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Онищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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Онищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры
Онищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Онищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры
Наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области представляют не ушедшие под воду кладбища и скотомогильники, а полное отсутствие... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T18:18
2023-06-07T19:54
эксклюзивы риа новости крым
холера
геннадий онищенко
херсон
херсонская область
разрушение каховской гэс
каховская гэс
мнения
украина
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области представляют не ушедшие под воду кладбища и скотомогильники, а полное отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры. Бороться с распространением этих заболеваний и на левобережной части области придется уже российским медикам и МЧС. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. В зоне подтопления оказались более 22 тысяч человек в 14 населенных пунктах. В Новокаховском округе введен режим ЧС.В первую очередь людиПо словам врача-эпидемиолога, российские медики и специалисты МЧС имеют обширный опыт устранения разного рода чрезвычайных ситуаций. При ликвидации наводнений в первую очередь необходимо переместить людей в пригодные для жизни условия.Далее необходимо организовать медицинское наблюдение за пострадавшими, чтобы выявлять возможные заболевания на ранних стадиях и не допустить их бесконтрольного распространения. Также как правило, проводится вакцинация от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа, добавил он.Маленьких детей с мамами, подростков и людей преклонного возраста на это время лучше перевезти в не пострадавшие от наводнения районы. Собеседник отметил, что восстановление привычных условий жизни и просушка домов – непростой и длительный процесс. И будет лучше, если дети и пожилые люди проведут это время в пригодных для жизни условиях.Когда уйдет водаОсновные работы предстоят специалистам после того, как уровень воды снизится до нормальных отметок. Тогда начнется расчистка улиц, вывоз принесенного водой мусора, очистка специальными составами улиц и зданий.Отдельное внимание необходимо будет уделить погибшим людям, которых необходимо будет похоронить. Что касается подтопленных кладбищ, то по мнению эпидемиолога, они не представляют серьезной угрозы эпидобстановке."Вода уйдет – все высохнет. Там нет массовых новых захоронений, а старые не представляют существенной опасности. Их нужно будет почистить и привести в порядок", – подчеркнул Онищенко.Павшие животныеВ зоне подтопления после разрушения плотины Каховской ГЭС оказался национальный парк, где обитали сотни видов краснокнижних животных и птиц. Большая их часть погибла. Их нужно будет собрать и захоронить как можно быстрее.Еще одна задача – попавшие в зону подтопления скотомогильники. Академик подчеркнул, что вопреки существующему мнению, они не представляют серьезной угрозы для жизни и здоровья населения.Откуда ждать катастрофуСобеседник пояснил, что киевский режим на протяжении многих лет намеренно и систематически разрушали систему здравоохранения на Украине. В результате "сегодня оно сведено до уровня пещерного племени". Но самое главное – не велась вакцинация. И сейчас нет понимания, какая обстановка с заболеваемостью на правом берегу была до последних событий (разрушения плотины, – ред.). Более того, киевский режим не имеет навыков действия в подобных ситуациях.В результате могут возникнуть серьезные осложнения, "которые выйдут из-под контроля". В этом случае населению левобережной части области может грозить вполне реальная опасность. По мнению академика, единственный способ не допустить этого – взять ситуацию на правобережье под контроль российских медиков.Ранее кандидат экономических наук, директор Центра экономического взаимодействия республик Виктория Романюк сообщала, что удары ВСУ по промышленным предприятиям Донецкой Народной Республики наносят непоправимый урон не только промышленности и сельскому хозяйству региона, но и приближают экологическую катастрофу.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеНа подконтрольной Киеву части Херсонщины под воду ушли 1800 домовУкраинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
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херсонская область
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холера, геннадий онищенко, херсон, херсонская область, разрушение каховской гэс, каховская гэс, мнения, украина, новые регионы россии
Онищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры

После подтопления Херсонской области грозят эпидемии холеры и гепатита – как спастись

18:18 07.06.2023 (обновлено: 19:54 07.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗатопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС
Затопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области представляют не ушедшие под воду кладбища и скотомогильники, а полное отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры. Бороться с распространением этих заболеваний и на левобережной части области придется уже российским медикам и МЧС. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. В зоне подтопления оказались более 22 тысяч человек в 14 населенных пунктах. В Новокаховском округе введен режим ЧС.

