https://crimea.ria.ru/20221025/paryaschaya-zemlyanika-v-krymu--video-1125053925.html

"Парящая" земляника в Крыму – видео

"Парящая" земляника в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 25.10.2022

"Парящая" земляника в Крыму – видео

В Бахчисарайском районе Крыма растет "вкусное" чудо – "парящая" земляника. Так ягоду называют из-за способа выращивания по системе израильского полива: кусты... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T07:57

2022-10-25T07:57

2022-10-25T07:57

крым

видео

сельское хозяйство

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В Бахчисарайском районе Крыма растет "вкусное" чудо – "парящая" земляника. Так ягоду называют из-за способа выращивания по системе израильского полива: кусты сажают в специальные мешки с субстратом и оставляют над землей. Это решение помогает выращивать ягоду даже в каменистой местности. Она плодоносит круглый год, последний урожай собирают в хозяйстве в канун Нового года – 31 декабря.По словам фермера Эмиля Бариева, сейчас земляника растет на площади 0,6 га. Ее можно купить на рынках крымской столицы и даже в Анапе.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Выращивание "парящей" земляники в Крыму Выращивание "парящей" земляники в Крыму 2022-10-25T07:57 true PT0M53S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, видео, сельское хозяйство, видео