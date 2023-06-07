https://crimea.ria.ru/20230607/nashi-doma-smylo-kak-voennye-pomogli-spastis-zhitelyam-khersonskoy-oblasti-1129247259.html

Наши дома смыло: как военные помогли спастись жителям Херсонской области

Наши дома смыло: как военные помогли спастись жителям Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Наши дома смыло: как военные помогли спастись жителям Херсонской области

Пенсионер из села Крынки Херсонской области Александр Макаров успел покинуть расположенный в первой прибрежной полосе дом и выехать из зоны подтопления. Своим... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T17:41

2023-06-07T17:41

2023-06-07T17:41

эксклюзивы риа новости крым

новая каховка

разрушение каховской гэс

каховская гэс

херсонская область

новые регионы россии

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129247971_0:18:1136:657_1920x0_80_0_0_e6b9f79fd193d61b3af6dc42a78b862e.jpg

НОВАЯ КАХОВКА, 7 июн - РИА Новости Крым. Пенсионер из села Крынки Херсонской области Александр Макаров успел покинуть расположенный в первой прибрежной полосе дом и выехать из зоны подтопления. Своим спасением он и его соседи во многом обязаны российским военным, которые и разбудили их около четырех утра."Солдаты меня разбудили, потому что мой дом стоит на первой линии, возле речки. Они зашли, постучали, говорят: надо выезжать, потому что сейчас тут будет затопление. Я вижу: поднимается вода, и быстро поднимается", - рассказал Макаров РИА Новости Крым."Первую линию смыло"За 15 минут пенсионер собрал вещи, добежал до соседей и они вместе выехали в Новую Каховку. В сумках – документы, деньги и сменные вещи. Люди покинули свои дома вовремя – река быстро разлилась и дома ушли под воду.Сейчас Александр живет у родственников в Новой Каховке. Как быть дальше – еще не решил. Говорит – будет оценивать масштабы ущерба после схода воды."Россия помогает. Сделали паспорт, можно получить сертификат, купить какое-то имущество уже в России. Надо подумать, ведь такой стресс, из множества мыслей надо выйти на одну", - поделился переживаниями мужчина.Сестра Александра жила в той же местности, под лесом. Что стало с ней и ее хозяйством, Александр не знает – нет связи. Он надеется, что все обошлось: до ее жилья оставалось около 4 километров.Помогают всем миромКто-то выехал к родным и близким, другие же поехали в пункты временного размещения. Для эвакуированных развернуты 44 таких пункта на 2,5 тысячи человек. Задействованы дома отдыха, пансионаты, школы, детсады в Скадовске, Геническе, Каланчаке, Нижних Серогозах, Ивановке, Чаплынке и других территориях. В них организован ночлег и горячее питание.Спасатели, волонтеры и соцработники раздают гуманитарную помощь на месте и везут в пострадавшие районы области. Ведь некоторые жители не уехали в пункты размещения или к родным, и им нужна помощь, рассказал начальник службы поддержки гражданского населения Новокаховской администрации Максим Новак.Одной из приоритетных задач на сегодня является обеспечение людей питьевой водой. Местные торговые сети предоставляют бутилированную воду. Также есть медикаменты, раздаются продуктовые наборы."В набор входят крупы – гречневая, рисовая, мука, сгущенка, килька, сардины, масло подсолнечное. И еще мы эвакуированным людям даем с собой, чтобы у них было на время, пока они расположатся, продукты сухпайком. Там сгущенка, печенье...", - перечислил Новак.Ездить между населенными пунктами приходится в объезд – на многих дорогах еще стоит вода. Так что, либо вплавь, либо по полям."Мы объезжаем. Здесь есть возможность по М-14 объезжать через поля, ехать другими тропами, то есть местные все дорожки знают. А вдоль берега, конечно, здесь не проехать. К затопленным добраться нет возможности, нет плавсредств. Есть у нас "ГАЗели", есть наши личные автомобили, мы на них грузим и везем", - заключил он.Ранее глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды в затопленной после разрушения ГЭС Новой Каховке снизился на 60 см, однако воды по-прежнему много. Некоторые дороги превратились в реки, дома – в непригодные для жизни строения. Спасатели, правоохранители, волонтеры и местные власти сообща занимаются ликвидацией последствий ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеВода быстро прибывает: ситуация в Голой Пристани ухудшаетсяДиверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230606/chto-proiskhodit-na-severo-krymskom-kanale-posle-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1129215493.html

https://crimea.ria.ru/20230606/vsu-obstrelivayut-mesta-sbora-lyudey-dlya-evakuatsii-iz-goloy-pristani-1129213444.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, разрушение каховской гэс, каховская гэс, херсонская область, новые регионы россии, общество, новости