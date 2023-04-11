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Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
Неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде, есть незначительные повреждения. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T10:03
2023-04-11T10:12
белгород
белгородская область
происшествия
беспилотник (дрон)
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде, есть незначительные повреждения. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства инцидента устанавливаются.Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. На днях под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет, однако прилеты зафиксированы на территории фермы. Погибло 15 голов крупного рогатого скота.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные зданияАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиВСУ обстреляли село в Белгородской области: погиб сторож, разрушены дома
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РИА Новости Крым
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белгород, белгородская область, происшествия, беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости, новости крыма
Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода

Беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде – экстренные службы

10:03 11.04.2023 (обновлено: 10:12 11.04.2023)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Белгород
Международный аэропорт Белгород - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде, есть незначительные повреждения. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.
"Во второй половине дня произошло падение беспилотника, незначительно повреждено ограждение аэропорта", — сообщил он.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.
Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. На днях под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет, однако прилеты зафиксированы на территории фермы. Погибло 15 голов крупного рогатого скота.
В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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