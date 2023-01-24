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Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраля - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраля
Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраля - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраля
Оформление льготного проезда на пригородные поезда в Крыму с 1 февраля будет осуществляться с помощью банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T09:38
2023-01-24T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Оформление льготного проезда на пригородные поезда в Крыму с 1 февраля будет осуществляться с помощью банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.Для получения права бесплатного проезда в пригородных электричках с помощью банковской карты гражданам, которые являются получателями мер социальной поддержки, нужно обратиться в органы труда и социальной защиты или по месту жительства или в ближайший МФЦ. Там они смогут подтвердить льготную категорию и воспользоваться соцподдержкой."Пассажиры, которые уже являются держателями бесконтактной банковской карты, полученной ранее для оплаты проезда в городском транспорте, сразу смогут использовать данное платежное средство для оформления льготных проездных билетов в кассах "ЮППК" без дополнительных заявлений", - объяснил первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.Как сообщалось, в Крыму с 1 января поднялись тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Так, на территории республики установлен покилометровый тариф в размере 1,62 рубля за один километр, в Севастополе – 2 рубля за километр, на территории Краснодарского края – 44 рубля за одну десятикилометровую зону.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатнымНовые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготниковВ Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля
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крым, цены и тарифы, соцзащита, общество, новости крыма, железные дороги крыма, повышение тарифов на проезд в крыму, минтранс крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания"
Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраля

Минтранс: льготный проезд в электричках по Крыму с 1 февраля будет доступен по карте

09:38 24.01.2023 (обновлено: 09:39 24.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Оформление льготного проезда на пригородные поезда в Крыму с 1 февраля будет осуществляться с помощью банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.
"С 1 февраля пассажиры пригородных поездов смогут воспользоваться правом на льготный проезд на территории Крыма только при использовании банковской карты (многофункциональной карты жителя Республики Крым). Оформление билета происходит после бесконтактного считывания карты валидатором. При этом деньги с подобной карты списываться не будут", - пояснили в ведомстве.
Для получения права бесплатного проезда в пригородных электричках с помощью банковской карты гражданам, которые являются получателями мер социальной поддержки, нужно обратиться в органы труда и социальной защиты или по месту жительства или в ближайший МФЦ. Там они смогут подтвердить льготную категорию и воспользоваться соцподдержкой.
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"Пассажиры, которые уже являются держателями бесконтактной банковской карты, полученной ранее для оплаты проезда в городском транспорте, сразу смогут использовать данное платежное средство для оформления льготных проездных билетов в кассах "ЮППК" без дополнительных заявлений", - объяснил первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Как сообщалось, в Крыму с 1 января поднялись тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Так, на территории республики установлен покилометровый тариф в размере 1,62 рубля за один километр, в Севастополе – 2 рубля за километр, на территории Краснодарского края – 44 рубля за одну десятикилометровую зону.
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