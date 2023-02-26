https://crimea.ria.ru/20230226/pochemu-v-krymu-dorozhayut-ovoschi--mnenie-ekspertov-1127174792.html

Почему в Крыму дорожают овощи – мнение экспертов

Почему в Крыму дорожают овощи – мнение экспертов - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Почему в Крыму дорожают овощи – мнение экспертов

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию за вторую неделю февраля увеличились в среднем на 3%. Лук подорожал на 10%, огурцы – на 6%, помидоры – на 4%, РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T18:39

2023-02-26T18:39

2023-02-26T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию за вторую неделю февраля увеличились в среднем на 3%. Лук подорожал на 10%, огурцы – на 6%, помидоры – на 4%, морковь и картофель – на 2%. В соцсетях крымчане бурно обсуждают, что недавние землетрясения в Турции могут спровоцировать нехватку овощей и фруктов, традиционно поставляемых в Россию и Крым из этой страны. Испытывает ли сегодня крымский регион недостаток в овощах, продукция каких стран представлена на крымских прилавках и как регулируются цены – в материале РИА Новости Крым.Спекулянты и долгая дорогаЕженедельно на крымские прилавки поступает 700 тонн овощей из новых регионов – Запорожской и Херсонской областей. В торговых сетях полуострова можно встретить картофель из Египта и Ирана, красные апельсины из Сирии, другие фрукты и овощи из Азербайджана, Узбекистана и Турции.По мнению председателя Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергея Макеева, недавние разрушительные землетрясения в Турции не повлияют на поставки овощей и фруктов в Россию и Крым, так как катастрофа не затронула хабы и распределительные центры.Эксперт уверен, что овощей крымскому региону хватает, но на взлетевшие цены влияет комплекс причин.По его данным, многие крымские производители сельхозпродукции сбывают крупные партии покупателям из других регионов, которые готовы сразу их забрать."Это как с ценами в розницу на дальневосточные морепродукты. В Москве, например, они дешевле, чем во Владивостоке. Поэтому нам нужно стараться минимизировать посредников. При создании нормальных условий для производителей, Крым сам в состоянии обеспечить себя овощами и фруктами", - уверен эксперт.Как "держат" ценыПо данным крымского минпрома, цены на некоторые позиции "борщевого" овощного набора в Крыму на 1,5% ниже, чем в целом по Южному федеральному округу."Так по состоянию на 23 января 2023 года капуста белокочанная дешевле на 25%, морковь – на 3%, свекла – на 21% по сравнению с ЮФО. По сравнению с январем прошлого года картофель подешевел на 33%, капуста – на 64%, морковь – на 19%, лук – на 14%, свекла – на 46,5% что говорит о положительной ценовой динамике по сравнению с прошлым годом", - рассказала РИА Новости Крым заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова.Удержать и снизить цены помогают ярмарки, на которых стоимость овощей ниже рыночных в среднем на 15-20%. Как утверждают власти, в прошлом году в муниципалитетах Крыма было проведено 16 тысяч ярмарок, реализовано 23,8 тысяч тонн овощей. Для этого еженедельно задействуется 160 площадок, на которых располагается около 4 тысяч торговых мест, половина из них отводится крымским производителям."Также между правительством Республики Крым и крупными торговыми сетями подписан меморандум взаимопонимания, благодаря которому все торговые сети без исключения выдерживают наценку на социально значимые продукты питания не выше 5%. Минпром все это контролирует на еженедельной основе. Аналогичные меморандумы подписаны между министерством и субъектами несетевой розницы. Так, более 3 тысяч торговых субъектов взяли на себя аналогичные обязательства по установлению минимальной наценки на социально-значимые продукты питания", - добавила Мезавцова.Хотя огурцы и помидоры не входят в перечень товаров первой необходимости, цены на них тоже мониторят. В соответствии с сезонным подорожанием, на рынке "Привоз" в Симферополе сейчас можно купить огурцы по цене от 100 до 300 рублей за килограмм."Если видим огурцы дороже 300-350 рублей за кило, то можно предполагать спекулятивную наценку. Такие обращения от граждан есть, мы их отрабатываем", - заключила Ирина Мезавцова.Поддержать крымского производителяПо данным республиканского минсельхоза, в прошлом году в Крыму собрали 190 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта – на 10% больше, чем в 2021 году."С учетом завозной продукции, можно с уверенностью утверждать, что дефицита овощей и фруктов на рынке нет. В прошлом году каждый гектар заявленной площади от сельхозпроизводителей профинансировали, до 70 тыс. рублей по овощам "борщевого набора", до 90 тыс. рублей по картофелю", - рассказал РИА Новости Крым заместитель министра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев.По его данным, с начала года в теплицах Белогорского района собрано порядка 800 тонн овощей, 212 тонн томатов и 525 тонн огурцов. Тепличникам оказывается финансовая помощь за каждый реализованный килограмм овощей по федеральной и республиканской программам, компенсируются затраты на энергоносители – одну из самых расходных статей сельхозпроизводителей в зимнее время.Несмотря на оптимистичные заверения, хозяйки на себе ощутили рост стоимости самых простых овощей. Безусловно, на это влияет в том числе и приближение весны, когда овощей на складах становится меньше. Те, кто тщательно просчитывают семейный бюджет, знают, что рост стоимости морковки и огурцов весной традиционен. Снижения цены стоит ждать тогда, когда на грядках и в теплицах появится новый урожай: тех же огурцов в апреле, а моркови – к середине лета.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дорожают овощи и фрукты, зато дешевеет гречка — ЦентробанкВ крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатовВ России подорожали овощи, свинина и хлеб – данные Росстата

https://crimea.ria.ru/20230222/na-kakie-produkty-i-tovary-zamedlilsya-rost-tsen-v-krymu-1127149205.html

https://crimea.ria.ru/20230220/forel-po-4-kilogramma-v-krymu-rybu-rastyat-po-innovatsionnoy-tekhnologii-1127106034.html

https://crimea.ria.ru/20230216/dlya-gruzovykh-poezdov-v-krym-vveli-edinyy-tarif-chto-budet-s-tsenami-1127029983.html

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_c8bbedcfcf76cafce2e586bb0febcc41.jpg.webp

крым, экономика, цены и тарифы, общество, минсельхоз крыма, пищевая промышленность, минпром крыма