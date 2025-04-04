https://crimea.ria.ru/20250404/zaschitniki-zemli-russkoy-kak-krasnaya-armiya-osvobodila-bratislavu-1145424906.html

Защитники земли русской: как Красная армия освободила Братиславу

Защитники земли русской: как Красная армия освободила Братиславу - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Защитники земли русской: как Красная армия освободила Братиславу

80 лет назад, 4 апреля 1945 года, Красная армия в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции освободила столицу Словакии. Войска 2-го Украинского... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T07:07

2025-04-04T07:07

2025-04-04T08:25

защитники земли русской

история

великая отечественная война

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общество

ссср

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. 80 лет назад, 4 апреля 1945 года, Красная армия в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции освободила столицу Словакии. Войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского на подступах к Братиславе разгромили крупную группировку вермахта из состава группы армий "Юг". Одна из последних крупных операций на Восточном фронте имела важнейшее стратегическое значение, создав возможность стремительного наступления на Прагу и Вену и ускорив окончательное поражение нацистской Германии. Кроме того, Советский Союз на некоторое время получил в лице Чехословакии значимого союзника в Европе.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Словакия во Второй мировой войнеСловакия во Второй мировой войне была союзником Германии. После оккупации немецкими войсками Чехословакии в марте 1939 года она была ликвидирована. Вместо нее были образованы марионеточные Протекторат Богемии и Моравии и Словацкая республика. В Словакии Гитлер опирался на клерикально-националистическую Словацкую народную партию Андрея Глинки, существовавшую еще с 1906 года. Партия провозглашала своей целью независимость Словакии. В 1930-е она наладила связи с немецкими нацистами, украинскими националистами, венгерскими и судетскими сепаратистами.После смерти Глинки в 1938 году партию возглавил Йозеф Тисо. После ввода чехословацких войск в Словакию с целью не допустить развала страны, Тисо бежал в Германию и оттуда под давлением Гитлера и Риббентропа провозгласил независимость Словакии под покровительством Берлина. Был подписан договор, по которому Третий рейх брал Словакию под свое покровительство и гарантировал ее независимость. Тисо стал президентом республики, а премьер-министром – правый радикал Войтех Тука, который еще больше, чем Тисо, был ориентирован на нацистскую Германию.В республике начали формировать военизированные отряды так называемой "Глинковской гвардии" по примеру СС. Ее боевики проводили карательные операции против коммунистов, евреев, чехов и цыган.Для Третьего рейха Словакия представляла интерес в качестве финансового донора, источника рабочей силы, а также плацдарма для продвижения на восток. С военной точки зрения словацкая армия не представляла собой серьезной силы. Хотя 1 сентября 1939 года словацкие войска приняли участие в немецком вторжении в Польшу, его роль была вспомогательной. Не планировал Гитлер и задействовать словацких солдат в реализации плана "Барбаросса". Однако Тисо уговорил нацистского вождя, чтобы словаки участвовали в войне против Советского Союза. Тем самым Тисо надеялся выслужиться перед фюрером и в дальнейшем вернуть Словакии ее южные земли, ранее занятые Венгрией.В поход против СССР направился 50-тысячный экспедиционный корпус под командованием генерала Фердинанда Чатлоша, отличившегося в сражениях в Польше. Вместе с 17-й армией группы "Юг" корпус участвовал в битвах за Винницу, Полтаву, Житомир и Киев. Однако словацкие солдаты, как и ожидали в Берлине, показали низкий боевой дух и плохую организацию, начав массово дезертировать. Многие из них переходили на советскую сторону и вливались в ряды партизан. Большую часть словаков отправили домой, а также в Италию, Румынию и Венгрию для строительства оборонительных укреплений.Из оставшихся на оккупированных советских территориях (порядка 15 тысяч человек) сформировали так называемую "Быструю дивизию" для выполнения карательных функций и борьбы с партизанами. В 1942 году ей пришлось участвовать в наступлении на Кавказ, а в январе 1943 года во время Сталинградской битвы потеряла почти всю технику и большую часть личного состава. Осенью 1943 года переформированную "Быструю дивизию" снова разгромили под Мелитополем, а в 1944 году практически полностью уничтожили в Крыму.В 1944 году, когда поражение Германии стало очевидным, в Словакии созрел антифашистский заговор. В августе он перерос в восстание с участием военных. Однако лидеры заговора действовали медленно и нерешительно, поэтому вермахту и войскам СС удалось подавить мятеж. За несколько дней они вырезали несколько десятков тысяч словаков, в том числе 25 тысяч мирных граждан. Всю власть в стране взяли в руки немецкие нацисты, а Словацкая республика вплоть до ее освобождения существовала лишь формально.Подготовка к операцииКрасная армия попыталась оказать помощь повстанцам, но пробиться к району восстания советские части не успели. Только к концу 1944 года советские войска освободили значительную часть южной и юго-восточной Словакии. К февралю 1945 года соединения 4-го и правого крыла 2-го Украинских фронтов разгромили части вермахта в Западных Карпатах и вышли на подступы к Моравска-Остравскому району и на рубеж реки Грон.Ставка Верховного главнокомандования приказала командующему 2-го Украинского фронта маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому нанести удары в направлениях Брно и Братиславы. Основной целью операции был захват промышленных районов в этих городах. Кроме того, Братислава имела существенное стратегическое значение, поскольку, владея городом, можно было контролировать движение судов по Дунаю.