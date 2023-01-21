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В Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля - РИА Новости Крым, 21.01.2023
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В Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля
В Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля - РИА Новости Крым, 21.01.2023
В Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля
С 1 февраля в Крыму подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующий приказ опубликован на сайте Госкомцена РК. РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T12:48
2023-01-21T13:00
повышение тарифов на проезд в крыму
новости крыма
крым
транспорт
общество
экономика
цены и тарифы
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. С 1 февраля в Крыму подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующий приказ опубликован на сайте Госкомцена РК.Так, тарифы на перевозку пассажиров и багажа в маршрутках и городском электротранспорте установлены в следующих размерах:21 декабря прошлого года Общественная палата Республики Крым согласовала повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте до 25/30 рублей в зависимости от способа оплаты. При этом сообщалось, что подорожание не коснется льготных категорий граждан. В руководстве ОП также отметили, что тарифы на проезд в Крыму все равно остаются одними из самых низких по Южному федеральному округу. Там также добавили, что проблема качества перевозок остается открытой, хотя тенденция на его улучшение есть.В этой связи общественным советам при министерстве транспорта республики и муниципалитетах рекомендовано постоянно мониторить качество обслуживания пассажиров и соблюдение расписания движения транспорта.В чем причина повышенияРанее крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение цены на проезд в общественном транспорте. Как заявили в минтрансе республики, многие транспортные предприятия оказались на грани банкротства, поскольку выросли затраты на запчасти, шины, топливо и смазочные материалы. Заработная плата водителей автотранспортных предприятий доведена до средней зарплаты по региону.Инициатива о повышении тарифов уже поступала от транспортников этим летом. Однако, как выяснилось, тогда эти решения не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому инициативу не поддержали.Последний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте повышались в апреле 2022 года – до 25 рублей в зависимости от города.Подорожание проезда в СевастополеВ Севастополе с 23 января на 4 рубля подняли стоимость проезда для всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.Стоимость провоза багажа и проезда пассажиров наземным (автобусы и троллейбусы, – ред.) транспортом и морским транспортом внутригородского сообщения составит 30 рублей при оплате банковской картой или наличными. При оплате Единой городской картой севастопольца (ЕГКС) проезд будет стоить 24 рубля. До настоящего времени стоимость услуг составляла 26 и 20 рублей соответственно.Для пригородных маршрутов стоимость проезда составит 3 рубля за один пассажирокилометр при оплате наличными или банковской картой, при оплате ЕГКС – 2 рубля 40 копеек.Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Севастополя не затронет 40% пассажиров, которые являются льготниками: они продолжат пользоваться услугами бесплатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевозчик не должен лезть в карман пассажиру – АнтоновОстанутся ли большие автобусы на городских маршрутах в СимферополеЖители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда
https://crimea.ria.ru/20221214/mintrans-kryma-otsenil-prosbu-perevozchikov-povysit-tarify-na-proezd-1125888975.html
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повышение тарифов на проезд в крыму, новости крыма, крым, транспорт, общество, экономика, цены и тарифы, севастополь
В Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля

В Крыму с 1 февраля подорожает проезд в общественном транспорте

12:48 21.01.2023 (обновлено: 13:00 21.01.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТроллейбус. Архивное фото
Троллейбус. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. С 1 февраля в Крыму подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующий приказ опубликован на сайте Госкомцена РК.
Так, тарифы на перевозку пассажиров и багажа в маршрутках и городском электротранспорте установлены в следующих размерах:
  • В Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии, Джанкое, Белогорске, Керчи и Евпатории при безналичном расчете за поездку придется заплатить 25 рублей, наличными - 30 руб.
  • В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит, соответственно, 22 и 27 рублей.
21 декабря прошлого года Общественная палата Республики Крым согласовала повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте до 25/30 рублей в зависимости от способа оплаты. При этом сообщалось, что подорожание не коснется льготных категорий граждан.
В руководстве ОП также отметили, что тарифы на проезд в Крыму все равно остаются одними из самых низких по Южному федеральному округу. Там также добавили, что проблема качества перевозок остается открытой, хотя тенденция на его улучшение есть.
В этой связи общественным советам при министерстве транспорта республики и муниципалитетах рекомендовано постоянно мониторить качество обслуживания пассажиров и соблюдение расписания движения транспорта.
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В чем причина повышения

Ранее крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение цены на проезд в общественном транспорте. Как заявили в минтрансе республики, многие транспортные предприятия оказались на грани банкротства, поскольку выросли затраты на запчасти, шины, топливо и смазочные материалы. Заработная плата водителей автотранспортных предприятий доведена до средней зарплаты по региону.
Инициатива о повышении тарифов уже поступала от транспортников этим летом. Однако, как выяснилось, тогда эти решения не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому инициативу не поддержали.
Последний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте повышались в апреле 2022 года – до 25 рублей в зависимости от города.

Подорожание проезда в Севастополе

В Севастополе с 23 января на 4 рубля подняли стоимость проезда для всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.
Стоимость провоза багажа и проезда пассажиров наземным (автобусы и троллейбусы, – ред.) транспортом и морским транспортом внутригородского сообщения составит 30 рублей при оплате банковской картой или наличными. При оплате Единой городской картой севастопольца (ЕГКС) проезд будет стоить 24 рубля. До настоящего времени стоимость услуг составляла 26 и 20 рублей соответственно.
Для пригородных маршрутов стоимость проезда составит 3 рубля за один пассажирокилометр при оплате наличными или банковской картой, при оплате ЕГКС – 2 рубля 40 копеек.
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Севастополя не затронет 40% пассажиров, которые являются льготниками: они продолжат пользоваться услугами бесплатно.
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