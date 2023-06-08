Уровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метров
В Алешках и Голой Пристани вода поднялась на 12 метров - как идет спасательная операция
11:54 08.06.2023 (обновлено: 11:55 08.06.2023)
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея АлексеенкоСпасение женщины в Херсонской области
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Вода продолжает прибывать в Алешках и Голой Пристани Херсонской области - уровень Днепра поднялся до 12 метров. Спасательная операция продолжается. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
По его словам, на место прибывают спасательные плавсредства из Крыма. Всего в регион направлено 45 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек, 10 мобильных электростанций, большой груз питьевой воды.
"Самая сложная ситуация в Алешках и Голой Пристани. Уровень Днепра вырос до 12 м. На эту минуту с помощью плавсредств эвакуировали с крыш и верхних этажей уже 344 человека. Среди них много маломобильных, а также детей", - написал Алексеенко в Telegram-канале.
Уровень воды в этих города растет ежедневно. Эвакуация населения продолжается. Однако люди соглашаются покинуть свои дома лишь, когда жилье уже затоплено.
Эвакуированных жителей готовы принять более 40 пунктов временного размещения в разных районах Херсонской области. Каждого из них по прибытию осматривают медики, при необходимости помогают соцработники. Много маломобильных, инвалидов и пожилых граждан, – часть из них сразу направляют для оказания полноценной помощи в больницы Скадовска и Геническа.
По данным главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, при подтоплении погибли пять человек.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.
Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.
В среду уровень воды постепенно падал и к утру четверга в Новой Каховке опустился еще на метр. В городе готовятся приступить к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды.
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