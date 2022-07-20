https://crimea.ria.ru/20220720/chto-proiskhodit-na-demilitarizirovannom-zavode-v-melitopole--foto-1123906223.html

Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото

Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото

Завод автотракторных запчастей в Мелитополе перестал выпускать минометы и перешел на выпуск мирной продукции для России. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T19:12

2022-07-20T19:12

2022-07-20T19:12

мелитополь

запорожская область

экономика

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Завод автотракторных запчастей в Мелитополе перестал выпускать минометы и перешел на выпуск мирной продукции для России. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор предприятия Юрий Шадрин.По словам Юрия Шадрина, ранее 30% продукции завода поставлялось в Россию, теперь это будет 100%.Шадрин отметил, что работе мешают проблемы с поставками сырья, которое до начала СВО давали предприятия Запорожсталь, Азовсталь и другие."Мы переориентируемся на российские рынки - Липецк, Череповец, Магнитогорск. Но пока нет прямой дороги через ЛНР и ДНР, дорога в обход, через Крым, это лишняя тысяча километров", - говорит руководитель предприятия.Также, по его словам, большую помощь заводу оказывает ВГА. Основное производство обеспечено специалистами. В ближайших планах – переоснащение завода, ведь спрос на его продукцию остается высоким.Завод устанавливает тесные контакты со всеми предприятиями России и Белоруссии. В планах – и производство запчастей для импортной техники, которые стали дефицитными.Средняя зарплата на предприятии составляет 25 тысяч гривен – это уровень января 2022 года.Мелитопольский завод автотракторных запчастей выпускает более тысячи наименований продукции."У нас реальный чугун, не порошок, и качество очень высокое, - говорит Юрий Шадрин. - И хороший контроль литья, состава, выдерживается технология очень качественно. ОТК работает, брака не более 3-4 %. Мы марку держим".

https://crimea.ria.ru/20220716/mirnaya-zhizn-v-melitopole-pervaya-yarmarka-vakansiy-1123865873.html

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мелитополь, запорожская область, экономика, общество