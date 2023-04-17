https://crimea.ria.ru/20230417/bespilotnik-atakoval-belgorodskuyu-oblast--est-razrusheniya-1128220821.html

Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения

Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения

В понедельник ВСУ снова попытались атаковать приграничные поселения Белгородской области с беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T15:34

2023-04-17T15:34

2023-04-17T15:34

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

беспилотник (дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В понедельник ВСУ снова попытались атаковать приграничные поселения Белгородской области с беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, один удар пришелся на хутор Лозовая Рудка.Он уточнил, что оперативные и аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий атаки.Кроме того, под обстрелом 17 апреля оказался поселок Красное Шебекинского городского округа. "По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела", - указал Гладков.Ранее в пресс-службе Следкома России указали, что пожары, которые вспыхнули на гражданских объектах в области в ночь на понедельник, произошли в результате атаки украинских беспилотников. СК установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в БелгородеБеспилотник упал на территории аэропорта БелгородаВ Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина

https://crimea.ria.ru/20230416/v-paskhu-vsu-obstrelyali-selo-v-belgorodskoy-oblasti--razrushen-dom-1128210188.html

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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости