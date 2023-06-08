https://crimea.ria.ru/20230608/vyplaty-postradavshim-ot-chp-v-khersonskoy-oblasti-skolko-poluchat-lyudi-1129264262.html

Выплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат люди

Выплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат люди - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Выплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат люди

Пострадавшие от наводнения в Херсонской области и утратившие жилье и имущество получат выплаты, списки людей уже формируются. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T13:51

2023-06-08T13:51

2023-06-08T13:52

херсонская область

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

общество

новости

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пострадавшие от наводнения в Херсонской области и утратившие жилье и имущество получат выплаты, списки людей уже формируются. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Так, предусмотрено оказание людям единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека. В случае частичной утраты имущества первой необходимости - 50 тысяч рублей на человека, полной утраты - 100 тысяч рублей.Кроме того, предусмотрена выплата единовременного пособия: члены семей погибших в результате ЧС получат 1 млн рублей, пострадавшие, с учетом степени тяжести вреда здоровью, от 200 тысяч рублей до 400 тысяч.По словам Сальдо, на данный момент 32 человека из подтопленной прибрежной зоны госпитализированы в лечебные учреждения, они получают необходимое лечение. Общее число эвакуированных составило 4,3 тысячи человек. Из них детей — 171, маломобильных граждан — 42.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Погибли пять жителей. Введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в КаховкеПять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСНаши дома смыло: как военные помогли спастись жителям Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230608/uroven-vody-v-aleshkakh-i-goloy-pristani-vyros-do-12-metrov-1129259996.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, общество, новости, пособия и выплаты