https://crimea.ria.ru/20230427/vsu-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-est-ranenaya-1128391102.html

ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая

ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая - РИА Новости Крым, 27.04.2023

ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая

ВСУ обстреливают село Щетиновка в Белгородской области, есть пострадавшая и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T11:57

2023-04-27T11:57

2023-04-27T12:00

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

новости

всу (вооруженные силы украины)

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. ВСУ обстреливают село Щетиновка в Белгородской области, есть пострадавшая и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также снарядом повредило крышу корпуса сельхозпредприятия, выбило окна и осколками посекли фасад здания. Есть повреждение техники. На месте работают аварийные и оперативные службы.25 апреля украинские войска обстреляли село Черемошное Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов.После начала спецоперации ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России, участились атаки беспилотников и вывод из строя линий электропередачи. В результате поселки временно остаются без света, однако энергетики оперативно устраняют аварии и возвращают энергоснабжение.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, здесь введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской областиНовый удар по Белгородской области: разрушены жилые домаБеспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина