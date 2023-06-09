https://crimea.ria.ru/20230609/chto-budet-s-selskim-khozyaystvom-khersonschiny-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129279841.html

Что будет с сельским хозяйством Херсонщины после ЧП на Каховской ГЭС

Что будет с сельским хозяйством Херсонщины после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Что будет с сельским хозяйством Херсонщины после ЧП на Каховской ГЭС

Катастрофа на Каховской ГЭС серьезно повлияет на экономику сельскохозяйственного сектора региона, многие фермеры понесут убытки, однако критичной ситуация не... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T10:39

2023-06-09T10:39

2023-06-09T10:39

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александр хлюстов

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ЧАПЛЫНКА, 9 июн - РИА Новости Крым. Катастрофа на Каховской ГЭС серьезно повлияет на экономику сельскохозяйственного сектора региона, многие фермеры понесут убытки, однако критичной ситуация не будет. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал глава Чаплынского района Александр Хлюстов.По его словам, около половины сельхозземель региона были орошаемыми. При этом только на небольшой части таких угодий использовалась вода из скважин, основная часть питалась из оросительных каналов.При этом, по его мнению, урон аграрному сектору не будет непоправимым, поскольку оросительная система подлежит восстановлению, хотя потребуется время и корректировка изначальных планов по заполнению каналов. Глава района также подчеркнул, что большинство аграриев все же учли риски, и основная часть площадей засевалась засухоустойчивыми культурами.Сейчас, по его словам, выстроена взаимосвязь региона с федеральным центром, в районе организован штаб по подсчету последствий, которые принесет отсутствие воды, идет первичный сбор информации по посевным площадям, требовавшим полива.8 июня глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму фермерам-рисоводам, которые лишились возможности получать воду из Северо-Крымского канала из-за разрушения Каховской ГЭС, компенсируют все понесенные затраты. В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Погибли шесть жителей. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.Читайте также на РИА новости Крым:Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожаеВыплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат людиВода в Новой Каховке пригодна для питья

https://crimea.ria.ru/20230608/spetsialisty-fiksiruyut-obmelenie-severo-krymskogo-kanala-1129266182.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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