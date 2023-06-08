https://crimea.ria.ru/20230608/voda-v-novoy-kakhovke-prigodna-dlya-pitya-1129262043.html

Вода в Новой Каховке пригодна для питья

Вода в Новой Каховке пригодна для питья - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Вода в Новой Каховке пригодна для питья

Качество питьевой воды в городской распределительной системе Новой Каховки соответствует санитарным нормам, сообщил в четверг глава Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T12:34

2023-06-08T12:34

2023-06-08T12:34

разрушение каховской гэс

новая каховка

общество

владимир леонтьев

новости

херсонская область

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Качество питьевой воды в городской распределительной системе Новой Каховки соответствует санитарным нормам, сообщил в четверг глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.По его словам, забор анализов и информирование населения будут проводится ежедневно.Ранее академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил, что наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области могут отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры. Бороться с распространением этих заболеваний и на левобережной части области придется российским медикам и МЧС.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.В среду уровень воды постепенно падал и к утру четверга в Новой Каховке опустился еще на метр. В городе готовятся приступить к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды.Читайте также на РИА Новости Крым:"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭСПять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСУровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метров

https://crimea.ria.ru/20230608/voda-ukhodit-situatsiya-v-novoy-kakhovke-1129253765.html

https://crimea.ria.ru/20230607/posle-skhoda-vody-my-uzhasnemsya-chto-proiskhodit-v-zatoplennoy-novoy-kakhovke-1129239585.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, новая каховка, общество, владимир леонтьев, новости, херсонская область, новые регионы россии