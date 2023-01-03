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Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму
Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму
Красивый, полезный, душистый и даже сладкий – так характеризуют крымский лимон фермеры Усеиновы, которые с 1996 года выращивают в степном Крыму плод – кладезь... РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-03T08:02
2023-01-02T12:07
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САКИ, 3 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Красивый, полезный, душистый и даже сладкий – так характеризуют крымский лимон фермеры Усеиновы, которые с 1996 года выращивают в степном Крыму плод – кладезь витамина С.Да, в Крыму растет и такая теплолюбивая экзотика. Причем не в субтропическом южном поясе полуострова, а в ветреной степи.Лимоны сорта Мейера – а здесь выращивают только этот сорт — характеризуются тонкой кожицей, малой кислотностью и повышенной душистостью. А еще лимоны здесь – экологически чистые: никаких химикатов на листья и под корни – только навоз.Фермер говорит, что его дети начинают болеть только тогда, когда перестают есть лимоны, так как заканчивается сезон урожая, который длится с октября по май.Кстати, с небольшой теплицы в Червоном собирают в год в среднем 500 килограммов, плоды продают только здесь же – никуда не поставляют специально: ни на рынки, ни в магазины. Их раскупают прямо с лотка на трассе Симферополь-Евпатория.Здешнюю теплицу знают многие крымчане, а туристы приезжают, чтобы самим собрать яркие лимоны среди вечнозеленой листвы — хозяин это разрешает.В теплице также можно купить домой цитрусового друга – лимон в кадке. За ним научат правильно ухаживать, чтоб растение красиво цвело и давало хорошие плоды.Кстати, пахнут цветы лимона не лимоном, а жасмином.Лимонные деревья – не единственные обитатели теплицы Усеиновых. Здесь растут мандарины, апельсины и кумкват – набирающий популярность в России маленький цитрус из Юго-Восточного Китая. Все они плодоносят в самые холодные и пасмурные месяцы года, а теплица похожа на райский сад с сотнями ярко-жёлтых и оранжевых солнц на ветках.Смотрите также на РИА Новости Крым:"Парящая" земляника в Крыму – видео
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4.7
96
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новости крыма, крым, сельское хозяйство, саки, здоровье, туризм в крыму, общество
Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму

Цитрусовая ферма: как выращивают лимоны в Крыму

08:02 03.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛимон на дереве
Лимон на дереве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор сайта
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САКИ, 3 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Красивый, полезный, душистый и даже сладкий – так характеризуют крымский лимон фермеры Усеиновы, которые с 1996 года выращивают в степном Крыму плод – кладезь витамина С.
Да, в Крыму растет и такая теплолюбивая экзотика. Причем не в субтропическом южном поясе полуострова, а в ветреной степи.
Лимоны сорта Мейера – а здесь выращивают только этот сорт — характеризуются тонкой кожицей, малой кислотностью и повышенной душистостью. А еще лимоны здесь – экологически чистые: никаких химикатов на листья и под корни – только навоз.

"У меня ребенок грудной ел эти лимоны, никакой аллергии не было", — рассказывает потомственный лимоновод Мемет Усеинов, - "А стоило один раз весной, когда у нас плодов нет, купить в магазине и дать сыну – он его выплюнул сразу: вкус совсем не тот".

Фермер говорит, что его дети начинают болеть только тогда, когда перестают есть лимоны, так как заканчивается сезон урожая, который длится с октября по май.
Кстати, с небольшой теплицы в Червоном собирают в год в среднем 500 килограммов, плоды продают только здесь же – никуда не поставляют специально: ни на рынки, ни в магазины. Их раскупают прямо с лотка на трассе Симферополь-Евпатория.
Здешнюю теплицу знают многие крымчане, а туристы приезжают, чтобы самим собрать яркие лимоны среди вечнозеленой листвы — хозяин это разрешает.
В теплице также можно купить домой цитрусового друга – лимон в кадке. За ним научат правильно ухаживать, чтоб растение красиво цвело и давало хорошие плоды.
Кстати, пахнут цветы лимона не лимоном, а жасмином.
Лимонные деревья – не единственные обитатели теплицы Усеиновых. Здесь растут мандарины, апельсины и кумкват – набирающий популярность в России маленький цитрус из Юго-Восточного Китая. Все они плодоносят в самые холодные и пасмурные месяцы года, а теплица похожа на райский сад с сотнями ярко-жёлтых и оранжевых солнц на ветках.
Смотрите также на РИА Новости Крым:
"Парящая" земляника в Крыму – видео
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08:02Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму
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