения (в 2023 году более чем на 8% и в 2024-2025 годах более чем на 10% и 11% соответственно), с учетом нашей с вами оценки уровня инфляции за 2022 и усиления санкционного давления, не представляется реалистичным <...> В трехлетнем периоде потребительский спрос не станет драйвером развития экономики Севастополя", – сказала Кокарева.Она добавила, что законопроектом не решены вопросы снижения кредиторской задолженности медицинских организаций, объем которых значителен, и "не уделено внимание инструментам привлечения в регион педагогов по основным направлениям общего образования: математики, физики, истории, химии, в связи с чем подготовка детей по данным направлениям по-прежнему в ряде случаев останется проблемой родителей".В свою очередь прокурор Севастополя Максим Жук заявил, что запланированные средства не обеспечивают даже поэтапного решения ряда важных социально-экономических проблем, которые курирует прокуратура.В этой связи, по его словам, в новом году следует ожидать недофинансирования мероприятий по таким направлениям, как переселение из аварийного жилья, капремонт многоквартирных домов, восстановление прав пострадавших участников долевого строительства, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, содержание объектов гражданской обороны, ликвидация свалок, демонтаж незаконных рекламных конструкций, снос самостроев и ряда других."Предлагается учитывать их при перераспределении бюджетных ассигнований", – сказал прокурор, добавив, что в целом ведомство законопроект поддерживает.Принято не единогласноРезюмируя все замечания, губернатор Михаил Развожаев отметил, что по ряду вопросов город продолжает рассчитывать на федеральную помощь, в частности, в сфере здравоохранения, и призвал поддержать этот "непростой, но достаточно рабочий документ"."Правительство будет работать для того, чтобы этот дефицит, который обозначен, все-таки был покрыт за счет дополнительных поступлений как налогов, так и безвозмездных", – сказал он.За проект документа в первом чтении проголосовали 19 депутатов из 22 присутствующих, трое воздержались. На внесение поправок отведено 10 дней.

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севастополь

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экономика, севастополь