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Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке
Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке
88-летний житель Херсонской области Алексей Макарович рассказал РИА Новости Крым, как он спасся от наводнения в Корсунке и своих переживаниях за дом. РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T11:07
2023-06-08T11:07
2023-06-08T11:07
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
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происшествия
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КОРСУНКА, 8 июн - РИА Новости Крым. 88-летний житель Херсонской области Алексей Макарович рассказал РИА Новости Крым, как он спасся от наводнения в Корсунке и своих переживаниях за дом."Мы уходили – уже огород был в воде, от дома метров 15 было. Куда сидеть ждать? Приехал к сыну в Новые Лагери, у него ночевал. Дом мой сложен из глины, в те времена еще я его построил, и она раскисла. Там стропила, балки – наверное, уже ничего нет", - поделился пенсионер.Чтобы выяснить это, он на велосипеде приехал к подтопленной Корсунке, но вода не позволила подъехать к дому, который он сам выстроил в далеких 60-х. Мужчина приехал в село в после армии в 1957 году, здесь жил, обзавелся семьей и работал. 18 лет водил пожарный автомобиль. Потом жена умерла, и он остался жить в доме один.А пока Алексей Макарович будет у сына. Говорит – про возможность получить жилищный сертификат и купить жилье знает, но менять родное село на что-то другое пока не готов. Он еще надеется, что дом выдержал удар стихии, а дальше время покажет.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Власти сразу начали эвакуацию граждан. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.В среду уровень воды постепенно падал и к утру четверга в Новой Каховке опустился еще на метр. В городе готовятся приступить к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеВ Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – властиВода уходит: ситуация в Новой Каховке
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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херсонская область, новая каховка, разрушение каховской гэс, каховская гэс, происшествия, новые регионы россии, общество, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке
88-летний житель Херсонской области рассказал о наводнении и смытом доме
КОРСУНКА, 8 июн - РИА Новости Крым.
88-летний житель Херсонской области Алексей Макарович рассказал РИА Новости Крым
, как он спасся от наводнения в Корсунке и своих переживаниях за дом.
"Мы уходили – уже огород был в воде, от дома метров 15 было. Куда сидеть ждать? Приехал к сыну в Новые Лагери, у него ночевал. Дом мой сложен из глины, в те времена еще я его построил, и она раскисла. Там стропила, балки – наверное, уже ничего нет", - поделился пенсионер.
Чтобы выяснить это, он на велосипеде приехал к подтопленной Корсунке, но вода не позволила подъехать к дому, который он сам выстроил в далеких 60-х. Мужчина приехал в село в после армии в 1957 году, здесь жил, обзавелся семьей и работал. 18 лет водил пожарный автомобиль. Потом жена умерла, и он остался жить в доме один.
"Я сыну говорю – давай поедем, посмотрим, что там. А он говорит, мол, куда ехать, там сплошное море. Ну море и море, мне надо знать, есть у меня крыша или нет. Может, уже надо перекреститься и все…", - говорит он.
А пока Алексей Макарович будет у сына. Говорит – про возможность получить жилищный сертификат и купить жилье знает, но менять родное село на что-то другое пока не готов. Он еще надеется, что дом выдержал удар стихии, а дальше время покажет.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Власти сразу начали эвакуацию граждан. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.
В среду уровень воды постепенно падал и к утру четверга в Новой Каховке опустился еще на метр
. В городе готовятся приступить к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды.
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