https://crimea.ria.ru/20221130/v-sovfede-odobrili-trekhletniy-byudzhet-rossii-1125614949.html

В Совфеде одобрили трехлетний бюджет России

В Совфеде одобрили трехлетний бюджет России - РИА Новости Крым, 30.11.2022

В Совфеде одобрили трехлетний бюджет России

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Принятый в ходе пленарного заседания в среду документ обеспечит... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T13:58

2022-11-30T13:58

2022-11-30T13:59

совет федерации

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Принятый в ходе пленарного заседания в среду документ обеспечит выполнение социальных обязательств государства и реализацию стратегических инициатив, направленных на повышение уровня жизни населения.Отмечается, что трехлетний бюджет будет дефицитным с постепенным снижением с 2% ВВП в 2023 году, до 1,4% ВВП в 2024 и 0,7% ВВП в 2025 году.В 2023 году доходы казны составят 26,13 трлн рублей или 17,4% ВВП, расходы учтены в размере 29,056 трлн рублей или 19,4% ВВП. В прогнозном периоде доходы бюджета будут расти до 27,24 трлн рублей в 2024 и до 27,98 трлн рублей в 2025 году. Увеличатся и расходы, в 2024 году они составят 29,43 трлн рублей, в 2025 году снизятся до 29,24 трлн рублей, сказано в пояснительной записке.Объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2023 года составит 6% ВВП или 8,9874 трлн рублей (6% ВВП), на начало 2024 года – 3,9% ВВП или 6,2529 трлн рублей, на начало 2025 года - 5,947,2 трлн рублей или 3,5% ВВП. Уточняется, что к концу 2025 года объем Фонда вырастит до 6,644,3 трлн рублей или 3,9% ВВП.В 2023 и плановом периоде 2024-2025 годов ожидается рост госдолга РФ в основном за счет внутренних заимствований. По следующего года его объем составит около 25,369 трлн рублей, в 2024 году увеличится до 27,679 трлн рублей и в 2025 году достигнет 29,94 трлн рублей. Доля внутреннего долга в указанный период составит соответственно 81,6%, 82,4% и 83,5%. Отмечается, что на протяжении трехлетнего периода объем госдолга сохранится на безопасном уровне и не превысит 20% ВВП.Уточняется, что верхний предел внутреннего долга РФ на начало 2024 года составит около 20,697 трлн рублей, внешнего – 66,6 млрд долларов или 63,4 млрд евро. На начало 2025 года показатели достигнут соответственно 22,804 трлн рублей и 68,1 млрд долларов или 63,1 млрд евро. К 2026 году верхний предел внутреннего долга увеличится до 24,994 трлн рублей, внешнего – 68 млрд долларов или 61,2 млрд евро.Основные характеристики бюджета определены на основе прогнозируемого объема ВВП в 2023 году в размере 149,949 трлн рублей, 159,714 трлн рублей и 170,598 трлн рублей в 2024 и 2025 годах соответственно.Ранее Госдума утвердила ключевые параметры бюджета страны на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы.

https://crimea.ria.ru/20221126/kakie-izmeneniya-vnesut-v-byudzhet-kryma-ko-vtoromu-chteniyu--minfin-1125542620.html

https://crimea.ria.ru/20221129/v-sevastopole-raskritikovali-i-prinyali-proekt-byudzheta-na-tri-goda-1125597272.html

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совет федерации, российская федерация (россия, рф), экономика