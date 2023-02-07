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В крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатов

В крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатов - РИА Новости Крым, 07.02.2023

В крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатов

Первый в этом году урожай огурцов и томатов в тепличном комбинате "Белогорский" в Крыму составил чуть больше 460 тонн. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T08:24

2023-02-07T08:24

2023-02-07T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Первый в этом году урожай огурцов и томатов в тепличном комбинате "Белогорский" в Крыму составил чуть больше 460 тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.Благодаря спецсистеме освещения – "досветке", которая позволяет созревать продукции практически круглый год, растения начинают плодоносить через 95 дней с момента посева семян и вырастают в высоту до 7 метров. Томаты и огурцы выращивают гидропонным способом в специальном субстрате. Благодаря этому новейшему направлению тепличного производства можно получать высокие урожаи овощей, отметили в минсельхозе. Полив растений капельный с повторным использованием дренажа питательного раствора, добавили в ведомстве.Поддержка аграриевУже несколько лет подряд тепличный комбинат является участником программ государственной поддержки. Например, благодаря субсидиям в 2020 и 2021 годах были возмещены затраты на энергоносители для производства овощей защищенного грунта. В прошлом году предприятие получило господдержку по новому мероприятию – "досветку" растений.Аграриям Крыма стараются оказывать всестороннюю поддержку. В частности, в прошлом году рисоводам компенсировали до 35% стоимости семян. Кроме того, по программе Росагролизинга рисоводам помогают обновлять машинотракторный парк, а компенсации на восстановление мелиоративной системы составляют до 50% от суммы затрат. Молодые специалисты получают финансовые "подъемные" - 200 тысяч рублей за получение среднего профильного образования и 250 тысяч – за высшее. Кроме того, крупные крымские сельхозпредприятия мотивируют молодежь предоставлением жилья, а республика старается обеспечивать комфортные условия жизни на селе.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины Садовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму

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