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КОС "Южные" в Севастополе достроят к концу 2026 года – Развожаев

КОС "Южные" в Севастополе достроят к концу 2026 года – Развожаев - РИА Новости Крым, 04.04.2025

КОС "Южные" в Севастополе достроят к концу 2026 года – Развожаев

Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) "Южные" в Севастополе должны завершить в конце 2026 года, контракт с новым генеральным подрядчиком работ РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T06:38

2025-04-04T06:38

2025-04-04T06:38

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) "Южные" в Севастополе должны завершить в конце 2026 года, контракт с новым генеральным подрядчиком работ заключен 3 апреля. Об этом в прямом эфире телеканала СТВ сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Контракт с прежним генеральным подрядчиком по строительству КОС "Южные" – ООО "Региональная строительная компания" (РСК), "которая сейчас находится в банкротстве", был расторгнут, напомнил Развожаев."Порядка 6 миллиардов рублей получила компания в качестве аванса… Все эти средства были потрачены на стройку. Полностью выданный аванс сегодня находится в виде зданий, сооружений, трубопроводов – на площадке. Все объемы были закрыты в течение последних трех недель", – рассказал губернатор, подчеркнув, что до перечисления средств на расчетный счет компании они находились "в казне, на государственном счете".Новым генподрядчиком по строительству объекта, по словам губернатора, стала компания "Трансстройиндустрия", которая ранее являлась генеральным субподрядчиком ООО "РСК", переделывала проект "Южных" после скандального ухода первого генподрядчика ООО "Биотехпрогресс" и "собственно, занималась строительством КОС" после подписания второго договора."Выполняла в том числе работы на глубоководном выпуске… несмотря на все сложности, режим постоянно закрытого моря и так далее. Здесь огромное спасибо нашему флоту, потому что они всегда шли навстречу – открывали безопасные слоты, когда нужно было. Все это завершено сейчас успешно, и подводный выпуск полностью смонтирован", – уточнил Развожаев.Теперь оставшаяся сумма для завершения всех работ будет предназначаться "Трансстройиндустрии"– контракт с компанией, "новым старым подрядчиком", по словам губернатора, был подписан четверг, 3 апреля."И мы должны в конце следующего года завершить этот объект", – сказал Развожаев.В июле 2024 года Михаил Развожаев сообщал, что комплекс очистных сооружений "Южные" в Севастополе планируют запустить в конце 2025 года. А 1 апреля, после сообщения о смене генподрячика на объекте, заявлял, что "на срок завершения работ данная процедура никак не повлияет".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Такого в Крыму не строили никогда": почему сети канализации тянут годами

https://crimea.ria.ru/20250401/smena-podryadchika---chto-so-srokami-stroyki-kos-yuzhnye-v-sevastopole-1145371595.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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