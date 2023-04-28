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Число погибших при массированном ударе ВСУ по Донецку выросло до 9 - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Число погибших при массированном ударе ВСУ по Донецку выросло до 9
Число погибших при массированном ударе ВСУ по Донецку выросло до 9 - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Число погибших при массированном ударе ВСУ по Донецку выросло до 9
Число погибших при массированном обстреле центра Донецка в пятницу выросло до девяти человек. Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T18:59
2023-04-28T18:59
донецк
донецкая народная республика (днр)
происшествия
утраты
алексей кулемзин
новости
общество
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Число погибших при массированном обстреле центра Донецка в пятницу выросло до девяти человек. Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в пятницу украниские боевики ударили по больнице, парку, жилым домам Донецка. Из-за попадания по автобусу, по предварительным данным, погибли семь человек, один из них ребенок. По его данным, в республиканской травматологии находятся более десяти раненых, среди них сотрудник РТЦ.По его данным, среди погибших - восьмилетняя девочка. Он также добавил, что ранения различной степени тяжести получили 16 горожан.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, а также Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь жертв, среди них ребенок: удар ВСУ по ДонецкуМассовый обстрел с беспилотников: Белгородская область под огнемУкраинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
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Новости
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донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, утраты, алексей кулемзин, новости, общество, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии
Число погибших при массированном ударе ВСУ по Донецку выросло до 9

Мэр Донецка Кулемзин: в результате массированного удара ВСУ погибли 9 человек, ранены 16

18:59 28.04.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУкраинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Число погибших при массированном обстреле центра Донецка в пятницу выросло до девяти человек. Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в пятницу украниские боевики ударили по больнице, парку, жилым домам Донецка. Из-за попадания по автобусу, по предварительным данным, погибли семь человек, один из них ребенок. По его данным, в республиканской травматологии находятся более десяти раненых, среди них сотрудник РТЦ.
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19 апреля, 18:53Эксклюзивы РИА Новости Крым
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По его данным, среди погибших - восьмилетняя девочка.
"По уточненной информации, в результате массированного обстрела центра Донецка погибли девять человек (шесть женщин и двое мужчин, а также ребенок – девочка восьми лет)", - сообщил глава города.
Он также добавил, что ранения различной степени тяжести получили 16 горожан.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, а также Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
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