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Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины
Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины
В Крыму за счет средств гранта высадят более 18 тысяч саженцев уникального сорта малины. Об этом рассказали в пресс-службе минсельхоза Республики Крым. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T07:26
2023-01-25T07:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за счет средств гранта высадят более 18 тысяч саженцев уникального сорта малины. Об этом рассказали в пресс-службе минсельхоза Республики Крым.По словам главы ведомства Андрея Савчука, ягоду выращивает около 20 фермеров в семи районах республики – от Красноперекопского до Советского и Бахчисарайского районов. Самые популярные у крымских аграриев сорта "Новость Кузьмина", "Бабье лето" и "Рубин".Уже с этого года в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в теплицах села Багерово Ленинского района начнут выращивать и новый сорт – малину "Карамелька".Первый урожай планируют получить уже в мае 2023 года, отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая в 2023 году сельхозярмарка прошла в СимферополеАномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погодыВ Крыму стали производить больше вин, муки и яиц
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости, новости крыма, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, андрей савчук
Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины

В Ленинском районе Крыма в теплицах выращивают уникальный сорт малины "Карамелька"

07:26 25.01.2023
 
© Минсельхоз КрымаВ Ленинском районе Крыма в теплицах выращивают уникальный сорт малины "Карамелька"
В Ленинском районе Крыма в теплицах выращивают уникальный сорт малины Карамелька
© Минсельхоз Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за счет средств гранта высадят более 18 тысяч саженцев уникального сорта малины. Об этом рассказали в пресс-службе минсельхоза Республики Крым.
По словам главы ведомства Андрея Савчука, ягоду выращивает около 20 фермеров в семи районах республики – от Красноперекопского до Советского и Бахчисарайского районов. Самые популярные у крымских аграриев сорта "Новость Кузьмина", "Бабье лето" и "Рубин".
Уже с этого года в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в теплицах села Багерово Ленинского района начнут выращивать и новый сорт – малину "Карамелька".
"Этот сорт ремонтантной малины среднераннего срока созревания - одно из последних достижений отечественной селекционной мысли, который вывели ученые из Нижегородской области. "Фишка" гибрида - аромат настоящей лесной малины", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Первый урожай планируют получить уже в мае 2023 года, отметил он.
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КрымНовостиНовости КрымаСельское хозяйствоМинсельхоз КрымаАндрей Савчук
 
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