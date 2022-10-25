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"Парящая" земляника в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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"Парящая" земляника в Крыму – видео
"Парящая" земляника в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 25.10.2022
"Парящая" земляника в Крыму – видео
В Бахчисарайском районе Крыма растет "вкусное" чудо – "парящая" земляника. Так ягоду называют из-за способа выращивания по системе израильского полива: кусты... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T07:57
2022-10-25T07:57
крым
видео
сельское хозяйство
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В Бахчисарайском районе Крыма растет "вкусное" чудо – "парящая" земляника. Так ягоду называют из-за способа выращивания по системе израильского полива: кусты сажают в специальные мешки с субстратом и оставляют над землей. Это решение помогает выращивать ягоду даже в каменистой местности. Она плодоносит круглый год, последний урожай собирают в хозяйстве в канун Нового года – 31 декабря.По словам фермера Эмиля Бариева, сейчас земляника растет на площади 0,6 га. Ее можно купить на рынках крымской столицы и даже в Анапе.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выращивание "парящей" земляники в Крыму
Выращивание "парящей" земляники в Крыму
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крым, видео, сельское хозяйство, видео
"Парящая" земляника в Крыму – видео
В Бахчисарайском районе Крыма растет "вкусное" чудо – "парящая" земляника. Так ягоду называют из-за способа выращивания по системе израильского полива: кусты сажают в специальные мешки с субстратом и оставляют над землей. Это решение помогает выращивать ягоду даже в каменистой местности. Она плодоносит круглый год, последний урожай собирают в хозяйстве в канун Нового года – 31 декабря.
2022-10-25T07:57
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"Парящая" земляника в Крыму – видео

В Бахчисарайском районе Крыма выращивают "парящую" землянику

07:57 25.10.2022
 
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В Бахчисарайском районе Крыма растет "вкусное" чудо – "парящая" земляника. Так ягоду называют из-за способа выращивания по системе израильского полива: кусты сажают в специальные мешки с субстратом и оставляют над землей. Это решение помогает выращивать ягоду даже в каменистой местности. Она плодоносит круглый год, последний урожай собирают в хозяйстве в канун Нового года – 31 декабря.
По словам фермера Эмиля Бариева, сейчас земляника растет на площади 0,6 га. Ее можно купить на рынках крымской столицы и даже в Анапе.
 
КрымВидеоСельское хозяйство
 
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