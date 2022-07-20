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Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото
Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото
Завод автотракторных запчастей в Мелитополе перестал выпускать минометы и перешел на выпуск мирной продукции для России. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T19:12
2022-07-20T19:12
мелитополь
запорожская область
экономика
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Завод автотракторных запчастей в Мелитополе перестал выпускать минометы и перешел на выпуск мирной продукции для России. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор предприятия Юрий Шадрин.По словам Юрия Шадрина, ранее 30% продукции завода поставлялось в Россию, теперь это будет 100%.Шадрин отметил, что работе мешают проблемы с поставками сырья, которое до начала СВО давали предприятия Запорожсталь, Азовсталь и другие."Мы переориентируемся на российские рынки - Липецк, Череповец, Магнитогорск. Но пока нет прямой дороги через ЛНР и ДНР, дорога в обход, через Крым, это лишняя тысяча километров", - говорит руководитель предприятия.Также, по его словам, большую помощь заводу оказывает ВГА. Основное производство обеспечено специалистами. В ближайших планах – переоснащение завода, ведь спрос на его продукцию остается высоким.Завод устанавливает тесные контакты со всеми предприятиями России и Белоруссии. В планах – и производство запчастей для импортной техники, которые стали дефицитными.Средняя зарплата на предприятии составляет 25 тысяч гривен – это уровень января 2022 года.Мелитопольский завод автотракторных запчастей выпускает более тысячи наименований продукции."У нас реальный чугун, не порошок, и качество очень высокое, - говорит Юрий Шадрин. - И хороший контроль литья, состава, выдерживается технология очень качественно. ОТК работает, брака не более 3-4 %. Мы марку держим".
https://crimea.ria.ru/20220716/mirnaya-zhizn-v-melitopole-pervaya-yarmarka-vakansiy-1123865873.html
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мелитополь, запорожская область, экономика, общество
Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото

Работа после СВО: что происходит на заводе, где выпускали минометы для ВСУ

19:12 20.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота мелитопольского завода автотракторных запчастей
Работа мелитопольского завода автотракторных запчастей - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Завод автотракторных запчастей в Мелитополе перестал выпускать минометы и перешел на выпуск мирной продукции для России. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор предприятия Юрий Шадрин.

"Два года до начала СВО здесь изготавливались минометы 80-мм и 120-мм по заказу Минобороны Украины. В настоящий момент это производство прекращено. Решаем, что делать со станком, в производстве мирной продукции он не нужен. Теперь, как и раньше, но в большем объеме мы выпускаем запчасти для сельскохозяйственной и автомобильной техники", - сообщил он.

По словам Юрия Шадрина, ранее 30% продукции завода поставлялось в Россию, теперь это будет 100%.
Шадрин отметил, что работе мешают проблемы с поставками сырья, которое до начала СВО давали предприятия Запорожсталь, Азовсталь и другие.
"Мы переориентируемся на российские рынки - Липецк, Череповец, Магнитогорск. Но пока нет прямой дороги через ЛНР и ДНР, дорога в обход, через Крым, это лишняя тысяча километров", - говорит руководитель предприятия.
Также, по его словам, большую помощь заводу оказывает ВГА. Основное производство обеспечено специалистами. В ближайших планах – переоснащение завода, ведь спрос на его продукцию остается высоким.
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Мелитопольский завод автотракторных запчастей был создан в 2009 году на базе бывшего завода ЖБИ

Мелитопольский завод автотракторных запчастей
1 из 5

Мелитопольский завод автотракторных запчастей был создан в 2009 году на базе бывшего завода ЖБИ

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Специализация предприятия — выпуск запасных частей и узлов к сельскохозяйственной технике, компрессорам и автомобилям

Мелитопольский завод автотракторных запчастей
2 из 5

Специализация предприятия — выпуск запасных частей и узлов к сельскохозяйственной технике, компрессорам и автомобилям

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Но последние два года на предприятии выпускались и минометы для ВСУ

Мелитопольский завод автотракторных запчастей
3 из 5

Но последние два года на предприятии выпускались и минометы для ВСУ

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Сегодня завод, один из крупнейших на юге Украины, вернулся к мирной продукции, которая востребована на рынках России

Мелитопольский завод автотракторных запчастей
4 из 5

Сегодня завод, один из крупнейших на юге Украины, вернулся к мирной продукции, которая востребована на рынках России

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк

Рабочие сталелитейного производства получают зарплату на уровне января 2022 года

Работа мелитопольского завода автотракторных запчастей
5 из 5

Рабочие сталелитейного производства получают зарплату на уровне января 2022 года

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 5

Мелитопольский завод автотракторных запчастей был создан в 2009 году на базе бывшего завода ЖБИ

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 5

Специализация предприятия — выпуск запасных частей и узлов к сельскохозяйственной технике, компрессорам и автомобилям

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 5

Но последние два года на предприятии выпускались и минометы для ВСУ

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
4 из 5

Сегодня завод, один из крупнейших на юге Украины, вернулся к мирной продукции, которая востребована на рынках России

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
5 из 5

Рабочие сталелитейного производства получают зарплату на уровне января 2022 года

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Завод устанавливает тесные контакты со всеми предприятиями России и Белоруссии. В планах – и производство запчастей для импортной техники, которые стали дефицитными.
"Хозяин завода уехал со всей кассой, но мы регулярно платим зарплату второй месяц. На развитие своих средств пока нет, но получили инвестиции. Мы рассчитываем, что оборотными средствами вскоре обзаведемся. Приходят российские банки, начинаем переговоры по кредитованию. У завода большое будущее", - уверен руководитель.
Средняя зарплата на предприятии составляет 25 тысяч гривен – это уровень января 2022 года.
Мелитопольский завод автотракторных запчастей выпускает более тысячи наименований продукции.
"У нас реальный чугун, не порошок, и качество очень высокое, - говорит Юрий Шадрин. - И хороший контроль литья, состава, выдерживается технология очень качественно. ОТК работает, брака не более 3-4 %. Мы марку держим".
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