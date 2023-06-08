https://crimea.ria.ru/20230608/krymskim-risovodam-kompensiruyut-vse-zatraty-1129262246.html

Крымским рисоводам компенсируют все затраты

Крымским рисоводам компенсируют все затраты - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Крымским рисоводам компенсируют все затраты

В Крыму фермерам-рисоводам, которые лишились возможности получать воду из Северо-Крымского канала из-за разрушения Каховской ГЭС, компенсируют все понесенные... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T12:43

2023-06-08T12:43

2023-06-08T13:02

крым

сергей аксенов

северо-крымский канал

поддержка аграриев

сельское хозяйство

урожай в крыму

вода в крыму

водохранилища крыма

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698930_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_e8c3fe727ce2f354beab7edf271167ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму фермерам-рисоводам, которые лишились возможности получать воду из Северо-Крымского канала из-за разрушения Каховской ГЭС, компенсируют все понесенные затраты. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов в четверг сообщил журналистам.Глава региона отметил, что постепенное прекращение подачи воды по Северо-крымскому накалу никак не отразится на жителях полуострова и орошении сельхозугодий. В настоящее время власти предпринимают меры, чтобы уменьшить отход воды.По всем остальным культурам программа мелиорации будет работать. Орошение запланировано на площади 60 тысяч гектаров."Это потребует гораздо меньшего объема воды", – продолжил Аксенов и уточнил, что полив будет осуществляться из пяти водохранилищ (заполнены более чем на 80%, – ред.), заполняемость которых идет из Северо-Крымского канала.Ранее замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко сообщила, что в случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭСВозможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – экспертКиев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений

https://crimea.ria.ru/20230607/kak-padenie-urovnya-vody-v-severo-krymskom-kanale-otrazitsya-na-urozhae-1129223610.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, северо-крымский канал, поддержка аграриев , сельское хозяйство, урожай в крыму, вода в крыму, водохранилища крыма, новости крыма, общество