Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230427/vsu-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-est-ranenaya-1128391102.html
ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая
ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая - РИА Новости Крым, 27.04.2023
ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая
ВСУ обстреливают село Щетиновка в Белгородской области, есть пострадавшая и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T11:57
2023-04-27T12:00
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
сво
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124501693_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_a3e707f034b200d58f3b56475583ab0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. ВСУ обстреливают село Щетиновка в Белгородской области, есть пострадавшая и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также снарядом повредило крышу корпуса сельхозпредприятия, выбило окна и осколками посекли фасад здания. Есть повреждение техники. На месте работают аварийные и оперативные службы.25 апреля украинские войска обстреляли село Черемошное Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов.После начала спецоперации ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России, участились атаки беспилотников и вывод из строя линий электропередачи. В результате поселки временно остаются без света, однако энергетики оперативно устраняют аварии и возвращают энергоснабжение.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, здесь введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской областиНовый удар по Белгородской области: разрушены жилые домаБеспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения
белгородская область
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124501693_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_325580f2a7aaaa646878e97538432d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, украина
ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая

Гладков: под обстрелом ВСУ село Щетиновка Белгородской области, есть пострадавшая

11:57 27.04.2023 (обновлено: 12:00 27.04.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОбстрел села в Белгородской области
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. ВСУ обстреливают село Щетиновка в Белгородской области, есть пострадавшая и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь отказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале. ⠀
Также снарядом повредило крышу корпуса сельхозпредприятия, выбило окна и осколками посекли фасад здания. Есть повреждение техники.
На месте работают аварийные и оперативные службы.
25 апреля украинские войска обстреляли село Черемошное Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов.
После начала спецоперации ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России, участились атаки беспилотников и вывод из строя линий электропередачи. В результате поселки временно остаются без света, однако энергетики оперативно устраняют аварии и возвращают энергоснабжение.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, здесь введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Второй раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской области
Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома
Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения
 
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОРоссияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погиб
13:17Новое штормовое для Крыма: уровень воды в реках поднимется на метр
12:48Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе
11:57ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая
11:34В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет
11:31В Крыму управляющая компания "забыла" вернуть жильцам 1,2 млн рублей
11:19В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41
10:30Грозовые дожди и порывистый ветер: все о работе Керченской переправы
10:12К аэропорту Симферополя построят железную дорогу
09:54В Севастополе 17-летний водитель врезался на "ВАЗе" в стену дома
09:19Полицейские пострадали при взрыве в Мелитополе – один скончался
09:10Володин объяснил желание Байдена идти на новый срок
08:52Туман остановил работу Керченской паромной переправы
08:49В программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов
08:25Обрезка, цветы, гидропосевы: Симферополь готовится к майским праздникам
08:01В Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России
07:38Контрнаступление ВСУ: последует ли что-то за заявлениями Киева
07:15Взрыв прогремел в Мелитополе: есть раненый
07:03В Симферополе в выходные будут работать пять ярмарок
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг
Лента новостейМолния