В первую очередь люди

По словам врача-эпидемиолога, российские медики и специалисты МЧС имеют обширный опыт устранения разного рода чрезвычайных ситуаций. При ликвидации наводнений в первую очередь необходимо переместить людей в пригодные для жизни условия.
"Из подтопленных домов и квартир людей нужно переселить в пункты временного размещения, обеспечить их питанием и чистой водой. Если этого не сделать - начнутся вспышки заболеваний", – пояснил Онищенко.
Далее необходимо организовать медицинское наблюдение за пострадавшими, чтобы выявлять возможные заболевания на ранних стадиях и не допустить их бесконтрольного распространения. Также как правило, проводится вакцинация от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа, добавил он.
Маленьких детей с мамами, подростков и людей преклонного возраста на это время лучше перевезти в не пострадавшие от наводнения районы. Собеседник отметил, что восстановление привычных условий жизни и просушка домов – непростой и длительный процесс. И будет лучше, если дети и пожилые люди проведут это время в пригодных для жизни условиях.

Когда уйдет вода

Основные работы предстоят специалистам после того, как уровень воды снизится до нормальных отметок. Тогда начнется расчистка улиц, вывоз принесенного водой мусора, очистка специальными составами улиц и зданий.
"Многие частные дома в силу особенностей традиций местного строительства раскиснут и разрушаться. Поэтому это долгая история, которая может затянуться вплоть до холодов. И весь этот период надо держать под контролем здоровье людей", – подчеркнул эпидемиолог.
Отдельное внимание необходимо будет уделить погибшим людям, которых необходимо будет похоронить. Что касается подтопленных кладбищ, то по мнению эпидемиолога, они не представляют серьезной угрозы эпидобстановке.
"Вода уйдет – все высохнет. Там нет массовых новых захоронений, а старые не представляют существенной опасности. Их нужно будет почистить и привести в порядок", – подчеркнул Онищенко.

Павшие животные

В зоне подтопления после разрушения плотины Каховской ГЭС оказался национальный парк, где обитали сотни видов краснокнижних животных и птиц. Большая их часть погибла. Их нужно будет собрать и захоронить как можно быстрее.
Еще одна задача – попавшие в зону подтопления скотомогильники. Академик подчеркнул, что вопреки существующему мнению, они не представляют серьезной угрозы для жизни и здоровья населения.
"Специалисты устанавливают их местоположение, проводят санацию и еще ряд необходимых мероприятий", – пояснил собеседник и добавил, что гораздо большая опасность в плане опасных заболеваний и эпидемий исходит с правобережной части области.

Откуда ждать катастрофу

Собеседник пояснил, что киевский режим на протяжении многих лет намеренно и систематически разрушали систему здравоохранения на Украине. В результате "сегодня оно сведено до уровня пещерного племени". Но самое главное – не велась вакцинация. И сейчас нет понимания, какая обстановка с заболеваемостью на правом берегу была до последних событий (разрушения плотины, – ред.). Более того, киевский режим не имеет навыков действия в подобных ситуациях.

"Несвоевременное оказание помощи и несвоевременное выявление заболеваний может "сдетонировать" на стороне подконтрольной киевскому режиму и привести к развитию неконтролируемых эпидемий опасных заболеваний, таких как острые кишечные инфекции, дизентерия, брюшной тиф и даже холера", – предостерег Онищенко.

В результате могут возникнуть серьезные осложнения, "которые выйдут из-под контроля". В этом случае населению левобережной части области может грозить вполне реальная опасность. По мнению академика, единственный способ не допустить этого – взять ситуацию на правобережье под контроль российских медиков.
Ранее кандидат экономических наук, директор Центра экономического взаимодействия республик Виктория Романюк сообщала, что удары ВСУ по промышленным предприятиям Донецкой Народной Республики наносят непоправимый урон не только промышленности и сельскому хозяйству региона, но и приближают экологическую катастрофу.
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