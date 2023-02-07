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В крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатов - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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В крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатов
В крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатов - РИА Новости Крым, 07.02.2023
В крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатов
Первый в этом году урожай огурцов и томатов в тепличном комбинате "Белогорский" в Крыму составил чуть больше 460 тонн. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T08:24
2023-02-07T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Первый в этом году урожай огурцов и томатов в тепличном комбинате "Белогорский" в Крыму составил чуть больше 460 тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.Благодаря спецсистеме освещения – "досветке", которая позволяет созревать продукции практически круглый год, растения начинают плодоносить через 95 дней с момента посева семян и вырастают в высоту до 7 метров. Томаты и огурцы выращивают гидропонным способом в специальном субстрате. Благодаря этому новейшему направлению тепличного производства можно получать высокие урожаи овощей, отметили в минсельхозе. Полив растений капельный с повторным использованием дренажа питательного раствора, добавили в ведомстве.Поддержка аграриевУже несколько лет подряд тепличный комбинат является участником программ государственной поддержки. Например, благодаря субсидиям в 2020 и 2021 годах были возмещены затраты на энергоносители для производства овощей защищенного грунта. В прошлом году предприятие получило господдержку по новому мероприятию – "досветку" растений.Аграриям Крыма стараются оказывать всестороннюю поддержку. В частности, в прошлом году рисоводам компенсировали до 35% стоимости семян. Кроме того, по программе Росагролизинга рисоводам помогают обновлять машинотракторный парк, а компенсации на восстановление мелиоративной системы составляют до 50% от суммы затрат. Молодые специалисты получают финансовые "подъемные" - 200 тысяч рублей за получение среднего профильного образования и 250 тысяч – за высшее. Кроме того, крупные крымские сельхозпредприятия мотивируют молодежь предоставлением жилья, а республика старается обеспечивать комфортные условия жизни на селе.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины Садовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму
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новости крыма, крым, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, экономика, белогорск, белогорский район
В крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатов

Минсельхоз Крыма: в теплицах Белогорска первый урожай томатов и огурцов превысил 460 тонн

08:24 07.02.2023
 
© пресс-служба министерства сельского хозяйства РКПомидоры в теплицах
Помидоры в теплицах
© пресс-служба министерства сельского хозяйства РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Первый в этом году урожай огурцов и томатов в тепличном комбинате "Белогорский" в Крыму составил чуть больше 460 тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.
"Первый собранный в этом году урожай составил 330 тонн огурцов и около 126 тонн томатов. В прошлом году тепличные хозяйства республики собрали порядка 15 тысяч тонн томатов и огурцов в закрытом грунте. В 2022 году овощи в теплицах выращивали чуть больше 40 предприятий", - говорится в сообщении ведомства.
Благодаря спецсистеме освещения – "досветке", которая позволяет созревать продукции практически круглый год, растения начинают плодоносить через 95 дней с момента посева семян и вырастают в высоту до 7 метров. Томаты и огурцы выращивают гидропонным способом в специальном субстрате. Благодаря этому новейшему направлению тепличного производства можно получать высокие урожаи овощей, отметили в минсельхозе. Полив растений капельный с повторным использованием дренажа питательного раствора, добавили в ведомстве.

Поддержка аграриев

Уже несколько лет подряд тепличный комбинат является участником программ государственной поддержки. Например, благодаря субсидиям в 2020 и 2021 годах были возмещены затраты на энергоносители для производства овощей защищенного грунта. В прошлом году предприятие получило господдержку по новому мероприятию – "досветку" растений.
Аграриям Крыма стараются оказывать всестороннюю поддержку. В частности, в прошлом году рисоводам компенсировали до 35% стоимости семян. Кроме того, по программе Росагролизинга рисоводам помогают обновлять машинотракторный парк, а компенсации на восстановление мелиоративной системы составляют до 50% от суммы затрат.
Молодые специалисты получают финансовые "подъемные" - 200 тысяч рублей за получение среднего профильного образования и 250 тысяч – за высшее. Кроме того, крупные крымские сельхозпредприятия мотивируют молодежь предоставлением жилья, а республика старается обеспечивать комфортные условия жизни на селе.
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