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Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения
Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения
В понедельник ВСУ снова попытались атаковать приграничные поселения Белгородской области с беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T15:34
2023-04-17T15:34
2023-04-17T15:34
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
беспилотник (дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В понедельник ВСУ снова попытались атаковать приграничные поселения Белгородской области с беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, один удар пришелся на хутор Лозовая Рудка.Он уточнил, что оперативные и аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий атаки.Кроме того, под обстрелом 17 апреля оказался поселок Красное Шебекинского городского округа. "По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела", - указал Гладков.Ранее в пресс-службе Следкома России указали, что пожары, которые вспыхнули на гражданских объектах в области в ночь на понедельник, произошли в результате атаки украинских беспилотников. СК установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в БелгородеБеспилотник упал на территории аэропорта БелгородаВ Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина
https://crimea.ria.ru/20230416/v-paskhu-vsu-obstrelyali-selo-v-belgorodskoy-oblasti--razrushen-dom-1128210188.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости
Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения
Губернатор Гладков: ВСУ с беспилотника обстреляли хутор в Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В понедельник ВСУ снова попытались атаковать приграничные поселения Белгородской области с беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, один удар пришелся на хутор Лозовая Рудка.
"С помощью беспилотника ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовного района. Пострадавших нет. Есть разрушения в одном частном жилом доме: посечена крыша и фасад здания, выбиты окна", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что оперативные и аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий атаки.
Кроме того, под обстрелом 17 апреля оказался поселок Красное Шебекинского городского округа.
"По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела", - указал Гладков.
Ранее в пресс-службе Следкома России указали, что пожары
, которые вспыхнули на гражданских объектах в области в ночь на понедельник, произошли в результате атаки украинских беспилотников. СК установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.
Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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