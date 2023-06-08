https://crimea.ria.ru/20230608/voda-ukhodit-situatsiya-v-novoy-kakhovke-1129253765.html

Вода уходит: ситуация в Новой Каховке

Вода уходит: ситуация в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Вода уходит: ситуация в Новой Каховке

В четверг в Новой Каховке приступят к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды. Об этом сообщил глава глава Новокаховского округа Владимир... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T07:44

2023-06-08T07:44

2023-06-08T07:45

разрушение каховской гэс

новая каховка

владимир леонтьев

общество

херсонская область

новые регионы россии

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В четверг в Новой Каховке приступят к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды. Об этом сообщил глава глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.По его словам, вода постепенно продолжает уходить – к утру 8 июня уровень опустился еще более чем на метр.Леонтьев отметил, что в четверг специалисты проведут исследование воды на пригодность для питья.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, разрушение ГЭС - это варварская акция Киева, произведенная с подачи западных кураторов. По факту произошедшего Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Репортажи РИА Новости Крым с места событий здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеВ Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – властиНаши дома смыло: как военные помогли спастись жителям Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230607/na-dachakh-v-novoy-kakhovke-posle-chp-na-ges-zablokirovany-okolo-100-chelovek-1129234166.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, новая каховка, владимир леонтьев, общество, херсонская область, новые регионы россии, происшествия, новости