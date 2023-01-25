https://crimea.ria.ru/20230125/krymskaya-karamelka-kak-v-teplitsakh-rastyat-unikalnyy-sort-maliny-1126553689.html

Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины

Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины

В Крыму за счет средств гранта высадят более 18 тысяч саженцев уникального сорта малины. Об этом рассказали в пресс-службе минсельхоза Республики Крым. РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T07:26

2023-01-25T07:26

2023-01-25T07:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за счет средств гранта высадят более 18 тысяч саженцев уникального сорта малины. Об этом рассказали в пресс-службе минсельхоза Республики Крым.По словам главы ведомства Андрея Савчука, ягоду выращивает около 20 фермеров в семи районах республики – от Красноперекопского до Советского и Бахчисарайского районов. Самые популярные у крымских аграриев сорта "Новость Кузьмина", "Бабье лето" и "Рубин".Уже с этого года в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в теплицах села Багерово Ленинского района начнут выращивать и новый сорт – малину "Карамелька".Первый урожай планируют получить уже в мае 2023 года, отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая в 2023 году сельхозярмарка прошла в СимферополеАномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погодыВ Крыму стали производить больше вин, муки и яиц

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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