Как писал в своих воспоминаниях сам легендарный маршал, операция готовилась больше месяца. Войска пополнялись людьми, оружием и техникой, создавались запасы горючего, боеприпасов и продовольствия, понтонов и переправочных средств для форсирования рек.Главный удар наносили смежные фланги 53-й и 7-й Гвардейской армий при поддержке 1-й Гвардейской конно-механизированной группы, Дунайской военной флотилии и 5-й воздушной армии, которые должны были форсировать реку Грон. Еще один удар в направлении на город Тренчин наносила 40-я армия. 1-я и 4-я румынские армии поддерживали наступление. Непосредственно Братиславу должна была штурмовать 7-я гвардейская армия.Помощь в подготовке операции оказывали словацкие партизаны, которые предоставили проводников и ценные сведения об укреплениях немцев на реке Ваг, где проходил тыловой рубеж обороны, а также информацию о планах обороны Жилины и Братиславы.С советской стороны в операции участвовали 340 тысяч солдат и офицеров (в том числе десятки тысяч румын, чехов и словаков, перешедших на сторону СССР), более 6 тысяч орудий и минометов, 240 танков и самоходок, 645 самолетов. Им противостояли 11 дивизий группы армий "Юг" под командованием генерала Отто Велера и войска 8-й армии генерала Ханса Крейзинга – всего около 200 тысяч солдат и офицеров, 1800 орудий и минометов, 120 танков и САУ, 150 самолетов.Вермахт, а также словацкие и венгерские фашисты планировали удержать Братиславу, разместив в домах огневые точки и соорудив баррикады на улицах. На подступах к городу они оборудовали противотанковые рвы и минные поля, противопехотные и противотанковые препятствия. Особенно сильно были укреплены восточные окраины Братиславы. Город прикрывали три линии траншей с многочисленными железобетонными огневыми точками. Также Братислава имела природную защиту: с юга – реки малый Дунай и Дунай, с севера – горы Малые Карпаты.Штурм и освобождение городаФактически операция началась 23 марта с отвлекающего маневра частей 25-го гвардейского стрелкового корпуса, ночью 25 марта началось основное наступление. В первые же часы советские бойцы форсировали Грон в полосе шириной 17 км и захватили на берегу несколько плацдармов, выйдя к переднему краю немецкой обороны. Одновременно удары по траншеям, огневым точкам и батареям врага нанесли артиллерия и авиация.Через сутки в бой вошла 1-я Гвардейская конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Иссы Плиева. Красноармейцы прорвались через реку Нитра и не дали противнику закрепиться на ее берегах. Казаки Плиева настолько эффективно проявили себя в стремительных атаках, что любое упоминание этих соединений вызывало у немцев настоящую панику.К 28 марта брешь в боевых порядках нацистов составляла до 135 км по фронту и 40 км в глубину. К исходу дня 31 марта соединения 7-й Гвардейской армии и 1-го Гвардейской конно-механизированной группы заняла город Галанту – важнейший транспортный узел перед Братиславой. Одновременно с реки атаковала Дунайская флотилия. 28 марта она во вражеском тылу в районе Моча высадила десант, который захватил порт Комарно. Таким образом, образовался удобный плацдарм для форсирования Дуная. Кроме того, часть советских войск совершила бросок через Малые Карпаты и атаковала позиции противника с севера.К 1 апреля красноармейцы вышли к восточным и северо-восточным окраинам Братиславы. Штурм начался на следующий день. К нему привлекли Дунайскую флотилию, которая совершила бросок из Комарно по заминированному фарватеру и высадила десант. 2 апреля советские войска прорвали внешний обвод обороны и ворвались на восточную и северо-восточную окраины. Для лучшей координации действий были сформированы штурмовые группы. Начались ожесточенные бои, которые велись практически за каждую улицу и каждый дом.Попытки вермахта контратаковать не имели успеха. Штурм Братиславы продолжался два дня и завершился к полудню 4 апреля взятием центра города. К исходу дня словацкая столица была освобождена от остатков вражеского гарнизона, бежавшего в Австрию.Местное население встречало освободителей с огромной радостью. Люди обнимали и целовали советских солдат, качали их на руках, забрасывали цветами. В боях за Братиславу погибло почти 17 000 советских солдат, в их числе возглавлявший 27-й Гвардейский стрелковый корпус генерал-майор Евгений Алехин. Точные потери гитлеровской группировки неизвестны.В Москве в честь героев прогремел торжественный салют 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий. 23-й и 25-й гвардейские стрелковые корпуса, 252-я и 409-я стрелковые, 5-я и 26-я зенитно-артиллерийские дивизии получили почетные наименования "Братиславских".Уже 26 апреля был освобожден город Брно – еще один важный промышленный район и транспортный узел Словакии. Братиславско-Брновская операция завершилась 5 мая полным освобождением Словакии от нацистов. Был открыт путь на Вену и Прагу. Кроме того, создавались предпосылки для создания в лице Чехословакии мощного союзника в Европе. После окончания войны Словакия вошла обратно в состав Чехословакии, а лидера словацких нацистов Тисо казнили по приговору суда.Все материалы спецпроекта "Защитники земли русской" читайте по ссылке >>На военных кладбищах в отдельных братских и одиночных могилах захоронено свыше 60 тысяч советских солдат, в самой Братиславе – 7 тысяч советских воинов. В память о наших соотечественниках здесь установлено около 100 памятников, мемориальных досок и других памятных знаков. В отличие от многих стран Восточной Европы, в Словакии бережно хранят память о тех, кто освободил их от нацизма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: прорыв блокады ЛенинградаЗащитники земли русской: история Судакского десанта"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград

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защитники земли русской, история, великая отечественная война, общество, ссср