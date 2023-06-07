https://crimea.ria.ru/20230607/onischenko-pravoberezhyu-khersonskoy-oblasti-grozit-epidemiya-kholery-1129247634.html

Онищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры

Онищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Онищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры

Наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области представляют не ушедшие под воду кладбища и скотомогильники, а полное отсутствие... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T18:18

2023-06-07T18:18

2023-06-07T19:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области представляют не ушедшие под воду кладбища и скотомогильники, а полное отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры. Бороться с распространением этих заболеваний и на левобережной части области придется уже российским медикам и МЧС. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. В зоне подтопления оказались более 22 тысяч человек в 14 населенных пунктах. В Новокаховском округе введен режим ЧС.В первую очередь людиПо словам врача-эпидемиолога, российские медики и специалисты МЧС имеют обширный опыт устранения разного рода чрезвычайных ситуаций. При ликвидации наводнений в первую очередь необходимо переместить людей в пригодные для жизни условия.Далее необходимо организовать медицинское наблюдение за пострадавшими, чтобы выявлять возможные заболевания на ранних стадиях и не допустить их бесконтрольного распространения. Также как правило, проводится вакцинация от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа, добавил он.Маленьких детей с мамами, подростков и людей преклонного возраста на это время лучше перевезти в не пострадавшие от наводнения районы. Собеседник отметил, что восстановление привычных условий жизни и просушка домов – непростой и длительный процесс. И будет лучше, если дети и пожилые люди проведут это время в пригодных для жизни условиях.Когда уйдет водаОсновные работы предстоят специалистам после того, как уровень воды снизится до нормальных отметок. Тогда начнется расчистка улиц, вывоз принесенного водой мусора, очистка специальными составами улиц и зданий.Отдельное внимание необходимо будет уделить погибшим людям, которых необходимо будет похоронить. Что касается подтопленных кладбищ, то по мнению эпидемиолога, они не представляют серьезной угрозы эпидобстановке."Вода уйдет – все высохнет. Там нет массовых новых захоронений, а старые не представляют существенной опасности. Их нужно будет почистить и привести в порядок", – подчеркнул Онищенко.Павшие животныеВ зоне подтопления после разрушения плотины Каховской ГЭС оказался национальный парк, где обитали сотни видов краснокнижних животных и птиц. Большая их часть погибла. Их нужно будет собрать и захоронить как можно быстрее.Еще одна задача – попавшие в зону подтопления скотомогильники. Академик подчеркнул, что вопреки существующему мнению, они не представляют серьезной угрозы для жизни и здоровья населения.Откуда ждать катастрофуСобеседник пояснил, что киевский режим на протяжении многих лет намеренно и систематически разрушали систему здравоохранения на Украине. В результате "сегодня оно сведено до уровня пещерного племени". Но самое главное – не велась вакцинация. И сейчас нет понимания, какая обстановка с заболеваемостью на правом берегу была до последних событий (разрушения плотины, – ред.). Более того, киевский режим не имеет навыков действия в подобных ситуациях.В результате могут возникнуть серьезные осложнения, "которые выйдут из-под контроля". В этом случае населению левобережной части области может грозить вполне реальная опасность. По мнению академика, единственный способ не допустить этого – взять ситуацию на правобережье под контроль российских медиков.Ранее кандидат экономических наук, директор Центра экономического взаимодействия республик Виктория Романюк сообщала, что удары ВСУ по промышленным предприятиям Донецкой Народной Республики наносят непоправимый урон не только промышленности и сельскому хозяйству региона, но и приближают экологическую катастрофу.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеНа подконтрольной Киеву части Херсонщины под воду ушли 1800 домовУкраинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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