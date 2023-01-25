https://crimea.ria.ru/20230125/krymskaya-karamelka-kak-v-teplitsakh-rastyat-unikalnyy-sort-maliny-1126553689.html
Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины
Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины
В Крыму за счет средств гранта высадят более 18 тысяч саженцев уникального сорта малины. Об этом рассказали в пресс-службе минсельхоза Республики Крым. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T07:26
2023-01-25T07:26
2023-01-25T07:26
крым
новости
новости крыма
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
андрей савчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/18/1126553284_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cca9070d2203fd8ede76df92ad54d0a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за счет средств гранта высадят более 18 тысяч саженцев уникального сорта малины. Об этом рассказали в пресс-службе минсельхоза Республики Крым.По словам главы ведомства Андрея Савчука, ягоду выращивает около 20 фермеров в семи районах республики – от Красноперекопского до Советского и Бахчисарайского районов. Самые популярные у крымских аграриев сорта "Новость Кузьмина", "Бабье лето" и "Рубин".Уже с этого года в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в теплицах села Багерово Ленинского района начнут выращивать и новый сорт – малину "Карамелька".Первый урожай планируют получить уже в мае 2023 года, отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая в 2023 году сельхозярмарка прошла в СимферополеАномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погодыВ Крыму стали производить больше вин, муки и яиц
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/18/1126553284_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1b4fe2073b357411dfa970ff9710e3bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости, новости крыма, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, андрей савчук
Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины
В Ленинском районе Крыма в теплицах выращивают уникальный сорт малины "Карамелька"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за счет средств гранта высадят более 18 тысяч саженцев уникального сорта малины. Об этом рассказали в пресс-службе минсельхоза Республики Крым.
По словам главы ведомства Андрея Савчука, ягоду выращивает около 20 фермеров в семи районах республики – от Красноперекопского до Советского и Бахчисарайского районов. Самые популярные у крымских аграриев сорта "Новость Кузьмина", "Бабье лето" и "Рубин".
Уже с этого года в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в теплицах села Багерово Ленинского района начнут выращивать и новый сорт – малину "Карамелька".
"Этот сорт ремонтантной малины среднераннего срока созревания - одно из последних достижений отечественной селекционной мысли, который вывели ученые из Нижегородской области. "Фишка" гибрида - аромат настоящей лесной малины", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Первый урожай планируют получить уже в мае 2023 года, отметил он.
Читайте также на РИА Новости Крым: