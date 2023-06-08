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Крымским рисоводам компенсируют все затраты - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Крымским рисоводам компенсируют все затраты
Крымским рисоводам компенсируют все затраты - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Крымским рисоводам компенсируют все затраты
В Крыму фермерам-рисоводам, которые лишились возможности получать воду из Северо-Крымского канала из-за разрушения Каховской ГЭС, компенсируют все понесенные... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T12:43
2023-06-08T13:02
крым
сергей аксенов
северо-крымский канал
поддержка аграриев
сельское хозяйство
урожай в крыму
вода в крыму
водохранилища крыма
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму фермерам-рисоводам, которые лишились возможности получать воду из Северо-Крымского канала из-за разрушения Каховской ГЭС, компенсируют все понесенные затраты. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов в четверг сообщил журналистам.Глава региона отметил, что постепенное прекращение подачи воды по Северо-крымскому накалу никак не отразится на жителях полуострова и орошении сельхозугодий. В настоящее время власти предпринимают меры, чтобы уменьшить отход воды.По всем остальным культурам программа мелиорации будет работать. Орошение запланировано на площади 60 тысяч гектаров."Это потребует гораздо меньшего объема воды", – продолжил Аксенов и уточнил, что полив будет осуществляться из пяти водохранилищ (заполнены более чем на 80%, – ред.), заполняемость которых идет из Северо-Крымского канала.Ранее замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко сообщила, что в случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭСВозможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – экспертКиев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений
https://crimea.ria.ru/20230607/kak-padenie-urovnya-vody-v-severo-krymskom-kanale-otrazitsya-na-urozhae-1129223610.html
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крым, сергей аксенов, северо-крымский канал, поддержка аграриев , сельское хозяйство, урожай в крыму, вода в крыму, водохранилища крыма, новости крыма, общество
Крымским рисоводам компенсируют все затраты

Аксенов: рисоводам компенсируют все затраты из-за ситуации с Северо-Крымским каналом

12:43 08.06.2023 (обновлено: 13:02 08.06.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыращивание риса
Выращивание риса - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму фермерам-рисоводам, которые лишились возможности получать воду из Северо-Крымского канала из-за разрушения Каховской ГЭС, компенсируют все понесенные затраты. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов в четверг сообщил журналистам.
Глава региона отметил, что постепенное прекращение подачи воды по Северо-крымскому накалу никак не отразится на жителях полуострова и орошении сельхозугодий. В настоящее время власти предпринимают меры, чтобы уменьшить отход воды.
"Крыму ничего не угрожает с точки зрения обеспечения водой. Под удар попадают только рисовые хозяйства – 3,2 тысячи гектаров. Здесь было принято решение, что фермерам будут полностью компенсированы все затраты", – сказал Аксенов.
По всем остальным культурам программа мелиорации будет работать. Орошение запланировано на площади 60 тысяч гектаров.
"Это потребует гораздо меньшего объема воды", – продолжил Аксенов и уточнил, что полив будет осуществляться из пяти водохранилищ (заполнены более чем на 80%, – ред.), заполняемость которых идет из Северо-Крымского канала.
Рис - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Вчера, 08:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
Ранее замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко сообщила, что в случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.
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КрымСергей АксеновСеверо-Крымский каналПоддержка аграриевСельское хозяйствоУрожай в КрымуВода в КрымуВодохранилища КрымаНовости КрымаОбщество
 
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