Очередной обстрел Белгородской области: есть разрушения
ВСУ снова обстреляли село в Белгородской области: повреждены дома и сельхозпредприятие
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли село Вознесеновка Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. ВСУ во второй раз за день обстреляли Белогородскую область - под удар попало село Вознесеновка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале.
По его информации, в результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домах и хозпостройках. Также имеются разрушения на территории сельскохозпредприятия - там повреждены крыша и стены складского помещения.
В настоящее время оперативные службы проводят обход домов.
Утром со стороны Украины было обстреляно село Тишанка Волоконовского района. Повреждения получили четыре частных дома, пострадавших нет.
Накануне ВСУ выпустили 12 снарядов из артиллерии по Белгородской области. Погиб крупный рогатый скот, разрушено зернохранилище.
В конце марта в результате обстрела села Борисовка в Белгородской области погиб сторож. Также системы ПВО сбивают украинские ракеты над Белгородом.
В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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