Вода в Новой Каховке пригодна для питья
Вода в Новой Каховке соответствует нормам и пригодна для питья – Владимир Леонтьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Качество питьевой воды в городской распределительной системе Новой Каховки соответствует санитарным нормам, сообщил в четверг глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Проведены анализы воды из основного водозабора и всех артезианских скважин. Получены результаты. По химическим и бактериологическим показателям вода соответствует и может употребляться для питья", - сообщил он в видеообращении, размещенном в официальном Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.
По его словам, забор анализов и информирование населения будут проводится ежедневно.
Ранее академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил, что наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области могут отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры. Бороться с распространением этих заболеваний и на левобережной части области придется российским медикам и МЧС.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.
Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.
В среду уровень воды постепенно падал и к утру четверга в Новой Каховке опустился еще на метр. В городе готовятся приступить к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды.
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