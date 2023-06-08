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Вода в Новой Каховке пригодна для питья - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Вода в Новой Каховке пригодна для питья
Вода в Новой Каховке пригодна для питья - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Вода в Новой Каховке пригодна для питья
Качество питьевой воды в городской распределительной системе Новой Каховки соответствует санитарным нормам, сообщил в четверг глава Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T12:34
2023-06-08T12:34
разрушение каховской гэс
новая каховка
общество
владимир леонтьев
новости
херсонская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Качество питьевой воды в городской распределительной системе Новой Каховки соответствует санитарным нормам, сообщил в четверг глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.По его словам, забор анализов и информирование населения будут проводится ежедневно.Ранее академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил, что наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области могут отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры. Бороться с распространением этих заболеваний и на левобережной части области придется российским медикам и МЧС.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.В среду уровень воды постепенно падал и к утру четверга в Новой Каховке опустился еще на метр. В городе готовятся приступить к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды.Читайте также на РИА Новости Крым:"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭСПять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСУровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метров
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разрушение каховской гэс, новая каховка, общество, владимир леонтьев, новости, херсонская область, новые регионы россии
Вода в Новой Каховке пригодна для питья

Вода в Новой Каховке соответствует нормам и пригодна для питья – Владимир Леонтьев

12:34 08.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВода в бутылях
Вода в бутылях - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Качество питьевой воды в городской распределительной системе Новой Каховки соответствует санитарным нормам, сообщил в четверг глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"Проведены анализы воды из основного водозабора и всех артезианских скважин. Получены результаты. По химическим и бактериологическим показателям вода соответствует и может употребляться для питья", - сообщил он в видеообращении, размещенном в официальном Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

По его словам, забор анализов и информирование населения будут проводится ежедневно.
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В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.
Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.
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