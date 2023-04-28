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Массовый обстрел с беспилотников: Белгородская область под огнем

Массовый обстрел с беспилотников: Белгородская область под огнем - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Массовый обстрел с беспилотников: Белгородская область под огнем

Белгородская область подверглась массовому обстрелу с беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T15:29

2023-04-28T15:29

2023-04-28T15:51

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Белгородская область подверглась массовому обстрелу с беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, в Муроме на частный жилой дом с парашюта упал снаряд. Пострадавших нет, место происшествия оцепили, там работают следователи.Под огнем оказался и поселок Красное в Шебекинском городском округе, пострадавших нет, однако повреждения получили жилые дома."Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Подомовой обход продолжается", отметил губернатор.Накануне ВСУ обстреляли село Щетиновка в Белгородской области. Пострадала женщина, с осколочным ранением ее доставили в больницу.25 апреля украинские войска обстреляли село Черемошное Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов.После начала спецоперации ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России, участились атаки беспилотников и вывод из строя линий электропередачи. В результате поселки временно остаются без света, однако энергетики оперативно устраняют аварии и возвращают энергоснабжение.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, здесь введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь жертв, среди них ребенок: удар ВСУ по ДонецкуВторой раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской областиНовая атака на Белгородскую область – пять сел без света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), украина, происшествия, новости, россия, безопасность