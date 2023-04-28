https://crimea.ria.ru/20230428/chislo-pogibshikh-pri-massirovannom-udare-vsu-po-donetsku-vyroslo-do-9-1128426775.html
Число погибших при массированном ударе ВСУ по Донецку выросло до 9
Число погибших при массированном ударе ВСУ по Донецку выросло до 9 - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Число погибших при массированном ударе ВСУ по Донецку выросло до 9
Число погибших при массированном обстреле центра Донецка в пятницу выросло до девяти человек. Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T18:59
2023-04-28T18:59
2023-04-28T18:59
донецк
донецкая народная республика (днр)
происшествия
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алексей кулемзин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Число погибших при массированном обстреле центра Донецка в пятницу выросло до девяти человек. Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в пятницу украниские боевики ударили по больнице, парку, жилым домам Донецка. Из-за попадания по автобусу, по предварительным данным, погибли семь человек, один из них ребенок. По его данным, в республиканской травматологии находятся более десяти раненых, среди них сотрудник РТЦ.По его данным, среди погибших - восьмилетняя девочка. Он также добавил, что ранения различной степени тяжести получили 16 горожан.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, а также Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь жертв, среди них ребенок: удар ВСУ по ДонецкуМассовый обстрел с беспилотников: Белгородская область под огнемУкраинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
https://crimea.ria.ru/20230419/kontrshturm-vsu-v-donbasse-voennyy-ekspert-otsenil-zayavlenie-kieva-1128265997.html
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донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, утраты, алексей кулемзин, новости, общество, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии
Число погибших при массированном ударе ВСУ по Донецку выросло до 9
Мэр Донецка Кулемзин: в результате массированного удара ВСУ погибли 9 человек, ранены 16