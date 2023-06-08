Вода уходит: ситуация в Новой Каховке
Леонтьев: в Новой Каховке начинают откачивать воду и исследуют ее на пригодность к питью
07:44 08.06.2023 (обновлено: 07:45 08.06.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВид на разлившийся Днепр в районе Новой Каховки
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В четверг в Новой Каховке приступят к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды. Об этом сообщил глава глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.
По его словам, вода постепенно продолжает уходить – к утру 8 июня уровень опустился еще более чем на метр.
"Вода продолжает уходить. Пусть не так быстро, как хотелось бы. Но мы прогнозируем, что этот процесс пойдет быстрее. Сегодня мы начинаем откачку воды – к нам поступили дополнительные генераторы, мотопомпы, поэтому будем переходить уже к процессу восстановления", - сказал он.
Леонтьев отметил, что в четверг специалисты проведут исследование воды на пригодность для питья.
"Вода пригодна для использования в технических целях однозначно. Сегодня поручено провести бактериологические исследования, и мы скажем, пригодна ли она для питья, как это было до этой ужасной трагедии", - заключил глава Новой Каховки.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.
Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.
В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, разрушение ГЭС - это варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов. По факту произошедшего Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
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