Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230417/bespilotnik-atakoval-belgorodskuyu-oblast--est-razrusheniya-1128220821.html
Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения
Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения
В понедельник ВСУ снова попытались атаковать приграничные поселения Белгородской области с беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T15:34
2023-04-17T15:34
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
беспилотник (дрон)
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/06/1128019656_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_229c07e7ecb2fc3bf4f8edba8ab2f755.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В понедельник ВСУ снова попытались атаковать приграничные поселения Белгородской области с беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, один удар пришелся на хутор Лозовая Рудка.Он уточнил, что оперативные и аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий атаки.Кроме того, под обстрелом 17 апреля оказался поселок Красное Шебекинского городского округа. "По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела", - указал Гладков.Ранее в пресс-службе Следкома России указали, что пожары, которые вспыхнули на гражданских объектах в области в ночь на понедельник, произошли в результате атаки украинских беспилотников. СК установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в БелгородеБеспилотник упал на территории аэропорта БелгородаВ Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина
https://crimea.ria.ru/20230416/v-paskhu-vsu-obstrelyali-selo-v-belgorodskoy-oblasti--razrushen-dom-1128210188.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/06/1128019656_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_278ee317d774772bdf133b078d9c1ad7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости
Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения

Губернатор Гладков: ВСУ с беспилотника обстреляли хутор в Белгородской области

15:34 17.04.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНад Белгородской областью сбит беспилотник
Над Белгородской областью сбит беспилотник
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В понедельник ВСУ снова попытались атаковать приграничные поселения Белгородской области с беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, один удар пришелся на хутор Лозовая Рудка.
"С помощью беспилотника ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовного района. Пострадавших нет. Есть разрушения в одном частном жилом доме: посечена крыша и фасад здания, выбиты окна", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что оперативные и аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий атаки.
Кроме того, под обстрелом 17 апреля оказался поселок Красное Шебекинского городского округа.
Обстрел в Терезовке
Вчера, 15:45
В Пасху ВСУ обстреляли село в Белгородской области – разрушен дом
"По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела", - указал Гладков.
Ранее в пресс-службе Следкома России указали, что пожары, которые вспыхнули на гражданских объектах в области в ночь на понедельник, произошли в результате атаки украинских беспилотников. СК установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.
Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в Белгороде
Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
В Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковБеспилотник (дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:48Наступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала
15:34Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения
15:19Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста
14:45Взрывы в Крыму – очередной украинский фейк
14:18Зачем Путин заговорил о боеготовности сил флота
13:57Альтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право
13:31На границе с Крымом нашли схрон с бронебойными патронами
12:49Контрнаступление ВСУ на Крым – СМИ выяснили дату
12:36В Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей
12:19Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
11:49В Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет
11:36Грабеж на детской площадке: в Керчи мужчина вырвал из рук детей смартфоны
11:14Вахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре Севастополя
10:46Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота
10:25В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в суд
10:16В Симферополе больше суток не будет воды – причина и адреса
09:54Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в Белгороде
09:43Очереди на паромы в Крым ждут более сотни машин: как работает переправа
09:21Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"
09:01Армия России сорвала две украинские контратаки
Лента новостейМолния