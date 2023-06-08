https://crimea.ria.ru/20230608/uroven-vody-v-aleshkakh-i-goloy-pristani-vyros-do-12-metrov-1129259996.html

Уровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метров

Уровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метров - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Уровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метров

Вода продолжает прибывать в Алешках и Голой Пристани Херсонской области - уровень Днепра поднялся до 12 метров. Спасательная операция продолжается. Об этом... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T11:54

2023-06-08T11:54

2023-06-08T11:55

херсонская область

разрушение каховской гэс

происшествия

голая пристань

алешки

андрей алексеенко

крым

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Вода продолжает прибывать в Алешках и Голой Пристани Херсонской области - уровень Днепра поднялся до 12 метров. Спасательная операция продолжается. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По его словам, на место прибывают спасательные плавсредства из Крыма. Всего в регион направлено 45 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек, 10 мобильных электростанций, большой груз питьевой воды.Уровень воды в этих города растет ежедневно. Эвакуация населения продолжается. Однако люди соглашаются покинуть свои дома лишь, когда жилье уже затоплено. Эвакуированных жителей готовы принять более 40 пунктов временного размещения в разных районах Херсонской области. Каждого из них по прибытию осматривают медики, при необходимости помогают соцработники. Много маломобильных, инвалидов и пожилых граждан, – часть из них сразу направляют для оказания полноценной помощи в больницы Скадовска и Геническа.По данным главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, при подтоплении погибли пять человек.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В регионе введен режим ЧС.В среду уровень воды постепенно падал и к утру четверга в Новой Каховке опустился еще на метр. В городе готовятся приступить к откачке воды мотопомпами и исследованию качества воды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – властиПять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСУходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке

https://crimea.ria.ru/20230608/iz-kryma-v-khersonskuyu-oblast-vyekhal-gumanitarnyy-konvoy-1129257694.html

https://crimea.ria.ru/20230607/na-dachakh-v-novoy-kakhovke-posle-chp-na-ges-zablokirovany-okolo-100-chelovek-1129234166.html

херсонская область

голая пристань

алешки

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, разрушение каховской гэс, происшествия, голая пристань, алешки, андрей алексеенко, крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости