Крымским рисоводам компенсируют все затраты
Аксенов: рисоводам компенсируют все затраты из-за ситуации с Северо-Крымским каналом
12:43 08.06.2023 (обновлено: 13:02 08.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму фермерам-рисоводам, которые лишились возможности получать воду из Северо-Крымского канала из-за разрушения Каховской ГЭС, компенсируют все понесенные затраты. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов в четверг сообщил журналистам.
Глава региона отметил, что постепенное прекращение подачи воды по Северо-крымскому накалу никак не отразится на жителях полуострова и орошении сельхозугодий. В настоящее время власти предпринимают меры, чтобы уменьшить отход воды.
"Крыму ничего не угрожает с точки зрения обеспечения водой. Под удар попадают только рисовые хозяйства – 3,2 тысячи гектаров. Здесь было принято решение, что фермерам будут полностью компенсированы все затраты", – сказал Аксенов.
По всем остальным культурам программа мелиорации будет работать. Орошение запланировано на площади 60 тысяч гектаров.
"Это потребует гораздо меньшего объема воды", – продолжил Аксенов и уточнил, что полив будет осуществляться из пяти водохранилищ (заполнены более чем на 80%, – ред.), заполняемость которых идет из Северо-Крымского канала.
Ранее замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко сообщила, что в случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.
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