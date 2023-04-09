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Очередной обстрел Белгородской области: есть разрушения - РИА Новости Крым, 09.04.2023
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Очередной обстрел Белгородской области: есть разрушения
Очередной обстрел Белгородской области: есть разрушения - РИА Новости Крым, 09.04.2023
Очередной обстрел Белгородской области: есть разрушения
ВСУ во второй раз за день обстреляли Белогородскую область - под удар попало село Вознесеновка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T11:26
2023-04-09T11:26
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
россия
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. ВСУ во второй раз за день обстреляли Белогородскую область - под удар попало село Вознесеновка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале. В настоящее время оперативные службы проводят обход домов.Утром со стороны Украины было обстреляно село Тишанка Волоконовского района. Повреждения получили четыре частных дома, пострадавших нет.Накануне ВСУ выпустили 12 снарядов из артиллерии по Белгородской области. Погиб крупный рогатый скот, разрушено зернохранилище.В конце марта в результате обстрела села Борисовка в Белгородской области погиб сторож. Также системы ПВО сбивают украинские ракеты над Белгородом.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле Белгородской областиОбстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавшийУкраинский беспилотник самолетного типа сбит над Брянской областью
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина, новости
Очередной обстрел Белгородской области: есть разрушения

ВСУ снова обстреляли село в Белгородской области: повреждены дома и сельхозпредприятие

11:26 09.04.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли село Вознесеновка Белгородской области
ВСУ обстреляли село Вознесеновка Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. ВСУ во второй раз за день обстреляли Белогородскую область - под удар попало село Вознесеновка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале.
По его информации, в результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домах и хозпостройках. Также имеются разрушения на территории сельскохозпредприятия - там повреждены крыша и стены складского помещения.
В настоящее время оперативные службы проводят обход домов.
Утром со стороны Украины было обстреляно село Тишанка Волоконовского района. Повреждения получили четыре частных дома, пострадавших нет.
Накануне ВСУ выпустили 12 снарядов из артиллерии по Белгородской области. Погиб крупный рогатый скот, разрушено зернохранилище.
В конце марта в результате обстрела села Борисовка в Белгородской области погиб сторож. Также системы ПВО сбивают украинские ракеты над Белгородом.
В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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