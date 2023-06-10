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Что будет с ценами на овощи и фрукты в Крыму из-за ЧП на Каховской ГЭС

Что будет с ценами на овощи и фрукты в Крыму из-за ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Что будет с ценами на овощи и фрукты в Крыму из-за ЧП на Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС аграрный сектор Крыма и юга Херсонской области пострадает, но незначительно. Из-за этого скачка цен на овощи и фрукты ожидать не... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T08:24

2023-06-10T08:24

2023-06-10T08:24

радио "спутник в крыму"

разрушение каховской гэс

сергей макеев

каховская гэс

сельское хозяйство

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. После разрушения Каховской ГЭС аграрный сектор Крыма и юга Херсонской области пострадает, но незначительно. Из-за этого скачка цен на овощи и фрукты ожидать не стоит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.В Крыму цены в сезон не вырастутПо его словам, сейчас еще сложно сказать, насколько пострадал аграрный сектор Левобережья Днепра, подвергшийся затоплению."Продукции, которая произведена крымскими и херсонскими аграриями, в избытке, чтобы прокормить крымчан и отдыхающих. Прогноза повышения цены у меня нет", - заверил собеседник.Зерно нуждается в переработкеТакже он напомнил, что Крым и юг Херсонщины имеют очень большие перспективы по аграрному направлению. Однако есть вопросы к работе, связанной с оптовым звеном, в том числе, с зерновыми. "Необходимо совершенствовать элеваторную систему – из-за санкций элеваторы заполнены зерном, а грядет уборка нового урожая. Нужна переработка, необходимо наладить производство комбикормов, в это вложиться, потому что сейчас этот продукт востребован на мировом рынке. Да и торговать им выгоднее, чем просто зерном", - объяснил эксперт.По мнению Макеева, для Крыма, который стал "не логистическим тупиком, а транзитной зоной", остается актуальным создание и развитие программы по оптово-логистическим центрам в сфере аграрного производства и торговли.Также эксперт считает, что в мире идет жесткая конкуренция, "холодная война" и в сфере поставок продуктов питания, зерновых культур, удобрений и энергоносителей."Сейчас черноморские порты работают через Турцию и здесь есть определенная доля риска, что в какой-то момент турки могут попытаться ограничить прохождение судов, нарушить требования международных правил, которые были давно установлены. И запад пытается на Турцию в этом плане надавать", - считает Макеев. Он также отмечает, что по этой причине российской стороне приходится "вести игру", "где-то работать в интересах Турции, чтобы использовать моменты, которые стратегически нам необходимы"."Однако тот факт, что Эрдоган выиграл выборы, дает нам основания надеться, что статус-кво наших отношений с Турцией на ближайшие пять лет, останется не на худшем уровне, чем это было до сих пор", - сказал собеседник.Как обстоят дела с рисом в КрымуКрымским рисоводам, в свою очередь, не стоит бояться ущерба из-за последствий разрушения ГЭС, поскольку государство не оставит их с проблемами один на один: "Государство о них не забудет, компенсирует. Надеюсь, выход будет найден", - прокомментировал Макеев.По его мнению, в Российской Федерации для этого хватит и ресурсов, и специалистов, и возможностей. Однако если плотина и будет восстановлена, то случится это только после завершения СВО.Ранее в комментарии РИА Новости Крым глава Чаплынского района Александр Хлюстов заявил, что катастрофа на Каховской ГЭС серьезно повлияет на экономику сельскохозяйственного сектора региона, многие фермеры понесут убытки, однако критичной ситуация не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожаеКатастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭССельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, сергей макеев, каховская гэс, сельское хозяйство, экономика, новости, новости крыма