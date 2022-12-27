https://crimea.ria.ru/20221227/metallurgiya-zaporozhya-vklyuchena-v-rossiyskuyu-strategiyu-razvitiya-otrasli-1126156499.html

Металлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отрасли

Металлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отрасли - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Металлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отрасли

Металлургические предприятия Запорожской области включены в обновленную стратегию развития отрасли России до 2030 года. Об этом сообщил врио губернатора региона РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T17:36

2022-12-27T17:36

2022-12-27T17:38

запорожская область

евгений балицкий

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Металлургические предприятия Запорожской области включены в обновленную стратегию развития отрасли России до 2030 года. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что программа обеспечит полную интеграцию предприятий области в российскую отрасль."В первую очередь это адаптация металлургической отрасли к новым условиям и с новыми возможностями, с возвращением к росту не позднее 2024 года", - указал Балицкий.Коме того, благодаря постоянной поддержке федеральных министерств в Запорожской области активно восстанавливаются и развиваются промышленные комплексы, добавил врио губернатора.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Мелитополе построят объезд взорванного мостаПотенциал экономики Донбасса составляет 1,5-2 трлн рублей в год — экспертЧто происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото, видео

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новые регионы россии

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запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, экономика, россия, новости