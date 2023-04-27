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ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая
ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая - РИА Новости Крым, 27.04.2023
ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая
ВСУ обстреливают село Щетиновка в Белгородской области, есть пострадавшая и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T11:57
2023-04-27T11:57
2023-04-27T12:00
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. ВСУ обстреливают село Щетиновка в Белгородской области, есть пострадавшая и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также снарядом повредило крышу корпуса сельхозпредприятия, выбило окна и осколками посекли фасад здания. Есть повреждение техники. На месте работают аварийные и оперативные службы.25 апреля украинские войска обстреляли село Черемошное Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов.После начала спецоперации ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России, участились атаки беспилотников и вывод из строя линий электропередачи. В результате поселки временно остаются без света, однако энергетики оперативно устраняют аварии и возвращают энергоснабжение.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, здесь введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской областиНовый удар по Белгородской области: разрушены жилые домаБеспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения
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белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина
ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая
Гладков: под обстрелом ВСУ село Щетиновка Белгородской области, есть пострадавшая
11:57 27.04.2023 (обновлено: 12:00 27.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. ВСУ обстреливают село Щетиновка в Белгородской области, есть пострадавшая и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь отказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале. ⠀
Также снарядом повредило крышу корпуса сельхозпредприятия, выбило окна и осколками посекли фасад здания. Есть повреждение техники.
На месте работают аварийные и оперативные службы.
25 апреля украинские войска обстреляли село Черемошное Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов.
После начала спецоперации ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России, участились атаки беспилотников и вывод из строя линий электропередачи. В результате поселки временно остаются без света, однако энергетики оперативно устраняют аварии и возвращают энергоснабжение.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, здесь введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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