https://crimea.ria.ru/20230428/kak-spasti-donbass-ot-ekologicheskoy-katastrofy-1128427870.html

Как спасти Донбасс от экологической катастрофы

Как спасти Донбасс от экологической катастрофы - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Как спасти Донбасс от экологической катастрофы

Удары ВСУ по промышленным предприятиям Донецкой Народной Республики наносят непоправимый урон не только промышленности и сельскому хозяйству региона, но и... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T20:49

2023-04-28T20:49

2023-04-28T20:49

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ФОРОС, 28 апр - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Удары ВСУ по промышленным предприятиям Донецкой Народной Республики наносят непоправимый урон не только промышленности и сельскому хозяйству региона, но и приближают экологическую катастрофу. Об этом на полях экологического форума в Форосе (Большая Ялта) РИА Новости Крым сообщила кандидат экономических наук, директор Центра экономического взаимодействия республик Виктория Романюк.Она подчеркнула, что развитие экономики стоит в углу каждой программы социально-экономического развития любого региона или страны. При этом на территории ДНР многие крупные промышленные предприятия либо находятся на линии разграничения, либо подвергаются регулярным обстрелам со стороны военных киевского режима. Все это очень сильно усугубляет развитие экономических процессов и постепенно ведет к ухудшению экологической обстановки.Разрушенные заводыПредприятия, на которые указала представительница ДНР, расположены в городах, почти ежедневно подвергающихся обстрелам со стороны Украины. Ясиноватая, об обстрелах которой сообщается почти каждый день, это Ясиноватский машиностроительный завод, который постоянно страдает от разрушений и попаданий. Еще одно крупнейшее предприятие – расположенный в Горловке завод "Стирол". Его работу пытаются запустить на протяжении многих лет. Но для безопасной работы необходимо отодвинуть линию фронта."В далеком 2014-2015 году это было одно из опаснейших химических производств и любое попадание даже вокруг завода могло стать и "вторым Чернобылем". И когда обстреливали Горловку, все прекрасно понимали, чем это могло грозить", – вспоминает Романюк.Буквально сегодня произошел обстрел центрального района Донецка, совсем рядом с которым стоит Донецкий металлургический завод, самый крупный, вокруг которого и существует город. Украинский режим намеренно и планомерно уничтожает его производственные мощности, подчеркнула она.Но дело не только в неработающих и разрушенных цехах. Все гораздо сложнее, отмечает Романюк. Остановка производства также может нести опасность для экологии. Так происходит с шахтами Петровского района Донецка, которые давно не работают. Потому что ежедневные прилеты на промышленные площадки не дают шахтерам возможности спускаться под землю."Но нужно понимать, что невозможность работы угольной отрасли приводит к скоплению метана под землей, возникновению подземных шахтных вод, которые будут вырываться наружу в том или ином частном секторе. И это все может привести к экологической катастрофе", – продолжила собеседница. И это если брать только промышленность.Заминированные поляДонбасс богат сельскохозяйственными землями. Но и они сегодня страдают. Многие поля были заминированы еще в 2015 году и не разминированы до сих пор, потому как сделать это сейчас не представляется возможным. К ним просто нельзя подойти, говорит директор Центра экономического взаимодействия республик."Невозделанные земли – это прежде всего продовольственная безопасность, которая отражается на гражданах ДНР. Но даже в освобожденных районах земли придется сначала очистить от неразорвавшихся снарядов, остатков мин, осколков, брошенной техники… Неразорвавшиеся боеприпасы грозят человеческими жертвами, а брошенная техника наносит серьезный ущерб плодородности почв и качеству подземных вод… Как и всему сельскому хозяйству, и животным, которые также могут пострадать от разрывов мин", – перечисляет Романюк. Поэтому отодвинуть линию фронта – жизненно важно для региона, так как позволит быстрее приступить к расчистке территорий и снижению уровня этих угроз.Вода раз в три дня – большое счастьеВ ДНР уже давно забыли, когда вода в дома и предприятия поступала круглосуточно. Сегодня ее дают раз в три дня. И это большое счастье для жителей Донецка и других городов."Во всей этой украинской агрессии самый большой геноцид заключался в том, чтобы отрезать мирных граждан от водоснабжения. Ни в одной войне со времен средневековья такого не делал никто", – говорит Романюк. И сейчас, всего за несколько дней до тестового запуска водовода, это ощущается еще сильней. Собеседница назвала подвигом работу российских строителей, которые "денно и нощно, без праздников и перерывов, в невероятно тяжелых условиях построили этот водовод в рекордно короткие сроки", чтобы люди Донбасса могли наконец получать воду в свои дома и на предприятия.Уничтоженные заповедники ДонбассаБесконечные обстрелы Донбасса не только уносят жизни людей, уничтожают города и промышленность. Они также наносят непоправимый урон заповедникам региона. Это рекреационные парки "Меотида" на побережье Азовского моря и "Донецкий кряж", и заповедник "Каменные могилы"…"Во время боевых действий сотрудники парков находили большое число погибших от осколков и пожаров редких животных и птиц, уничтоженных краснокнижных растений, кустарников и цветов. Многие из этих видов, возможно, уже не удастся восстановить… И сейчас задача жителей Донбасса – сберечь то, что удалось сохранить, и научить молодое поколение любить и беречь свой край", – резюмировала Виктория Романюк.Как восстнавливают городаРанее правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов, чтобы интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям. Также предстоит выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта. Для этого уже принят ряд важных законодательных актов.Президент России Владимир Путин ранее призвал зафиксировать прямую ответственность вице-премьеров и федеральных министров за результаты реализации программы социально-экономического развития новых регионов страны.Путин также отметил, что в зоне ответственности властей новых субъектов лежит большое количество задач, которые копились на этих территориях десятилетиями и усугубились в связи с сегодняшними событиями. По словам российского лидера, без поддержки федерального центра местные руководители не в состоянии оперативно решить все вопросы.Читайте также на РИА Новости Крым:Металлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отраслиДонбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленникПотенциал экономики Донбасса составляет 1,5-2 трлн рублей в год — эксперт

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https://crimea.ria.ru/20230427/v-rossii-prinyali-dolgosrochnuyu-programmu-razvitiya-novykh-regionov-1128396080.html

https://crimea.ria.ru/20221012/rossiya-uvelichit-obemy-eksporta-uglya--minenergo-1124834461.html

https://crimea.ria.ru/20230301/novyy-vodovod-mezhdu-rostovom-i-donbassom-zapustyat-v-aprele---minoborony-1127286288.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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