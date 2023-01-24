https://crimea.ria.ru/20230124/lgotnyy-proezd-v-elektrichkakh-po-krymu--chto-menyaetsya-s-1-fevralya-1126546575.html

Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраля

Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраля - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраля

Оформление льготного проезда на пригородные поезда в Крыму с 1 февраля будет осуществляться с помощью банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T09:38

2023-01-24T09:38

2023-01-24T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Оформление льготного проезда на пригородные поезда в Крыму с 1 февраля будет осуществляться с помощью банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.Для получения права бесплатного проезда в пригородных электричках с помощью банковской карты гражданам, которые являются получателями мер социальной поддержки, нужно обратиться в органы труда и социальной защиты или по месту жительства или в ближайший МФЦ. Там они смогут подтвердить льготную категорию и воспользоваться соцподдержкой."Пассажиры, которые уже являются держателями бесконтактной банковской карты, полученной ранее для оплаты проезда в городском транспорте, сразу смогут использовать данное платежное средство для оформления льготных проездных билетов в кассах "ЮППК" без дополнительных заявлений", - объяснил первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.Как сообщалось, в Крыму с 1 января поднялись тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Так, на территории республики установлен покилометровый тариф в размере 1,62 рубля за один километр, в Севастополе – 2 рубля за километр, на территории Краснодарского края – 44 рубля за одну десятикилометровую зону.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатнымНовые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготниковВ Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля

https://crimea.ria.ru/20221227/obem-gruzopassazhirskikh-perevozok-v-krymu-vyros-na-tret-1126155586.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, цены и тарифы, соцзащита, общество, новости крыма, железные дороги крыма, повышение тарифов на проезд в крыму, минтранс крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания"