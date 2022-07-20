Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Завод автотракторных запчастей в Мелитополе перестал выпускать минометы и перешел на выпуск мирной продукции для России. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор предприятия Юрий Шадрин.По словам Юрия Шадрина, ранее 30% продукции завода поставлялось в Россию, теперь это будет 100%.Шадрин отметил, что работе мешают проблемы с поставками сырья, которое до начала СВО давали предприятия Запорожсталь, Азовсталь и другие."Мы переориентируемся на российские рынки - Липецк, Череповец, Магнитогорск. Но пока нет прямой дороги через ЛНР и ДНР, дорога в обход, через Крым, это лишняя тысяча километров", - говорит руководитель предприятия.Также, по его словам, большую помощь заводу оказывает ВГА. Основное производство обеспечено специалистами. В ближайших планах – переоснащение завода, ведь спрос на его продукцию остается высоким.Завод устанавливает тесные контакты со всеми предприятиями России и Белоруссии. В планах – и производство запчастей для импортной техники, которые стали дефицитными.Средняя зарплата на предприятии составляет 25 тысяч гривен – это уровень января 2022 года.Мелитопольский завод автотракторных запчастей выпускает более тысячи наименований продукции."У нас реальный чугун, не порошок, и качество очень высокое, - говорит Юрий Шадрин. - И хороший контроль литья, состава, выдерживается технология очень качественно. ОТК работает, брака не более 3-4 %. Мы марку держим".
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Завод автотракторных запчастей в Мелитополе перестал выпускать минометы и перешел на выпуск мирной продукции для России. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор предприятия Юрий Шадрин.
"Два года до начала СВО здесь изготавливались минометы 80-мм и 120-мм по заказу Минобороны Украины. В настоящий момент это производство прекращено. Решаем, что делать со станком, в производстве мирной продукции он не нужен. Теперь, как и раньше, но в большем объеме мы выпускаем запчасти для сельскохозяйственной и автомобильной техники", - сообщил он.
По словам Юрия Шадрина, ранее 30% продукции завода поставлялось в Россию, теперь это будет 100%.
Шадрин отметил, что работе мешают проблемы с поставками сырья, которое до начала СВО давали предприятия Запорожсталь, Азовсталь и другие.
"Мы переориентируемся на российские рынки - Липецк, Череповец, Магнитогорск. Но пока нет прямой дороги через ЛНР и ДНР, дорога в обход, через Крым, это лишняя тысяча километров", - говорит руководитель предприятия.
Также, по его словам, большую помощь заводу оказывает ВГА. Основное производство обеспечено специалистами. В ближайших планах – переоснащение завода, ведь спрос на его продукцию остается высоким.
Завод устанавливает тесные контакты со всеми предприятиями России и Белоруссии. В планах – и производство запчастей для импортной техники, которые стали дефицитными.
"Хозяин завода уехал со всей кассой, но мы регулярно платим зарплату второй месяц. На развитие своих средств пока нет, но получили инвестиции. Мы рассчитываем, что оборотными средствами вскоре обзаведемся. Приходят российские банки, начинаем переговоры по кредитованию. У завода большое будущее", - уверен руководитель.
Средняя зарплата на предприятии составляет 25 тысяч гривен – это уровень января 2022 года.
Мелитопольский завод автотракторных запчастей выпускает более тысячи наименований продукции.
"У нас реальный чугун, не порошок, и качество очень высокое, - говорит Юрий Шадрин. - И хороший контроль литья, состава, выдерживается технология очень качественно. ОТК работает, брака не более 3-4 %. Мы марку держим".
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