Рейтинг@Mail.ru
Металлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отрасли - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221227/metallurgiya-zaporozhya-vklyuchena-v-rossiyskuyu-strategiyu-razvitiya-otrasli-1126156499.html
Металлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отрасли
Металлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отрасли - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Металлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отрасли
Металлургические предприятия Запорожской области включены в обновленную стратегию развития отрасли России до 2030 года. Об этом сообщил врио губернатора региона РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T17:36
2022-12-27T17:38
запорожская область
евгений балицкий
новые регионы россии
экономика
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123906192_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_2461990ef12988f0e034debac8c31333.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Металлургические предприятия Запорожской области включены в обновленную стратегию развития отрасли России до 2030 года. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что программа обеспечит полную интеграцию предприятий области в российскую отрасль."В первую очередь это адаптация металлургической отрасли к новым условиям и с новыми возможностями, с возвращением к росту не позднее 2024 года", - указал Балицкий.Коме того, благодаря постоянной поддержке федеральных министерств в Запорожской области активно восстанавливаются и развиваются промышленные комплексы, добавил врио губернатора.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Мелитополе построят объезд взорванного мостаПотенциал экономики Донбасса составляет 1,5-2 трлн рублей в год — экспертЧто происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото, видео
https://crimea.ria.ru/20221225/v-zaporozhskoy-oblasti-vozveli-ukreplennuyu-liniyu-oborony-1126119008.html
запорожская область
новые регионы россии
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123906192_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_d0d6c30c8f59feb3bcc4b820499cedcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, экономика, россия, новости
Металлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отрасли

Металлургию Запорожья будут развивать в рамках обновленной стратегии РФ до 2030 года

17:36 27.12.2022 (обновлено: 17:38 27.12.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота мелитопольского завода автотракторных запчастей
Работа мелитопольского завода автотракторных запчастей - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Металлургические предприятия Запорожской области включены в обновленную стратегию развития отрасли России до 2030 года. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что программа обеспечит полную интеграцию предприятий области в российскую отрасль.
"В первую очередь это адаптация металлургической отрасли к новым условиям и с новыми возможностями, с возвращением к росту не позднее 2024 года", - указал Балицкий.
Строительство оборонительных сооружений вдоль Запорожской линии боевого соприкосновения
25 декабря, 10:25
В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны
Коме того, благодаря постоянной поддержке федеральных министерств в Запорожской области активно восстанавливаются и развиваются промышленные комплексы, добавил врио губернатора.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Мелитополе построят объезд взорванного моста
Потенциал экономики Донбасса составляет 1,5-2 трлн рублей в год — эксперт
Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото, видео
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийНовые регионы РоссииЭкономикаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Металлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отрасли
17:02Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньги
16:48Избран новый глава Раздольненского района Крыма
16:34Объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на треть
16:19Насколько инфляция "съела" доходы крымчан
16:05Суд наказал 17-летнего жителя крымского села за ДТП с пострадавшим
15:44Армия России разбила артиллерию ВСУ, стрелявшую по Донецку
15:30По Крыму поедут новогодние троллейбусы
15:18Белоусов: следующий год для экономики будет гораздо легче нынешнего
15:07Детей военных и беженцев приглашают на "Севастопольскую елку"
14:38Старое приложение Госуслуги больше не работает — Минцифры
14:29Карантин в Крыму: закрыты четыре школы и почти сотня классов
14:05Четверо задержаны по подозрению в убийстве семьи в Макеевке – СК
13:46Что кроется за желанием Киева провести "мирный саммит" в ООН
13:32Спасатели из Крыма и Севастополя "украсили" проездные в Москве
13:23О чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге 1:17
12:49Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России
12:26В Крыму мать не платила алименты своим пятерым детям – приговор суда
12:15В Саках на пешеходном переходе сбили велосипедиста
11:59Можно ли запускать салюты в Севастополе в новогоднюю ночь – ответ властей
Лента новостейМолния